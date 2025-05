Disney deelt eerste trailer van tweede seizoen van Star Wars-serie Andor

Disney heeft de eerste trailer uitgebracht van het tweede seizoen van Andor A Star Wars Story. Het bedrijf meldt daarnaast dat de serie in vier weken wordt uitgebracht, met elke week drie afleveringen. De serie is vanaf 22 april te zien op Disney+.

Het tweede seizoen speelt zich af in de vier jaar voor de gebeurtenissen van de Star Wars-film Rogue One, meldt Star Wars. In het tweede seizoen 'komt de oorlog dichterbij' en wordt hoofdrolspeler Cassian Andor een sleutelfiguur binnen de Rebel Alliance. In de trailer zijn meerdere personages uit het eerste seizoen te zien, maar ook Director Orson Krennic. Krennic speelde een belangrijke rol in Rogue One en wordt ook in Andor gespeeld door Ben Mendelsohn.

Het eerste seizoen van Andor verscheen in september 2022. Dit tweede seizoen wordt ook het laatste seizoen van de Star Wars-serie, die meer ingaat op de politiek binnen het Star Wars-universum, in vergelijking met andere Star Wars-media.