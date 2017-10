FIFA gaat wedstrijden WK voetbal 2018 opnemen in 4k-resolutie en hdr

Internationale voetbalorganisatie FIFA heeft bekendgemaakt dat alle 64 voetbalwedstrijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland worden opgenomen in 4k-resolutie en high dynamic range.

FIFA meldt dat de wedstrijden niet alleen in 4k-resolutie worden opgenomen, maar ook in het gangbare 1080i en 1080p. In totaal zet FIFA per wedstrijd 37 camera's in, waarvan er acht geschikt zijn voor een tweeledige output van 4k met hdr-ondersteuning en 1080p in sdr . Daarnaast zijn er weer acht andere camera's die zorgen voor 1080p-beelden met of zonder hdr.

De voetbalorganisatie legt ook bepaalde wedstrijden vast met 360-gradencamera's; deze beelden zullen beschikbaar komen als livestream of als video-on-demand. De 4k-opnames zullen ook gepaard gaan met 'immersive audio', al wordt niet duidelijk gemaakt of het bijvoorbeeld om Dolby Atmos of DTS:X gaat.

FIFA heeft ook niets gezegd over welke hdr-standaard de organisatie hanteert. Uiteindelijk is het aan kabelmaatschappijen, omroepen en andere uitzendpartijen of ze de wedstrijden naast de gebruikelijke 1080i- en 1080p-resolutie ook in 4k en hdr kunnen en willen aanbieden. Voor uitzendingen op tv zijn bijvoorbeeld 4k-decoders nodig.

Vorig jaar maakte Liberty Global bekend dat de nieuwe 4k-settopbox niet eerder dan eind 2017 beschikbaar komt voor Nederlandse Ziggo-klanten. Ook Telenet in België heeft plannen voor het aanbieden van een 4k-decoder. KPN heeft per 1 juli een tv-abonnement met 4k-optie geïntroduceerd en sinds 2016 test een selecte groep KPN-klanten een settopbox waarmee het signaal voor uhdtv's is te ontvangen.