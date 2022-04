Nintendo had Page Boy-uitbreiding voor Game Boy Color in ontwikkeling

Nintendo heeft tussen 1999 en 2002 een uitbreiding voor de Game Boy Color in ontwikkeling gehad waarmee het mogelijk zou zijn om via radiosignalen te communiceren. Deze Page Boy zou de handheld in staat stellen om onder andere te internetten en e-mails te sturen.

De Page Boy is niet op de markt gekomen en er is voor zover bekend ook geen werkend prototype van gemaakt, maar er zijn uitgebreide details boven water gekomen over het accessoire en de ontwikkeling daarvan. Gamehistoricus Liam Robertson vertelt erover in een nieuwe aflevering op zijn YouTube-kanaal Did You Know Gaming.

Het accessoire werd bedacht door het bedrijf Wizard in 1999. Het bedrijf benaderde Nintendo en vervolgens hebben de twee partijen drie jaar gewerkt aan de Page Boy. Het ging om een accessoire dat op de achterkant van de Game Boy Color geklikt kan worden, in het slot voor de cartridges. De Page Boy heeft zelf ook een slot voor cartridges, zodat daar games of andere accessoires in kunnen.

Volgens de plannen van Wizard en Nintendo moest de Page Boy het mogelijk maken om met de Game Boy Color websites te bezoeken, het weer te bekijken en sportuitslagen te zien. Nintendo had ook plannen om gebruikers toegang te geven tot digitale versies van het Nintendo Power-tijdschrift.

Het versturen van berichten ging verder dan enkel tekst. Zo werd de Vmail bedacht voor de Page Boy; een e-mail waarbij gebruikers animaties en geluiden konden toevoegen, bijvoorbeeld om een verjaardagsbericht met bijbehorende melodie te versturen. Ook zouden gebruikers met de optionele Game Boy Camera selfies kunnen maken en die kunnen versturen. Verder was er een ambitieus plan voor Game Boy TV, waarbij Nintendo live informatie over nieuwe games zou kunnen uitzenden.

Het was de bedoeling dat de Page Boy zou werken met dezelfde radiofrequenties die destijds ook voor pagers werden gebruikt. Dat was uiteindelijk de techniek waar het concept op stukliep. Nintendo had voor ogen dat gebruikers wereldwijd met elkaar konden communiceren, maar er was geen kosteneffectief netwerk voor gebruik in Japan of Europa. De gebruikte techniek was alleen geschikt voor Noord-Amerika. Nintendo schrapte het project ergens in het jaar 2002.