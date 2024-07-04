Ubisoft begint met opnames van Watch Dogs-film

Ubisoft is begonnen met het opnemen van een Watch Dogs-film. Het project werd bijna tien jaar geleden aangekondigd maar tot dusver was er geen indicatie dat de film daadwerkelijk gemaakt ging worden.

Het gamebedrijf laat in een post op X een foto van de set van de film zien. Uit informatie op het clapperboard is op te maken dat Mathieu Turi de film regisseert. Turi maakte tot dusver enkele relatief onbekende horrorfilms. Daniele Massaccesi is de cinematograaf van de betreffende scène; hij werkte eerder als cameraman aan onder meer Napoleon, The Martian en House of Gucci, allemaal films van Ridley Scott.

Het is vooralsnog niet duidelijk waar de film over gaat. Watch Dogs is een openwereldvideogameserie waarin hacken centraal staat. Er kwamen tot dusver drie games in de franchise uit, ieder met een losstaand verhaal en nieuwe hoofdpersoon. Het is niet bekend of Ubisoft de film op een van deze games baseert of een nieuw verhaal heeft ontwikkeld. Ook is nog niet bekend wanneer de film uit moet komen.