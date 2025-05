Gerucht: Creative Assembly werkt aan Total War: Star Wars

Creative Assembly werkt aan drie nieuwe Total War-spellen. Een van die spellen is gebaseerd op de Star Wars-franchise. Dat beweert gamenieuwswebsite DualShockers. Het is niet bekend wat de setting is van de twee andere spellen.

De studio zou al sinds oktober vorig jaar bezig zijn met de ontwikkeling van Total War: Star Wars, claimt DualShockers. Hoe vergevorderd de ontwikkeling van de Star Wars-game en de andere spellen is, is echter niet duidelijk. Creative Assembly heeft zelf nog geen officiële informatie naar buiten gebracht over de spellen.

Het laatste Total War-spel dat is verschenen, is Total War: Pharaoh, dat in oktober 2023 uitkwam. Fans van de strategische spellenserie waren echter niet tevreden over de game door het gebrek aan content en de hoge aanschafprijs. Uiteindelijk gaf CA een deel van het aankoopbedrag terug en bood het zijn excuses aan. Begin mei meldde de studio te werken aan een update voor Pharaoh, dat de campaignmap groter moet maken en meer culturen moet toevoegen aan het spel.