Bedrijf werkt aan software om Nintendo Game Boy Camera als webcam te gebruiken

Het bedrijf Epilogue werkt aan software om de Game Boy Camera te transformeren tot een webcam voor computers. Normaal kan de oude camera alleen monochrome foto's maken met een resolutie van 128x128 pixels.

Epilogue heeft een videofeed werkend gekregen onder macOS en werkt aan een release van de Camera Viewer voor zijn apparaat GB Operator. Deze hardware om Game Boy-games en -accessoires te kunnen koppelen aan computers werkt ook met de Game Boy Camera, tot nu toe om foto's te kunnen overzetten.

De beelden zijn dus ook monochroom en hebben een resolutie van 16 kilopixel, zo blijkt uit het voorbeeld van het bedrijf. Het is onbekend wanneer de software uitkomt. De Game Boy Camera kwam uit in 1998 en was in productie tot 2002. Er gingen al meer knutselaars aan de slag met de oude digitale camera.