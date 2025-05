Lucasfilm kondigt drie Star Wars-films aan en toont trailer van Ahsoka-tv-serie

Er komen drie nieuwe Star Wars-films uit. Lucasfilm heeft nog geen releasedata of titels naar buiten gebracht, maar wel enkele details over de verhalen van de films gedeeld. Daarnaast is een trailer gepubliceerd van de komende tv-serie genaamd Star Wars: Ahsoka.

Lucasfilm heeft de komst van de drie nieuwe films in het kader van het in Londen gehouden Star Wars Celebration-evenement aangekondigd. Het gaat om live-actionfilms die geregisseerd worden door James Mangold, Dave Filoni en Sharmeen Obaid-Chinoy.

Mangold, onder meer bekend van Indiana Jones, maakt een Star Wars-film die zich richt op de opkomst van de jedi. Filoni's film gaat over de New Republic en wat het verhaal betreft sluit deze film aan bij de Disney+-series The Mandalorian, The Book of Boba Fett en Ahsoka. Voor de film van Obaid-Chinoy keert actrice Daisy Ridley terug als Rey Skywalker om de Jedi Order opnieuw op te bouwen na de gebeurtenissen van de The Rise of Skywalker.

Verder heeft Lucasfilm bekendgemaakt dat de tv-serie Ahsoka in augustus uitkomt op Disney+. Daar is ook een trailer van gepubliceerd. Het personage Ahsoka was te zien in het tweede seizoen van The Mandalorian nadat ze voor het eerst verscheen in de geanimeerde Star Wars-series. Voor Star Wars: Ahsoka keert actrice Rosario Dawson terug om de rol van Ahsoka te vertolken.

Ahsoka wordt niet de enige nieuwe spin-offserie in het Star Wars-universum. The Acolyte komt volgend jaar uit op Disney+ en speelt zich af rond het einde van de High Republic en de opkomst van de dark side, zo'n honderd jaar voor de gebeurtenissen van Star Wars: Episode I.