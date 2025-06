Ubisoft heeft opnames van Watch Dogs-film afgerond

Ubisoft heeft de opnames voor de aankomende Watch Dogs-film afgerond. De draaidagen voor de langspeelfilm gingen begin juli van start. Het is nog niet duidelijk wanneer de film in de bioscoop verschijnt.

Ubisoft heeft een post op X gedeeld met een foto vanop de filmset. Uit de bijhorende caption valt af te leiden dat de opnames er daadwerkelijk op zitten. Op de foto is regisseur Mathieu Turi te zien, samen met enkele medewerkers. Turi heeft in het verleden enkele horrorfilms ingeblikt, zoals Méandre en Hostile. Uit eerdere berichtgeving blijkt dat Daniele Massaccesi de cinematograaf van dienst is. Hij werkte als cameraman aan enkele films van de Britse regisseur Ridley Scott, zoals Napoleon, The Martian en House of Gucci.

Het is niet duidelijk wat de verhaallijn van de film zal zijn. Ubisoft heeft hierover nog geen details gedeeld. Watch Dogs is een openwereldvideogameserie waarin hacken centraal staat. Er kwamen tot dusver drie games in de franchise uit, ieder met een losstaand verhaal en een nieuwe hoofdpersoon. Het is niet bekend of Ubisoft de film op een van deze games baseert of een nieuw verhaal heeft ontwikkeld.