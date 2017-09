Blizzard start eigen locatie voor live e-sportsevenementen in LA

Blizzard opent op 7 oktober zijn eigen Blizzard Arena Los Angeles in de Burbank Studios in Los Angeles. Het gamebedrijf gaat de locatie gebruiken voor e-sportsevenementen rond zijn games als Overwatch, Hearthstone en Heroes of the Storm.

De Blizzard Arena Los Angeles gaat control rooms en oefenruimtes huisvesten in de Burbank Studios, waar met name NBC-programma's als Jay Leno's Tonight Show werden opgenomen. Volgens Mashable zijn er zo'n 450 plekken voor publiek, afhankelijk van het evenement. Voor hen is er een winkel in het complex met producten rond de game van het betreffende evenement dat ze bezoeken.

De locatie is daarnaast vooral bedoeld voor het uitzenden van de e-sportswedstrijden, te beginnen met de Overwatch Contenders Season One Playoffs, die op 7 en 8 oktober gehouden worden. Op 13 oktober organiseert Blizzard vervolgens het Hearthstone Championship Tour’s Summer Championship en eind die maand volgt de finale van het Heroes of the Storm Global Championship en het World of Warcraft Arena Championship.

Het is niet de eerste locatie voor e-sports van Blizzard. In maart opende het gamebedrijf de deuren van zijn eerste Arena, in Taiwan. Volgens de ceo van Blizzard, Mike Morhaime, bevindt e-sports zich momenteel op een 'omslagpunt'.