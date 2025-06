Biostar brengt nieuwe videokaart uit op basis van zeven jaar oude RX 580-gpu

Met de almaar stijgende prijzen van gpu's is het niet gek als je soms een goedkoper model afweegt. Of de 'nieuwe' gpu van Biostar daarvoor de oplossing is, is maar de vraag. Het bedrijf heeft een RX 580 uitgebracht, een gpu uit 2017 die in de recente AMD-drivers niet eens meer ondersteund wordt.

Biostar heeft de Radeon RX 580 White gepresenteerd. Dat is een witte editie van de RX 580 van AMD die in 2017 voor het eerst op de markt kwam. Het gaat om bijna dezelfde versie als het model uit 2017, al komt er deze keer geen 4GB-variant uit. De RX 580 White is alleen beschikbaar met 8GB aan GDDR5-vram. Ook gaat het om een variant met maar 2048 streamprocessors, terwijl bij de oorspronkelijke RX 580 de volledige 2304 streamprocessors waren ingeschakeld. Verder heeft Biostar zijn eigen FPS-dual-heatpipeontwerp voor passieve koeling aan de kaart toegevoegd.

Wat gebruikers verder met het toch wel oudere model moeten, is niet helemaal duidelijk. Het is niet in de minste plaats een opvallend model omdat de Polaris-gpu's, zoals deze generatie heet, niet meer in de recente driverbranch voor AMD zitten. De recentste drivers voor de RX 580 kwamen in maart van dit jaar voor het laatst uit. Wel ondersteunt de kaart volgens Biostar FreeSync, DirectX 12 en de Vulkan-api's.

Biostar noemt de kaart 'een exceptionele keuze voor gamers', maar het is moeilijk te zien voor wat voor soort games de RX 580 nog echt geschikt is. Ook op prijsgebied is het lastig het bestaansrecht van de kaart in te schatten, want Biostar maakt geen prijs voor dit specifieke model bekend.