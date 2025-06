Modders maken GTA III-port voor Dreamcast, was ooit ook bedoeling van Rockstar

Modders werken aan een port van Grand Theft Auto III voor de Sega Dreamcast. In reactie hierop laat de voormalig technisch directeur van Rockstar North, de Nederlander Obbe Vermeij, weten dat de iconische game oorspronkelijk zelfs voor die console werd ontwikkeld.

De modders willen de voor de PlayStation 2 uitgekomen openwereldgame speelbaar maken op de Dreamcast. De makers claimen dat hun project in speelbare staat verkeert maar nog veel werk vereist. De game haalt op de Dreamcast een stabiele framerate van 30fps en 'de meeste effecten werken'. In de onderstaande gameplay zijn wel enkele bugs en glitches te zien, waaronder clipping en visuele problemen met de minimap en de health- en geldweergave.

Grand Theft Auto III kwam nooit uit voor de commercieel geflopte Dreamcast-console, maar wel voor de PlayStation 2. Volgens Vermeij was dat een commerciële beslissing. GTA III zou in de eerste maanden van de ontwikkeling, eind 1999, begin 2000, voor de Dreamcast ontwikkeld worden. Dat was volgens de voormalige medewerker van Rockstar technisch mogelijk, maar uiteindelijk werd toch voor de in retrospect veel populairdere PlayStation 2 gekozen. In respectievelijk 2002 en 2003 kwam de eerste GTA met derdepersoonsperspectief uit voor Windows en de Xbox.

Vermeij deed al eerder details over de ontwikkeling van de eerste paar Grand Theft Auto-games uit de doeken. Zo was GTA: Vice City oorspronkelijk bedoeld als uitbreiding voor Grand Theft Auto III. Ook bleken de rpg-functies van GTA: San Andreas tijdens de ontwikkeling voor problemen te zorgen, bijvoorbeeld omdat CJ te dik zou kunnen worden om in bepaalde missies over muren heen te klimmen. Vermeij verklaart met een kleine portie zelfspot dat hij er met de ontwikkeling van GTA III ook eens goed naast heeft gezeten. Hij pleitte er namelijk voor dat die game, net als de twee voorgangers, een top-down-perspectief moest krijgen. GTA III bleek met 3d-graphics en een derdepersoonsperspectief de grondslag te zijn voor de succesformule van de iconische openwereldgames.