IEM, Pro Leagues en The International

Wie weet nu, als hij of zij per ongeluk een tenniswedstrijd op televisie voorbij ziet komen, altijd precies welk toernooi er bezig is en wat dat toernooi betekent voor de wereldranglijst? Wie volgt élk voetbaltoernooi, weet precies waar de beste golfers van de wereld te vinden zijn, of hoe alle boksbonden zich met hun eigen titels tot elkaar verhouden? De 'gewone' sportwereld is in dat opzicht complex, want er is eigenlijk te veel voor één persoon om te volgen en er is te veel om het allemaal op te sommen. Bij e-sports is dat niet anders. In deze nog jonge wereld vormt elke game zijn eigen sport, met daarbij een eigen sportkalender waarop andere momenten belangrijk zijn dan in andere elektronische sporten.

Zoals je in een eerder artikel hebt kunnen lezen, was de wereld van e-sports op het gebied van toernooien en competities ooit vrij overzichtelijk. Rond de millenniumwisseling bezocht je Clanbase om een beeld te krijgen van welke clans het sterkst waren, terwijl kort daarna de World Cyber Games konden worden beschouwd als een soort Olympische Spelen voor gamers. Andere toernooitjes waren er wel, maar niet van dezelfde orde. Dat is anno 2017 totaal anders. De World Cyber Games bestaan niet meer, en de 'markt' voor grote toernooien is flink gefragmenteerd. Er zijn meerdere organisaties die allemaal een stukje van de taart willen. Dat lukt ze, want er zijn simpelweg veel e-sports. Er zijn genoeg spelers die van competitive gaming hun baan hebben gemaakt om een fiks aantal grote toernooien te kunnen organiseren, verspreid over de hele wereld. En dat gebeurt dus ook.

ESL Benelux Finals, zaterdag 24 juni in de Amsterdam Arena.

Evenementen in e-sports zijn ruwweg onder te verdelen in competities en toernooien. Met een toernooi bedoelen we een evenement dat een of een paar dagen in beslag neemt en aan het eind een winnaar kent. Toernooien kunnen ook online worden gehouden, maar we kijken nu met name naar de toernooien waarbij spelers op één locatie tegen elkaar spelen. Dat kan in het kader zijn van een overkoepelend toernooi, zoals Call of Duty: World League dat eindigt met de World Championships, maar ook een losstaand evenement. Een competitie loopt over een langere periode en speelt zich voornamelijk online af. Competities zorgen er met name voor dat e-sporters gedurende het hele jaar wedstrijden kunnen spelen, ook als er even geen groot toernooi op de agenda staat. Ook kunnen competities gebruikt worden voor kwalificatie voor een toernooi.Toernooien en competities, al dan niet in het kader van kwalificatie voor een groter toernooi, heb je dus voor elke e-sport. Voor één game levert dat al een waslijst aan evenementen op, laat staan als je een poging wilt wagen álle e-sportsevenementen in kaart te brengen. Gelukkig is daar een hulpmiddel voor. Het zal voor e-sportsvolgers allang een begrip zijn, maar voor wat minder goed ingevoerde lezers is het wellicht een waardevolle tip: Liquipedia. Deze website is eigendom van Team Liquid, maar hij bestaat niet ter promotie van dat - van origine Nederlandse - team. Liquipedia is een uitgebreide database met daarin alles wat je wilt weten over vrijwel elke grote e-sport. De site is onderverdeeld in e-sports, zodat je per game kunt zien welke belangrijke toernooien eraan komen.

Daar houdt het niet bij op. Net als bij normale sporten geldt dat een e-sport pas leuk is om te volgen als je begrijpt wat er gebeurt. Dat begint met de regels van een game, maar 'begrijpen wat er gebeurt' betekent ook dat je de achterliggende tactieken moet snappen. Ook op dat vlak is Liquipedia een goudmijn. De site staat boordevol artikelen over tactieken in games. Zo kan het gebeuren dat je jezelf op deze website in gaat lezen in de verschillen tussen PvZ- en PvT-tactieken in StarCraft II.