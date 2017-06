Door Jurian Ubachs, dinsdag 6 juni 2017 14:42, 23 reacties • Feedback

Uitgever Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat voetbalspel FIFA 18 op 29 september in de winkels ligt. Het nieuwste deel in de langlopende spelserie van EA Sports heeft dit jaar Real Madrid-sterspeler Cristiano Ronaldo op de voorkant staan.

FIFA 18 verschijnt op 29 september voor de PlayStation 4, Xbox One, pc, PlayStation 3, Xbox 360 en de Nintendo Switch, waarbij gamers met EA Access op Xbox One of Origin Access op de pc de game al een week eerder kunnen spelen. De games zullen onderling in zoverre van elkaar verschillen dat alleen de versies voor PS4, Xbox One en pc draaien op Frostbite en kunnen beschikken over de spelmodus The Journey: Hunter Returns. De overige consoles, waaronder dus ook de Nintendo Switch, zullen een aangepaste versie van FIFA 18 krijgen.

Met FIFA 18 maken legendarische spelers hun debuut op de PlayStation 4. Eerder waren deze 'Icons' alleen te krijgen in Ultimate Team op de Xbox One of Xbox 360, maar voor zijn nieuwe game is EA een samenwerking aangegaan met PlayStation. Dat betekent dus niet alleen dat Sony's console zichtbaar is in EA's marketing, maar dus ook dat de legendarische spelers beschikbaar zullen zijn op PS3 en PS4.

Over de verdere inhoud van de game heeft Electronic Arts nog niets bekendgemaakt. De uitgever houdt zaterdag 10 juni om 21:00 uur Nederlandse tijd een persconferentie als aftrap van het EA Play-evenement in Los Angeles, dat voorafgaand aan de jaarlijkse E3-gamesbeurs wordt georganiseerd. Naar verwachting wordt dan meer duidelijk over de inhoud van FIFA 18.