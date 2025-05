Hobbyist maakt 'mechanische GIF' met oude cockpit-indicators

Een Britse hobbyist die online bekend staat als Hack Modular kreeg 'three position indicators' in handen uit de cockpit van een RAF-vliegtuig uit de jaren zestig. Wat kun je met die schermpjes? Hij dacht aan het maken van een mechanisch werkende geanimeerde GIF.

De gif zijn drie frames uit de bekende oervideo van het bewegende paard van Eadweard Muybridge uit 1887. De 'gif' is af te spelen op diverse snelheden, zodat het lijkt alsof het paard op diverse snelheden kan lopen of galopperen. Leuk detail: de indicatoren maken geluid bij het wisselen van frame, en dat klinkt een beetje als de stappen die een paard zet.

De indicatoren werken met magneten om van frame te wisselen. Hack Modular maakte een systeem met diverse elektromagnetische relays om ze in een loop te laten wisselen van frame. Hack Modular gebruikte die al bij een eerder project. Die laat een klein stroompje door een spoel lopen, wat een magnetisch veld opwekt en die haalt de switch over. De drie relays op rij schakelen elkaar aan en uit. Hack Modular heeft het geheel in een plastic behuizing gezet.

Hack Modular heeft tutorials op Patreon gezet, maar het nabouwen vereist uiteraard wel het onderdeel uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij heeft ze zelf via eBay op de kop getikt, maar hoe goed die nog verkrijgbaar zijn, is onduidelijk.