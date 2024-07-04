Ubisoft begint met opnames van Watch Dogs-film

Ubisoft is begonnen met het opnemen van een Watch Dogs-film. Het project werd bijna tien jaar geleden aangekondigd maar tot dusver was er geen indicatie dat de film daadwerkelijk gemaakt ging worden.

Het gamebedrijf laat in een post op X een foto van de set van de film zien. Uit informatie op het clapperboard is op te maken dat Mathieu Turi de film regisseert. Turi maakte tot dusver enkele relatief onbekende horrorfilms. Daniele Massaccesi is de cinematograaf van de betreffende scène; hij werkte eerder als cameraman aan onder meer Napoleon, The Martian en House of Gucci, allemaal films van Ridley Scott.

Het is vooralsnog niet duidelijk waar de film over gaat. Watch Dogs is een openwereldvideogameserie waarin hacken centraal staat. Er kwamen tot dusver drie games in de franchise uit, ieder met een losstaand verhaal en nieuwe hoofdpersoon. Het is niet bekend of Ubisoft de film op een van deze games baseert of een nieuw verhaal heeft ontwikkeld. Ook is nog niet bekend wanneer de film uit moet komen.

Watch Dogs film
Bron: Ubisoft

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 04-07-2024 20:10 31

04-07-2024 • 20:10

31

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Reacties (31)

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exkull2 4 juli 2024 20:22
Ik ga dit sowieso checken. Vond de Watch Dogs games geweldig.
cmegens @exkull24 juli 2024 20:28
Als de Assassins creed film model staat voor dit proces dan zou ik even de recensies afwachten ;)
Ben5050 @cmegens4 juli 2024 20:41
Nou ik oordeel de films zelf wel met me eigen ogen., die recensies zijn ook flut.
iqcgubon @Ben50504 juli 2024 21:31
Los van alle recensies dan: die AC film was ruk.
xoniq @iqcgubon4 juli 2024 21:50
Blijft een mening. Moet men zelf ondervinden.
KaiZas @xoniq5 juli 2024 07:15
Meer waarde hechten aan de kleine hoeveelheid tijd die je hebt, mijn beste.
HerrPino @KaiZas5 juli 2024 07:45
Precies ipv 2 uur recensies zoeken en lezen (klagers zijn eerder geneigd om een stukje te schrijven), kun je er ook gewoon naartoe gaan. Niet iedere film die je kijkt en waar je vermaak uit haalt hoeft een kaskraker te zijn.

Kijk naar The Tree of Life, scoort 1-tjes en 10-en op IMDB. De een zegt dat de film helemaal super is, en ik (en velen met mij) ben na 2/3e weggelopen. Hoeveel zeggen recensies dan?
Dafader @HerrPino5 juli 2024 08:10
vooral dat 2 uur zoeken inderdaad. Google is ook zo onhandig als je film reviews zoekt. Wel paar uur zoet mee natuurlijk.
nightraven79 @HerrPino5 juli 2024 10:45
inderdaad recensies en zelfs prijzen zeggen niet alles..
Zo had je bijv; The English Patient... fantastische recensies, oscars en de hele reutemeteut...
wel... ik viel in slaap nog voor de film halfweg was....
qbig1970 @nightraven796 juli 2024 02:04
Dat laatste heb ik met Soldaat van Oranje... Gaap!
Bulls @iqcgubon5 juli 2024 08:36
Heb hem onlangs gezien, aan 1 kant wel vermakelijk maar niet veel diepgang
FPSUsername @iqcgubon6 juli 2024 00:02
Mee eens, hoewel ik wel moet toegeven dat zo'n 2 uur aan film tijd best lastig kan zijn om het concept van het spel duidelijk te krijgen.
Sk313t0r @Ben50505 juli 2024 12:33
Dus de recensies zelf waren flut en niet de film? Zo lees ik je zin namelijk ;-)

Ik ben het met de rest eens, ik laat me eigenlijk niet meer leiden door recensies (goed of slecht). Ik heb bijvoorbeeld films die zeer goed zijn ontvangen soms na een kwartier al gestopt, puur omdat het me niet kon boeien.
Wildfire @cmegens4 juli 2024 21:11
Ik heb me prima vermaakt met de Assassins Creed film dus prima. :)
Zoop @Wildfire5 juli 2024 12:19
Imo, is dit een van die films die op zich wel ok is, maar gewoon een slechte adaptie. Net als Prince of Persia: Sands of time bijv, luchtige simpele avonturenfilm. Maar ik kon er praktisch niks uit de game in herkennen. Dat was met Assassins Creed ook, ze hebben wat herkenbare basis dingen gepakt, maar de rest is uit iemands duim gezogen.
Ken je de games niet zo goed? Dan zijn dit gewoon ok-ish films. Ken je ze wel? Dan irriteer je (ik in ieder geval) je aan de inconsistenties of de debiele vrijheden die ze genomen hebben.

In mijn mening zijn er maar 2 fatsoenlijke game verfilmingen en dat zijn the Last of Us en Fallout (als iemand meer suggesties heeft, hoor ik ze graag!).
Wildfire @Zoop5 juli 2024 13:24
Ja, als je enkel kijkt naar de film als een op zichzelf staand iets dan valt het vaak wel mee. Maar natuurlijk als je de game als vergelijking neemt dan wordt het vaak een ander verhaal.

