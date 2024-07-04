Bedrijf werkt aan software om Nintendo Game Boy Camera als webcam te gebruiken

Het bedrijf Epilogue werkt aan software om de Game Boy Camera te transformeren tot een webcam voor computers. Normaal kan de oude camera alleen monochrome foto's maken met een resolutie van 128x128 pixels.

Epilogue heeft een videofeed werkend gekregen onder macOS en werkt aan een release van de Camera Viewer voor zijn apparaat GB Operator. Deze hardware om Game Boy-games en -accessoires te kunnen koppelen aan computers werkt ook met de Game Boy Camera, tot nu toe om foto's te kunnen overzetten.

De beelden zijn dus ook monochroom en hebben een resolutie van 16 kilopixel, zo blijkt uit het voorbeeld van het bedrijf. Het is onbekend wanneer de software uitkomt. De Game Boy Camera kwam uit in 1998 en was in productie tot 2002. Er gingen al meer knutselaars aan de slag met de oude digitale camera.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-07-2024 15:59 15

04-07-2024 • 15:59

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Reacties (15)

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chaozz 4 juli 2024 17:06
Dit concept heb ik twee jaar terug al een keer gedemonstreerd in een YouTube-video!
blorf @chaozz5 juli 2024 00:10
Wat is het? Ze hebben blijkbaar het output-format van die camera ontrafeld, als dat een nog niet openbare standaard was. Kan 2 richtingen ook, dus een frame uit het geheugen van de GB terughalen? Dan heb je een alternatief om game-data op te halen in custom roms, of voor netwerken.
Annihlator @blorf5 juli 2024 16:14
Ik gok dat frames die ze uitlezen op basis van de printer-uitbreiding zal zijn (had zelf ook een gb camera en printer vroegah) maar dat is een pure gok, zal later nog even teruggrijpen naar dit topic om er meer over op te zoeken :)
The Zep Man 4 juli 2024 16:44
Linkje naar de GB Operator. Ik zie niet echt in voor wie dit is. De enthousiaste verzamelaar heeft alles origineel en zal niet diens spellen zomaar in een third-party apparaat steken. De praktische speler heeft de gehele GB library al speelbaar d.m.v. emulatie en zal geen behoefte hebben aan de fysieke hardware.

Wellicht is er nog iets daartussen? Iemand die graag fysiek speelt en digitaal backups maakt.

[edit]
Het is mogelijk wat voor die één of twee ontwikkelaars die hun eigen geschreven Game Boy-spellen willen testen op echte hardware, want de GB Operator kan ook naar blanke cartridges schrijven.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 20:30]

Wolfos @The Zep Man4 juli 2024 16:52
De homebrew community voor Gameboy is redelijk groot, mede dankzij GB Studio welke het makkelijk maakt om Gameboy games te maken.
Ben5050 @The Zep Man4 juli 2024 17:39
Wel gaaf, dat het allemaal kan,

Tegenwordig speel ik GBA/NDS/ andere console op retroachievments voor de achievments xD

(site) https://retroachievements.org/
video uitleg. YouTube: What are RetroAchievements?
Michelli @The Zep Man4 juli 2024 23:40
Ik zie niet echt in voor wie dit is.
Ik gebruik de mijne inderdaad voor backups van games en het overzetten van foto's van de Game Boy Camera. Zo heb ik bijvoorbeeld backups gemaakt van mijn oude Pokémon games en stonden op mijn Game Boy Camera nog foto's van mijn vader (overleden toen ik jong was).

En puur als test heb ik met de emulator eens een Python scriptje eieren voor me laten uitbroeden in Pokémon FireRed.
TheVivaldi @The Zep Man5 juli 2024 09:12
Vragen voor wie dit is, is net zoals vragen voor wie custom roms of autotuning zijn. Er is altijd wel een niche markt voor dit soort dingen.
42dpi 4 juli 2024 16:55
Dat er zoveel gemod wordt met een game boy camera omdat het hard geflopt was des tijds, en camera'w vergeleken met nu uit de stenentiidperk komen, terwijl het best voor uitstrevend was toen de tijd.

Aanvullend Macho nacho had ook al eens een lens gemaakt voor de game boy camera link


Ergens in de jaren negentig toen de camera een beetje op zn einde liep kocht mn moeder nog even snel een camera, printer en heleboel rollen print papier, ik heb mij daar echt weken mee vermaakt.
darkfader 4 juli 2024 19:34
Ik heb ooit wel eens een webcam feed naar een GB emulator converteerd. Ik geloof dat het cirkeltje nu rond is.
Robbierut4 4 juli 2024 16:10
een bedrijf is hiermee bezig?

Dit klinkt meer als een zolderkamer hobby projectje. Hier is geen geld mee te verdienen toch?

Of is het puur marketing waar tweakers in is getrapt?
batumulia @Robbierut44 juli 2024 16:15
Als je even verder leest zul je zien dat dit een bedrijf is dat hardware verkoopt om GB hardware aan je computer te koppelen. Nu hebben ze dus een stuk software gemaakt waar je je GB camera als een webcam kan gebruiken.
SacredRose @Robbierut44 juli 2024 16:19
heb je opgezocht wat dit bedrijf doet? niet heel gek dat ze met zoiets bezig zijn.

Vind het wel een leuke als je dan toch al die hardware hebt om dit werkend te krijgen op een manier dat het makkelijk te gebruiken is. Leuke gimmick voor hun hardware enzo.
Linksquest Moderator Spielerij
5 juli 2024 08:25
Whahaha geweldig, een paar weken geleden kreeg ik nog van een vriend een foto gestuurd die hij jaren geleden met de Gameboy camera had gemaakt. Blijft leuk.

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