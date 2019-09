Gigabyte kondigt qhd-monitor met noisecancellation voor microfoons aan - update

Gigabyte komt met een 27"-monitor met actieve noisecancellation voor microfoons. Dit gaat via een ingebouwde 3,5mm-jack. Het scherm heeft een resolutie van 2560x1440 pixels met een verversingssnelheid van 165Hz en ondersteunt FreeSync 2.

De Aorus CV27Q bevat een koptelefoonversterker met een signal-to-noiseratio van 120dB. De versterker ondersteunt koptelefoons met een maximale weerstand van 600 ohm. De monitor bevat daarnaast een microfoon-input met actieve noisecancellation. Hiervoor gebruikt het scherm twee ingebouwde microfoons die omgevingsgeluid opvangen en onderdrukken. Hierbij belooft Gigabyte dat het onderscheid kan maken tussen omgevingsgeluid en de stem van de gebruiker. Het signaal komt via de monitor binnen, waarna het omgevingsgeluid wordt onderdrukt voordat het naar de aangesloten pc wordt gestuurd.

Het scherm heeft een va-paneel met een kromming van 1500R, wat overeenkomt met de kromming van een cirkel met een straal van 1,5 meter. De contrastverhouding is 1:3000 en de maximale helderheid bedraagt 400cd/m², waarmee de CV27Q ook een DisplayHDR 400-label van de VESA heeft gekregen. Dat is de laagste categorie die de organisatie toekent aan monitoren die hdr ondersteunen. FreeSync 2 wordt ondersteund, inclusief lfc , waardoor ook lage fps-waarden worden gesynchroniseerd met bepaalde verversingssnelheden van de monitor.

De CV27Q maakt gebruikt van wat de fabrikant Black Equalizer 2.0 noemt. Volgens Gigabyte werkt dit door het scherm in 1296 subgebieden op te delen, waarbij elk gebied individueel wordt afgestemd om donkere delen lichter weer te geven, zonder de algehele helderheid van de monitor op te krikken. Dit moet gamers helpen om meer te kunnen zien in donkere delen van een spelwereld.

Het paneel heeft een kleurdiepte van 8bit en kan 90 procent van de dci-p3-kleurenruimte weergeven. De reactiesnelheid bedraagt 1ms, al betreft dit niet de grijs-naar-grijsresponstijd maar de mprt , waarbij het gaat om de perceptie van de hoeveelheid blur.

De CV27Q heeft een displayport 1.4-aansluiting die volgens Gigabyte een bandbreedte van 32,4Gbit/s heeft. Daardoor kan de monitor volgens de fabrikant een 2k-resolutie combineren met 165Hz, hdr en 8bit-kleuren. Verder beschikt het scherm over twee hdmi 2.0-poorten. De monitor wordt geleverd met een monitorvoet die met 13cm in hoogte verstelbaar is en 20 graden op zijn as kan draaien.

Het scherm maakt ook gebruik van Gigabyte's OSD Sidekick, waarmee scherminstellingen kunnen worden aangepast met een toetsenbord en muis. Normaal gesproken gebeurt dit met aparte knoppen op de monitor. Wanneer de CV27Q precies wordt uitgebracht is nog onbekend. Ook heeft Gigabyte nog geen prijs bekendgemaakt.

Update, 15:04: In tegenstelling tot wat eerder in het bericht stond, heeft de monitor geen actieve noisecancellation voor koptelefoons. Het artikel is hierop aangepast.