Het Zweedse team achter indiegame Brothers: A Tale of Two Sons heeft een studio genaamd Hazelight gevormd en toont zijn eerste game. A Way Out bevat dezelfde nadruk op co÷peratief spel tussen personages, maar ditmaal zijn de productiewaarden duidelijk hoger.

Op het podium bij EA Play 2017, de E3-persconferentie van de uitgever, toont studiohoofd Josef Fares de eerste beelden van A Way Out. Die bestaan uit zowel een cinematische introductie van de game als een overzicht van de gameplay die spelers kunnen verwachten. Fares benadrukt dat het spel gemaakt is om in splitscreen te spelen en dus onmogelijk alleen gespeeld kan worden. Online splitscreen is echter wel mogelijk.

A Way Out legt naast samenwerking ook zwaar de nadruk op het verhaal. Dat verhaal gaat over Vincent en Leo, twee mannen die in een Amerikaanse gevangenis zitten en beide hun eigen dringende reden hebben om te willen ontsnappen. De twee besluiten de handen ineen te slaan en samen te ontsnappen, maar ook na hun ontsnapping hebben ze elkaars hulp nodig om het onherbergzame terrein rond de gevangenis te doorkruisen en om de politie een stap voor te blijven. De game belooft een scala aan gameplay-uitdagingen, wapens en voertuigen te bevatten en moet vroeg in 2018 uitkomen voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Cinematische 'reveal trailer' van A Way out