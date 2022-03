Nederlandse ontwikkelaar port Sonic the Hedgehog-game naar Commodore 64

De Nederlandse ontwikkelaar en porter die bekendstaat als Mr. SID heeft ter ere van de dertigste verjaardag van Sonic the Hedgehog in 2021 het gelijknamige spel uit 1991 voor de Sega Master System-console geport naar de Commodore 64. Dit kreeg hij voor elkaar via reverse engineering.

Mr. SID gebruikte de 8-bit versie van het spel die bestemd was voor de Sega Master System uit 1985. Omdat er geen broncode meer bestond, heeft hij de game helemaal heropgebouwd. In forumposts vermeldt Mr. SID dan ook dat hij de broncode van de game, die draaide op de Z80-architectuur van het Sega Master System, zodanig reconstrueerde zodat die zou werken met de architectuur van de Commodore 64 uit 1982. Onderaan de posts linkt Mr. SID ook naar downloadpagina voor de game.

Omdat de Sega Master System uit 1985 meer krachtige hardware bevat in vergelijking met de Commodore 64 uit 1982, was er een zogenaamde ram expansion unit (REU) voor de Commodore 64 nodig om het geporte spel te kunnen draaien. Die geheugenuitbreiding bevat ook een direct memory access-chip waardoor nieuwe spelelementen van de game snel genoeg kunnen ingeladen worden op de Commodore 64. De porter gebruikte ook een 'spritemultiplexer' waardoor er ook op de Commodore 64 ook voldoende tweedimensionale afbeeldingen vertoond konden worden die de game nodig heeft.

Mr. SID is overigens niet aan zijn proefstuk toe. In 2011 bracht hij The Prince of Persia naar Commodore 64, samen met andere hobbyisten en dit ook via reverse engineering.

Update, 21u15: het werkwoord 'vertalen' vervangen door 'reconstrueren'. Op aangeven van phYzar.