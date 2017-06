Door Olaf van Miltenburg, zaterdag 10 juni 2017 22:01, 3 reacties • Feedback

EA heeft FIFA 18: The Journey - Hunter Returns aangekondigd. Opnieuw draait de careermode van het spel om Alex Hunter. Daarnaast speelt Real Madrid-speler Cristiano Ronaldo een grote rol en zijn bewegingen zijn geregistreerd met Real Player Motion Technology.

In de careermode The Journey: Hunter Returns kunnen spelers opnieuw in de huid kruipen van de jonge voetballer Alex Hunter. Voor het eerst kunnen ze daarbij het uiterlijk van de speler, waaronder tatoeages en haarstijl, aanpassen. Ook hebben keuzes in het spel meer invloed op verschillende verhaallijnen.

Het boegbeeld van FIFA 18 is Real Madrid-speler Cristiano Ronaldo. EA heeft van uitgebreidere motioncapturingtechnieken gebruikgemaakt om bewegingen van Ronaldo en andere sterspelers er natuurgetrouw uit te laten zien. Het bedrijf noemt dit Real Player Motion Technology. EA geeft als voorbeelden Ronaldo's kenmerkende sprint, Sterlings draaiingen en Griezmanns techniek. Daarnaast heeft EA de dribbeltechniek verfijnt, voor sneller draaien en vervolgens sprinten. Het spel is opnieuw op basis van de Frostbite-engine gemaakt.

FIFA 18 verschijnt op 29 september 2017. Wie een pre-order voor de Ronaldo Edition plaatst krijgt drie dagen eerder toegang. De Standard Edition kost 69,99 euro, de Ronaldo Deluxe Edition 89,99 euro en de Icon Edition 99,99 euro. Deze versies verschijnen voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De Legacy Edition van FIFA 18 verschijnt voor de PlayStation 3 en Xbox 360.