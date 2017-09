Google gaat mogelijk concurrerende prijsvergelijkers opnemen in Google Shopping

Google heeft aangegeven dat het aan andere prijsvergelijkingsdiensten de mogelijkheid wil bieden om deel uit te maken van de eigen prijsvergelijker, Google Shopping. Dat meldt Reuters op basis van vier bronnen die bekend zouden zijn met de plannen van Google.

Concurrenten van Google Shopping zouden via een veiling kunnen bieden op ruimte in Google Shopping, om zodoende via het betalen van een bepaald bedrag te worden opgenomen in Googles eigen prijsvergelijkingsdienst. Nadere details ontbreken vooralsnog. Waarschijnlijk komt Google met dit plan in een poging om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Het is nog maar de vraag of de Commissie hiermee akkoord gaat, omdat concurrenten volgens dit nieuwe plan mogelijk nog steeds met een vorm van oneerlijke concurrentie te maken hebben.

De Europese Commissie legde Google in juni een boete op van 2,4 miljard euro voor het bevoordelen van Google Shopping in de zoekresultaten van Googles zoekmachine. Concurrerende prijsvergelijkers werden lager in de zoekresultaten geplaatst. Dit gebeurt volgens de Commissie automatisch op basis van een algoritme van Google, waarbij zelfs de meest populaire concurrerende prijsvergelijkers gemiddeld pas op pagina vier van de zoekresultaten verschenen.

Hiermee worden volgens de Commissie de Europese mededingingsregels geschonden, omdat concurrenten minder zichtbaar zouden zijn. Volgens de Commissie is het gebruik van Google Shopping sinds misbruik enorm gestegen; bijvoorbeeld in Nederland zou het gaan om 29 keer zoveel verkeer, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk steeg met een factor 43. Google heeft in september beroep aangetekend tegen de boete.

Naast de boete heeft de Commissie Google in juni bevolen om deze praktijk binnen 90 dagen te beëindigen. Deze deadline loopt op 25 september af. Als Google daarna doorgaat met het bevoordelen van Google Shopping, moet het bedrijf een boete betalen tot op vijf procent van de dagelijkse wereldwijde omzet van moederbedrijf Alphabet.

Er lopen nog twee andere onderzoeken naar diensten en producten van Google. Zo diende de Europese Commissie een jaar geleden een klacht in tegen Google in de Android-zaak. Volgens de Commissie misbruikt het internetbedrijf zijn marktpositie door makers van smartphones en tablets te verplichten om Google-apps, zoals Search en de Chrome-browser, vooraf te installeren op hun Android-apparaten. Daarnaast is er nog een onderzoek rondom Googles AdSense, waarbij Google bepaalde concurrentiebeperkende voorwaarden zou hebben opgelegd aan derde partijen bij het weergeven van zoekadvertenties.