Deadline: Lucasfilm werkt aan nieuwe Star Wars-trilogie

Lucasfilm is volgens betrokkenen bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Star Wars-trilogie. Simon Kinberg is de films naar verluidt aan het schrijven. Mogelijk gaat het om een voortzetting van de Skywalker-saga, al wordt deze informatie door andere bronnen betwist.

Deadline meldt op basis van betrokkenen dat de films van Lucasfilm een voortzetting zijn van de Skywalker-saga, die rode draad door de drie bestaande filmtrilogieën. IGN claimt op basis van eigen bronnen dat het om een nieuwe saga gaat en dus niet voortborduurt op de leden van de iconische Skywalker-familie.

Beide media melden dat Kinberg de films schrijft. De Brit produceerde uiteenlopende grote films, waaronder Logan, de drie Deadpool-films, The Martian, Elysium, Jumper, Fantastic Four en verschillende X-Men-films. Al die films hebben elementen van sciencefiction. Hij schreef daarnaast Mr. and Mrs. Smith, recente X-Men-films en de gerenommeerde Star Wars-spin-offserie Star Wars Rebels. Kindberg zou tevens als consultant hebben bijgedragen aan Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, de eerste en best beoordeelde film uit de Skywalker-sequeltrilogie.

Lucasfilm, de studio van de oorspronkelijke bedenker van Star Wars en de maker van de eerste twee trilogieën van George Lucas, kondigde eerder drie liveactionfilms binnen de Star Wars-franchise aan. Hier zouden onder meer Logan-regisseur James Mangold, Thor Ragnarok-maker Taika Waititi en acteur en muzikant Donald Glover bij betrokken zijn. Volgens Deadline gaat de nog onaangekondigde Star Wars-trilogie naast de drie andere films bestaan. Er zouden dus in totaal in ieder geval zes nieuwe Star Wars-films in productie zijn.

Voor zover bekend is Lucas zelf niet betrokken bij de nieuwe films. De Amerikaan was tot 2012 hoofd van Lucasfilm, maar verkocht de studio in dat jaar aan The Walt Disney Company. Sindsdien is hij effectief gestopt met het maken van films. Overigens zou Lucas als consultant meewerken aan The Force Awakens, maar nadat zijn ideeën niet werden gebruikt zou hij daarmee gestopt zijn. Hij bekritiseerde de film uit 2015 zelfs publiekelijk en vergeleek het verkopen van de franchise aan Disney als het 'verkopen van je kinderen aan slavendrijvers', refererend naar de handel in mensen, wat in verschillende Star Wars-films voorbijkomt.