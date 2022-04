Multiscope: 58 procent Nederlandse online kopers gebruikt vergelijkingssites

Een meerderheid van 58 procent van de Nederlandse internetconsumenten gebruikt prijsvergelijkingssites voor het aankopen van producten of diensten. Dat meldt althans Multiscope op basis van eigen onderzoek. Kieskeurig zou afgelopen kwartaal de populairste vergelijker zijn geweest.

Driekwart van de ondervraagde online shoppers geeft aan het belangrijk te vinden om prijzen te vergelijken voor ze tot een aanschaf overgaan. De genoemde 58 procent maakt daarbij gebruik van online prijsvergelijkers. Dat doen ze volgens het onderzoek niet heel vaak. Zo'n 8 procent gebruikt Consumentenbond en de Pricewatch van Tweakers vaker dan een keer per maand. Bij de overige prijsvergelijkers ligt dit percentage lager.

Het onderzoek is uitgevoerd door Multiscope en het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam. Bij het onderzoek zijn 6936 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd die in de afgelopen drie maanden producten of diensten via internet hebben gekocht.

In de afgelopen drie maanden waren Kieskeurig, Consumentenbond en Independer het populairst onder de deelnemers van het onderzoek, gevolgd door Beslist en Tweakers. Van de mannen maakt 64 procent gebruik van prijsvergelijkers; bij vrouwen is dat 51 procent. Met name bij Tweakers waren gebruikers bij het onderzoek man en ook jongeren maakten naar verhouding vaak gebruik van de Tweakers Pricewatch.

Daarnaast maakte 67 procent van de hoger opgeleiden, 58 procent van de middelbaar opgeleiden en 57 procent van de lager opgeleiden gebruik van online prijsvergelijkers. Hier noemt Multiscope Independer als vergelijker die met name populair is onder hoogopgeleiden.

Percentages van gebruikers die bij het onderzoek aangaven in afgelopen drie maanden een of meerdere van de genoemde prijsvergelijkers te hebben geraadpleegd.