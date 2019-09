AMD brengt beeldverscherpingstechniek naar Radeon RX 500- en RX 400-kaarten

AMD breidt ondersteuning voor zijn Radeon Image Sharpening uit naar enkele Radeon-kaarten in de RX 500- en RX 400-serie. De techniek moet gamebeelden verscherpen en is daarmee enigszins te vergelijken met Nvidia's dlss.

Met de komst van Radeon Software Adrenalin Edition 19.9.2 kunnen ook de Radeon RX 590-, RX 580-, RX 570-, RX 480- en RX 470-desktopkaarten gebruikmaken van Radeon Image Sharpening of RIS. Opvallend is dat AMD melding maakt dat de techniek bij de kaarten werkt in combinatie met DirectX 12 en Vulkan. Bij de Radeon RX 5700-kaarten, die sinds juni Radeon Image Sharpening ondersteunen, werkt de techniek ook in combinatie met DirectX 9. Of AMD aan DirectX 11-ondersteuning werkt is niet bekend.

Radeon Image Sharpening is AMD's postprocessingtechniek om beelden te verscherpen met zo min mogelijk impact op de prestaties. De techniek is met name bedoeld om de effecten bij downsampling van de resolutie te verminderen. Bij het draaien van games in 1080p op een 4k-monitor, voor hogere framerates, worden beelden bijvoorbeeld waziger weergegeven. Daarnaast heeft temporal anti-aliasing als bijeffect dat beelden niet zo scherp weergegeven worden als zou kunnen.

Ontwikkelaars hoeven hun games niet aan te passen voor RIS. AMD's implementatie maakt gebruik van een contrast adaptive sharpening-algoritme dat randen van weergegeven objecten met hoog contrast ongemoeid laat om de kans op artefacten te verminderen. Nvidia's dlss-techniek, of deep learning super sampling, beoogt hetzelfde, maar RTX-kaarten van deze fabrikant zetten hiervoor tensor-cores in. Andere verschillen zijn dat Nvidia's aanpak in de loop der tijd zou moeten verbeteren door training en dat ontwikkelaars hun games moeten aanpassen voor dlss-ondersteuning.