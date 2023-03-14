'Aantal Nederlandse huishoudens met smarthomeapparatuur groeit minder hard'

Ik moet zeggen dat ik je wel vrij kortzichtig vind doen en de features ook niet helemaal lijkt te willen begrijpen.
Reageren op zonlicht kan toch echt al héél lang.
Zoek de verschillen; zonlicht
, zonsopkomst
/ondergang
.
Buitenlampen met beweging- en lichtsensoren bestaan al een behoorlijk tijdje.
Maar zelf een set lampen kunnen kiezen die met je bewegingssensor werken en dat op ieder moment kunnen aanpassen en waarbij die lampen ook nog eens afhankelijk van het tijdstip op een bepaalde instelling gaan bij gedetecteerde beweging is iets dat vroeger zeker niet kon. Het gaat om de combinatie van factoren. Een badkamerlamp die niet op z'n allerfelst gaat als het laat op de dag is of keukenverlichting die afhankelijk van het tijdstip meewerkt. Zo is 't in de avond wat warmere zachtere verlichting en overdag fel, bijna daglicht.
Reageren op thuiskomen, daar heb je gewoon knoppen voor.
Ik snap je hier niet. Om je auto te openen kun je ook een sleutel gebruiken en toch hebben we keyless entry. Als ik aan kom rijden met mijn auto, nog voordat ik bij de deur ben staat er al een vorm van verlichting aan, zodat ik geen knop hoef te zoeken en gelijk naar binnen kan lopen, nouja, na het openen van de deur dan. Vooral handig als je wat in je handen hebt, of met kinderen of met huisdieren of een combinatie daarvan, zeker in 't donker.
Een wake up light bestaat ook al minimaal 15 jaar (ik had ooit één van de eerdere modellen).
Dat klopt, maar hier hebben we het over alle lampen die je wilt die als wake-up light kunnen functioneren en dat je centraal kunt regelen. Wake up in verschillende instellingen en vormen zoals een gesimuleerde zonsopkomst met alle kleurgradaties die daarbij horen. Dat ik vanaf één centrale plek aan en uit kan zetten voor verschillende ruimtes. Hoef ik geen losse producten voor te kopen en ik ben flexibeler.
Tuurlijk, er zijn echt wel scenario's te bedenken die nu wél mogelijk zijn met een Smart installatie, maar biedt het nou echt een kwalitatieve meerwaarde?
Voor jou ongetwijfeld natuurlijk niet. Maar in mijn leven bieden ze zeker wel meerwaarde want het neemt mij wel werk uit handen. Toiletlampen die automatisch aan/uit gaan zijn behoorlijk handig voor sommige mensen. Bedenk ouderen die dat kunnen vergeten of kinderen die (nog) niet bij de lichtknopjes kunnen. Niet meer zomaar een donkere ruimte inlopen vind ik wel een prettige meerwaarde, zeker als ik 's nachts om wat voor reden dan ook in de keuken moet zijn. Zeker dan vind ik 't wel zo prettig om niet gelijk verblind te worden. Ambilight+Hue werkt ook bijzonder sfeerverhogend, mits subtiel en goed uitgevoerd. Buiten en sommige binnenlampen die met zonsondergang rustig aangaan en steeds subtiel feller worden naar een prettige sfeerverlichting voor in de avond is ook wel een dingetje.
Een badkamerlamp die automatisch aangaat is ook behoorlijk prettig, zeker weer als je kinderen of ouderen rond hebt lopen. En dan vooral dat het afhankelijk van het tijdstip is hoe fel zoiets gaat, zodat je niet in 1000lm 's nachts langs het toilet moet en overdag gewoon voldoende licht hebt indien nodig. Natuurlijk gaat zo'n motion sensor niet af als er genoeg licht is en ik kan zelf bepalen welke lampen wanneer mee moeten doen op basis van zones.
Het in één keer kunnen schakelen van groepen aan lampen in een ruimte vind ik ook wel prettig. Zo heb ik gewoon een avondinstelling voor de woon- en eetruimte die afgaat rondom een specifieke periode. Zo kun je ook informatie delen met bijvoorbeeld kinderen dat het etenstijd begint te worden.
[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 18:37]