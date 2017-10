Formule 1 wil in 2018 livestreams van races gaan aanbieden

De eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, is van plan om vanaf de start van het volgende raceseizoen van de Formule 1 een eigen streamingservice te gaan aanbieden waarmee kijkers live de races en andere bijbehorende content kunnen bekijken.

De commerciële directeur van de Formule 1, Sean Bratches, heeft tegenover de website Autosport verklaard dat er geen keuze is en dat er een 'over the top'-aanbod moet komen als de sport een groter publiek wil trekken. Hij vindt dat de Formule 1 een verplichting heeft jegens de fans om ervoor te zorgen dat ze de content kunnen bekijken op welke manier dan ook. Daarbij gaat het niet alleen om de live races, maar bijvoorbeeld ook om archiefmateriaal. Over de bitrate van de streams, de resolutie, de audioformaten en welke apparaten allemaal worden ondersteund, is niets bekendgemaakt.

Het gaat om een streamingdienst die de eigenaren van de Formule 1 geheel zelf ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen direct bij de Formule 1 een abonnement afsluiten, zonder dat er een bestaande streamingdienst, distributeur of kabelaar tussen zit. Eerder waren er nog geruchten dat de Formule 1 voor de raceweekenden gebruik zou gaan maken van diensten als Netflix of Amazon. Bratches wil echter wel van bestaande streamingdiensten als Netflix gebruikmaken om andere content over de Formule 1 beschikbaar te maken, die los staat van de races.

Wellicht komen met de eigen streamingservice van de Formule 1 ook 360-gradenvideo's beschikbaar. Tata Communications heeft in september tijdens de Formule 1-race van Singapore twee 360-gradencamera's getest. De live 360-gradenvideo's liepen volgens Tata voor het eerst zonder vertraging en geheel synchroon met de normale live-uitzending op de tv. Dit was echter nog een proof of concept; er is niet bekendgemaakt wanneer de beelden beschikbaar komen voor gebruikers.