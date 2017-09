Met FIFA 18 meldt ook de tweede deelnemer zich op het strijdtoneel waar beslist wordt welk spel zich komend jaar de beste voetbalgame mag noemen. Wellicht heb je onze review van PES 2018 al gelezen. In dat geval weet je dat die game het uitstekend doet op het gebied van gameplay, maar verder eigenlijk niet al te veel laat zien. Daarmee doet Konami precies wat PES-fans verwachten, want het is opnieuw een verhaal van bekende zwakke punten die gecompenseerd worden door uitstekende gameplay. Hoe verhoudt FIFA zich tot dat spel? Simpel: over de gameplay kun je discussiëren, maar duidelijk is wel dat FIFA 18 opnieuw de modernere en completere game van de twee is.

El Classico in FIFA 18.

Getest op: PlayStation 4

Verschijnt ook voor: Xbox One, Windows

Afwijkende versies: Nintendo Switch, Xbox 360, PlayStation 3

Voor een groot deel leunt EA Sports op een basis die bij FIFA 17 werd gelegd. Dat blijkt al uit het feit dat het lijstje met vernieuwingen in de gameplay dit jaar betrekkelijk kort is. Waar we normaal doodgegooid worden met nieuwe, mooi klinkende gameplayfeatures, beperkt het zich dit jaar vooral tot meer herkenbaarheid in speelstijlen, zowel voor individuele spelers als voor teams. Zo zouden spelers en teams dus meer als 'zichzelf' moeten opereren in het veld. Dat is niet bepaald nieuw, want hierin zien we al jaren een stijgende lijn. FIFA 18 belooft dus vooral die stijgende lijn door te trekken, zonder verder al te veel aan de basisgameplay te veranderen.

De veranderingen die er wel zijn, moeten dus vooral buiten de gameplay liggen. Daarmee zijn de onderlinge verhoudingen eigenlijk meteen duidelijk: waar Konami PES 2018 buiten de gameplay om een tikje verwaarloost, kiest EA dus juist voor alles om het voetbal heen en laat het dat voetbal, dat in de ogen van de makers al goed werkte, grotendeels ongemoeid. Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen verschil is. De game voelt wel degelijk anders aan, en helaas niet op een positieve manier. Er lijkt in de gameplay nog wat meer aandacht te zijn voor fysieke duels, wat de snelheid niet ten goede komt. Sterker nog, we hadden al spelend het gevoel dat enige snelheid in het voetbal alleen te behouden was door de bal continu snel door te passen. Daardoor ontstaat het snelle 'ping-pong-passing' dat een aantal jaren geleden nog werd afgezworen door EA.

Cruijff-turn

Natuurlijk zijn er ook veranderingen in de gameplay die ons wel bevallen. De nieuwe manier waarop je een fake-shot kunt doen leidt effectief tot de introductie van de 'Cruijff-turn' in FIFA, en dat is heerlijk. Niets lekkerder dan een tegenstander de verkeerde kant op te sturen met een goed getimede Cruijff-turn. Het blijft echter een detail, in een groter plaatje dat verder te weinig verschil met FIFA 17 biedt. We hebben het de voorgaande jaren weleens zo opgeschreven, en we doen het nogmaals: de patronen blijven hetzelfde. We weten al vanaf welke plekken we meestal eenvoudig kunnen scoren, want die manieren verschillen niet van voorgaande jaren. Natuurlijk valt er nog weleens een originele goal, maar voor 99 procent van de goals geldt dat helaas niet.

Daar komt nog bij dat scoren in FIFA 18 vooralsnog makkelijker lijkt dan in FIFA 17. Dat heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is verdedigen nog wat moeilijker geworden. EA wil dribbelaars meer kans geven, dus zul je nog secuurder moeten timen met je staande of sliding tackle, wil je de bal succesvol veroveren. Dat is op zich niet zo erg, het is vooral een kwestie van wennen en oefenen. De keepers helpen echter ook niet mee. Te vaak zien we matig ingeschoten ballen toch gewoon tegen de touwen vliegen. Zelfs schoten recht door het midden treffen regelmatig doel. Niet dat de keepers in PES 2018 perfect zijn, maar ze zijn zeker beter dan die in FIFA 18.

Oude basis blijft op zich goed

Dat levert al met al een vrij negatief verhaal op, als het gaat om de basisgameplay. Dat is op basis van de veranderingen terecht, maar tegelijkertijd moet wel vermeld worden dat de basis van FIFA 17 al behoorlijk goed was. FIFA 18 lijkt daar in onze ogen wel te veel op, maar dat neemt niet weg dat het in grote lijnen allemaal nog steeds goed werkt. Nog steeds is de 'driven pass' heel fijn en werken de trucjes om spelers te passeren heerlijk intuïtief.