Het ontwikkelaarsbord Up Core van Asus-dochter Aaeon heeft in korte tijd het Kickstarter-doel van 10.000 euro gehaald, nadat het donderdag op de crowdfundingsite is gezet. Het bordje, in feite een Raspberry Pi-kloon, heeft een quadcore en kan voor 69 euro besteld worden.

Volgens de maker is de UP Core het kleinste quadcore x86-bordje ter wereld: de afmetingen bedragen 56,5x66mm. Het moederbord weegt 40 gram en bevat een 64bit Intel Atom x5 Z8350 quadcore die op 1,44GHz draait en een turbo tot 1,92GHz heeft. De Up Core krijgt 2 of 4 GB ram en 32 of 64GB emmc 5.0-opslag.

Het bordje is verder voorzien van twee usb 2.0-poorten, een usb 3.0-poort en een hdmi-aansluiting. Daarnaast is er een DSI/eDP aanwezig en twee MIPI-SCI-camerapoorten met ondersteuning voor een 2- en een 8-megapixelcamera. Er is wifi en bluetooth 4.2 aanwezig en de Up Core werkt als standalone met een monitor, toetsenbord, muis en een voeding. Windows 10 wordt ondersteund, net als onder andere Ubuntu, Linux en Android 6.0.

Aan de onderkant van de Up Core zit een 100-pin I/O-connector. Deze is bedoeld voor twee uitbreidingsbordjes die ook beschikbaar komen en als het ware op de Up Core gestapeld kunnen worden. Met het eerste uitbreidingsbordje kunnen high-speed-signalen zoals pci-express, een gigabitethernetpoort of USB 3.0 worden toegevoegd. Het andere bordje is bedoeld voor het toevoegen van low-speed-signalen zoals RS-232/422/484, I2C, I2S en gpio.

In 2015 maakte de fabrikant al de eerste versie van het ontwikkelbord, genaamde de 'Up'. Eind vorig jaar is een tweede versie uitgebracht, de UP². Deze nieuwe versie bood meer connectiviteit en had een krachtigere soc.

De Kickstarter-campagne loopt nog tot 1 juli. Een exemplaar van de Up Core kan voor 69 euro besteld worden; later wordt dat 75 euro. De bordjes worden waarschijnlijk in augustus geleverd. Voor hogere prijzen kunnen exemplaren worden besteld die meer geheugen bevatten. Deze duurdere modellen worden veelal in september of oktober geleverd. Op de Kickstarter-pagina staat dat de bordjes slechts in bepaalde landen worden geleverd; het is onduidelijk om welke landen het gaat.