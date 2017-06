Door Jurian Ubachs, donderdag 15 juni 2017 08:00, 0 reacties • Feedback

De meest geniale artiesten hebben vaak een licht gestoord randje. Hun obsessievelijke drang en niet aflatende passie voor hun kunst maakt dat al het andere moet wijken. Denk aan grote filmmakers als Martin Scorsese, acteurs als Jack Nicholson, muzikanten als Michael Jackson, en ga zo maar door. Brille met een vleugje stoornis, het heeft de mensheid al heel wat moois opgeleverd. In de game-industrie zijn deze types ook te vinden, al zijn de goed getrainde producers met een marketingachtergrond helaas in de meerderheid. Toch kom je af en toe wel degelijk zo'n kleurrijk type tegen. Als hij of zij dan ook nog een gloednieuwe game bij zich heeft, wordt het helemaal leuk.

Maak kennis met Josef Fares. De geboren Libanees ontvluchtte de burgeroorlog in Libanon toen hij tien jaar oud was, en hij vestigde zich in Zweden. Daar stortte hij zich op zijn eerste grote passie: films maken. Fares regisseerde in die hoedanigheid vijf films, waarvan er eentje zelfs werd genomineerd voor 'beste buitenlandse film' bij de 78e Academy Awards. Fares en de zijnen wonnen de prijs niet, maar het zegt iets over zijn talent en passie. Als Fares iets doet, duikt hij er vol overgave in. Die drive leidde in 2013 tot de release van Brothers: A Tale of Two Sons. Dat spel, gemaakt door de Zweedse studio Starbreeze, bood gamers een emotioneel geladen verhaal waarin twee zonen hun vader proberen te redden. De game werd goed ontvangen, en Fares vestigde er zijn naam als regisseur in de game-industrie mee. Logisch dus dat gamers wereldwijd hun oren spitsten toen Electronic Arts bekendmaakte dat diezelfde Fares, nu met een eigen studio genaamd Hazelight, een nieuwe game maakt.

"Er zijn veel games waarin je samen kunt spelen, maar ook alleen. Dat is dit niet." Fares kijkt ons indringend aan. Zijn missie: zorgen dat zijn publiek, in de vorm van het beurtelings aan hem voorbijtrekkende journaille, zijn game begrijpt. A Way Out is een game die coöperatief gespeeld moet worden. Dat kan online met een willekeurige coöp-partner, maar de bedoeling is eigenlijk dat je het spel samen met een vriend op de bank speelt. En dan liefst van begin tot eind. "Je kijkt toch ook niet een uurtje van een film met iemand, om daarna de rest van de film met iemand anders te kijken? Het kan wel, maar het slaat nergens op."

A Way Out vertelt het verhaal van twee vrienden, Leo en Vincent, die samen moeten ontsnappen uit de gevangenis en daarna op de vlucht moeten blijven voor de autoriteiten. Daarbij is een speler Leo en de andere logischerwijs Vincent. Leuk detail: de acteur die Leo speelt is de broer van Josef Fares, die de interessante naam Fares Fares draagt. Niet belangrijk, en toch ook weer wel: het is illustratief voor de manier waarop Hazelight werkt aan de game. De studio voelt haast aan als een soort familiebedrijf, maar neemt met A Way Out veel hooi op de vork. Om die reden is de studio ook al gegroeid van de dertien mensen die er aan het begin van de ontwikkeling waren, naar het totaal van vijfendertig werknemers dat Hazelight nu telt. Dat gaat gepaard met aparte dubbelrollen. Zo is Josef Fares niet alleen de schrijver, regisseur en drijvende kracht achter de game, maar ook een van de acteurs voor motion capturing. "Alle animaties die je hier ziet, heb ik zelf opgenomen in mo-cap", zegt hij, trots wijzend op het scherm tijdens een specifieke scène.

Die scènes verschillen behoorlijk van elkaar. In het half uurtje dat we A Way Out in actie zien en zelfs even mogen spelen, zien we hoe Leo en Vincent uit de gevangenis proberen te ontsnappen, hoe ze een tankstation overvallen en hoe ze zich uit de voeten maken in een ziekenhuis nadat de politie plotseling op de stoep staat. Vooral die laatste scène is memorabel. De hele scène speelt zich namelijk af binnen één shot. De camera volgt Leo die het op een lopen zet, vliegt dan door een ventilatieschacht naar een andere gang en pakt daar Vincent op. Die springt even later een trap af, de camera draait naar rechts, en gaat daar weer verder met Leo. Een sterk staaltje cinematografie van Fares, die erbij zegt dat hij drie maanden aan die ene scène heeft gewerkt. Drie maanden werk, voor iets dat de speler in een paar minuten heeft afgerond, waarna hij of zij er vermoedelijk nooit meer naar kijkt. Zo veel werk voor iets dat zo kort gebruikt wordt. Geen enkel probleem, vindt Fares. "Zie het als seks. You'd rather have one great, mindblowing f*ck than a hundred mediocre ones, right!?"