Tata heeft twee 360-gradencamera's getest bij Formule 1-race van Singapore

Tata Communications, onderdeel van het Indiase conglomeraat Tata Group, heeft tijdens de Formule 1-race van Singapore twee 360-gradencamera's getest. De live 360-gradenvideo's liepen volgens Tata geheel synchroon met de normale live-uitzending op de tv.

Het ging om een proof of concept, welke volgens Tata Communications is geslaagd. Volgens het bedrijf was afgelopen weekend de eerste keer dat de live 360-gradenvideo's zonder vertraging volledig synchroon liepen met de reguliere tv-uitzending. Tata stelt dat tot nu toe een grootschalige ingebruikname van 360-gradenvideo's werd gehinderd door een vertraging van zo'n 30 seconden tussen hetgeen op de video is te zien, en wat er op de reguliere tv-uitzending in beeld wordt gebracht.

Er zijn twee speciale 360-gradencamera's geplaatst in op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Een camera was gepositioneerd langs het stratencircuit bij de Anderson Bridge, terwijl de andere was geplaatst in de pitstraat. Tata wil deze beelden uiteindelijk beschikbaar maken voor gebruikers, zodat zij zich met bijvoorbeeld een vr-bril als het ware midden in de actie kunnen begeven.

Bij de test is gekeken naar de capaciteit die nodig is voor het doorsturen van de data van een 360-gradenvideo. Omdat dergelijke video's veel meer beeldmateriaal bevatten dan normale video's, moet er aanzienlijk meer data worden verwerkt om de content uiteindelijk zonder vertraging bij mensen thuis te krijgen. Wanneer dergelijke beelden uiteindelijk beschikbaar komen voor gebruikers, heeft Tata niet bekendgemaakt.