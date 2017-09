Zoektocht naar aandacht en geld

De afgelopen vier zondagen hebben we steeds aandacht besteed aan een andere kant van e-sport. We bekeken de geschiedenis, de toernooien, de teams, en nog veel meer. Daarbij kwam ook Nederland zo af en toe voorbij, bijvoorbeeld in de persoon van G2 Esports-coach Joey 'YoungBuck' Steltenpool of WarCraft 3-kampioen Manuel 'Grubby' Schenkhuizen. Met hen - en met alle andere in e-sport actieve Nederlanders die we in de afgelopen periode spraken - hebben we het steeds ook over de status van Nederland als e-sportland gehad. De belangrijkste bevindingen daarvan lees je, aangevuld met wat achtergrondinformatie en recente ontwikkelingen, terug in dit artikel.

Nederland doet het aardig als het op e-sport aankomt, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Dat is het geluid dat we de afgelopen maanden, terwijl we bezig waren met het voorbereiden van alle e-sportcontent, van vrijwel alle ingewijden hebben gehoord. Op elk denkbaar vlak in e-sport spreekt Nederland een woordje mee. We hebben in veel sporten spelers die mee kunnen met de top, we hebben Nederlandse teams en we hebben e-sportevenementen in Nederland. Toch geldt voor elk van die zaken dat het beter kan. Daarbij is het vooral belangrijk dat er aandacht en geld is, en die twee gaan hand in hand. Hoe meer aandacht er is voor e-sport, hoe interessanter het wordt voor sponsors om in te stappen. Dat levert meer geld op, en dat versterkt e-sport weer verder, zodat er een opwaartse spiraal is.

Verschillende strategieën

Of je het nu vraagt aan League of Legends-coach Steltenpool, e-sporter Kevin 'Harstem' de Koning, e-sportkenner Ward Geene of ESL Benelux-directeur Jaap Visser, allen zijn ze het erover eens dat in de combinatie 'aandacht en geld' de sleutel ligt. Hoe bereikt wordt dat er meer ruimte komt voor beide factoren, daar zijn de meningen nog weleens over verdeeld. Vooral de rol die mainstream media zouden moeten spelen, is onderwerp van discussie. Niemand zal beweren dat aandacht in grote media niet helpt, maar Ward Geene wijst er bijvoorbeeld op dat e-sport al heel groot is en prima op eigen benen kan staan. In een interview met Tweakers stelde hij dat de doelgroep helemaal niet bereikt wordt via de 'oude' wegen. Primair inzetten op het genereren van aandacht in mainstream media is voor hem dus geen specifiek punt.

Dat ligt anders bij Jaap Visser en ESL Benelux. Eerder dit jaar ging de Electronic Sports League een samenwerking aan met de populaire Nederlandse DJ Hardwell (Robbert van de Corput). Hij gaf een optreden voorafgaand aan de finale van het Counter-Strike: Global Offensive-toernooi tijdens de Intel Extreme Masters in de Poolse stad Katowice. De artiest staat weliswaar bekend als een fervent gamer, maar werd in Polen uiteraard gebruikt als uithangbord om meer aandacht te genereren voor het grote toernooi van de ESL. Dat sorteerde succes. De DJ gaf op locatie meerdere interviews aan grote media, die met name voor dat interview naar de arena in Katowice waren gekomen. Er zat echter ook een keerzijde aan dat verhaal. Vanuit de e-sportcommunity zelf werd lang niet altijd even positief gereageerd. Verschillende bekende spelers en commentatoren lieten via social media weten het concert 'cringeworthy' te vinden, en wezen erop dat een groot deel van het publiek zich ook niet leek te vermaken. Of dergelijke samenwerking dus echt het gewenste effect sorteert, valt te bezien.

ESL Belenux: belangrijke gangmaker

Het zegt echter wél veel over de bedoelingen van ESL Benelux, dat als geen andere partij in Nederland zijn best doet om e-sport hier van de grond te krijgen. De organisatie zette al meerdere grote toernooien neer. Bij de laatste aflevering van ESL Benelux werd er zelfs een groot hoofdpodium op het veld van de Amsterdam Arena neergezet. De bezoekersaantallen haalden het niet bij grote toernooien in het buitenland, en datzelfde geldt voor het te winnen prijzengeld en de aanwezig teams. Toch is zo'n toernooi belangrijk. Het vormt een opstapje voor spelers en teams die de top willen bereiken. Zij kunnen dankzij onder meer ESL Benelux op een kleinschaliger niveau wennen aan hoe het er op grote toernooien aan toegaat.