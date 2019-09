Compact computingboard Rock Pi X bevat Intel Atom-soc

De makers van Rock Pi 4, een computingboard met Rockchip RK3399-soc, hebben een variant ontwikkeld met een Atom x5-Z8300. Dat is een Intel-quadcore van de Cherry Trail-generatie. De goedkoopste versie van het Atom-computingboard kost 39 dollar.

Er verschijnt een A- en een B-model, beide met Atom x5-Z8300. Het verschil is dat model B wifi-ac en bluetooth 4.2 ondersteunt en optioneel power-over-ethernet via een hat -add-on. De afmetingen van het computingboard zijn 85x52 mm. CNX ontdekte de specificaties van de Rock Pi X in de Hackerboards-database en kreeg de afbeelding van Radxa, de fabrikant van het product.

De fabrikant gaat de Rock Pi X leveren met 1GB, 2GB en 4GB lpddr3 en voor de opslag is een micro-sdkaartsleuf en een emmc-socket aanwezig. Voor de output van 4k-video op 30Hz is hdmi 1.4 aanwezig, naast edp en mipi dsi-connectors. Ook zijn er poorten voor usb 3.0, usb 2.0 en een usb type c-connector met on-the-go-ondersteuning. Het computingboard heeft verder gigabitethernet. Voor uitbreiding is en 40-pins header aanwezig met onder andere gpio en pwm.

Het nieuwe computingboard is een variant van de Rock Pi 4 die een ARM-soc bevat, de Rockchip RK3399. De prijzen zijn identiek. De fabrikant rekent voor de 1GB-, 2GB- en 4GB-versies van de Rock Pi X model A respectievelijk 39, 49 en 65 dollar. Model B kost achtereenvolgens 49, 59 en 75 dollar voor de 1GB-, 2GB- en 4GB-versies.

Er zijn meer computingboarden met Intel Atom-socs, zoals die van Aaeon, maar veel daarvan zijn duurder.