Assassins Creed heb ik alleen deel 1 van gespeeld (grotendeels). Ik herkende natuurlijk wel diverse elementen uit de game maar voor veel dingen was het in die film toch ook weer te afwijkend.
JelleDekkers 4 juli 2024 20:43
Hopelijk is het gebaseerd op de eerste game, die tweede vond ik zo verkeerd wat de toon betreft (onderbroekenlol, zichzelf totaal niet serieus nemen en natuurlijk zo woke als t kan).
iqcgubon @JelleDekkers5 juli 2024 07:52
"Dit spel met overduidelijke anarchistische toon die ons probeert te waarschuwen tegen een corrupte overheid en bedrijven met te veel macht is wel erg.... woke zeg".

Volgens mij vloog het thema van die games recht over je hoofd heen.
JelleDekkers @iqcgubon6 juli 2024 02:03
Set in a high-tech future, Watch Dogs: Legion is a notably LGBT-inclusive game, with players able to pick anyone to be their protagonist from a vast world that, true to real-life London, is populated with many queer and gender-diverse characters.

As well as the endless array of potential queer protagonists, the game also features a prominent non-playable queer character hidden in plain sight – though players will have to make it through the entire game in order to discover their backstory.

In a nod to the city’s queer heritage, the game’s world also features rainbow flags marking the location of several real-life LGBT+ venues
Bron: PinkNews (ja ik weet het, bottom-tier journalisme bij PenisNews)

Daarnaast heeft Ubisoft een stemacteur uit het spel gehaald vanwege haar mening over genderideologie. Het spel mag misschien een 'anti-establishment' toon hebben, maar dat is het dus totaal niet, zeker niet het bedrijf erachter.

De eerste Watch Dogs-game had hier geen last van, want Ubisoft was nog niet actief bezig met SJW proberen te zijn in 2014.
iqcgubon @JelleDekkers6 juli 2024 13:27
Als iedereen een beeje normaal doet tegen elkaar is "woke helemaal niet nodig.
Met andere woorden, big fucking deal dat een spel LGBTQ-inclusive is.
En uiteraard mag Ubisoft mensen met bekrompen meningen uitsluiten van associatie met hun product.

We leven in 2024, niet in de jaren stillekes waar "homo" nog een scheldwoord is.
JelleDekkers @iqcgubon6 juli 2024 18:52
Welke 'bekrompen' mening bedoel je hier? Want het ging hier om een vrouw die niet vindt dat mannen in vrouwenruimtes horen.

https://www.thepinknews.c...ransgender-trans-podcast/
iqcgubon @JelleDekkers7 juli 2024 08:35
Da's hetzelfde """argument""" dat Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken vorige maand nog gebruikt heeft, en letterlijk het enige wat transfoben kunnen bedenken.

"Dan gaan we mannen toelaten in vrouwenkleedkamers?!". Ze weten zelf haast ook wel dat dit compleet van de pot gerukt, en een niet bestaand issur is.
JelleDekkers @iqcgubon7 juli 2024 11:10
Ik zou dat zeker niet zeggen als er wetsvoorstellen gemaakt worden door de hele wereld die dit expliciet mogelijk maken. Daardoor zag je bijvoorbeeld Laurel Hubbard in de vrouwelijke gewichtsheffers of Lia Thomas bij de zwemsters, terwijl ze beide mannen zijn.

Ook zie je talloze verkrachters en pedofielen of andere mannen die een lichtere straf krijgen of worden vrijgesproken omdat ze na arrestatie ineens denken vrouw te 'voelen' (wat dat uberhaupt mag betekenen).

Het berschermen van vrouwen is niet 'transfoob'.
sigmundfreund 4 juli 2024 21:23
Person of Interest is ook interessant, door die serie kreeg ik toen juist zin in Watch Dogs.
xoniq @sigmundfreund4 juli 2024 21:52
Person of Interest is fantastisch. Poosje geleden opnieuw bekeken. Michael Emerson doet die rol ook dusdanig goed. Sowieso een leuk typetje als acteur.
StefanJanssen 4 juli 2024 22:13
Ik vond het verhaal van Watchdogs 1 best aardig en hoop dat het daarop geïnspireerd is.
shredder 4 juli 2024 22:15
Waarschijnlijk ziet de trailer er veel mooier uit dan de film. (Ik hoop dat je hem snapt)
rmk_ 5 juli 2024 01:36
Benieuwd in hoeverre deze film zal verschillen met de trailers. :+
MoonRaven 5 juli 2024 02:02
Hmm kan interessant zijn. Watch_Dogs heeft een interessant idee, niet elk spel voert het goed uit. Een film kan tof zijn.
Linksquest Moderator Spielerij
5 juli 2024 08:26
Dit ken best een heel goed concept worden als dit goed uitpakt, ga hem zo wie zo kijken, altijd leuk.
dwarfangel 7 juli 2024 23:06
Niet vergelijken met Mr Robot, he ;)

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