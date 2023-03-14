'Aantal Nederlandse huishoudens met smarthomeapparatuur groeit minder hard'

Er zijn in Nederland ruim 4,8 miljoen huishoudens die ten minste één smarthomeproduct bezitten. Dat meldt Multiscope. Het aantal huishoudens met smarthomeapparatuur stijgt volgens het onderzoeksbureau minder hard dan in voorgaande jaren.

Multiscope meldt in zijn Smart Home Monitor dat 59 procent van de Nederlandse huishoudens momenteel een of meer smarthomeproducten in huis heeft. Een jaar geleden had 57 procent van de Nederlandse huishoudens een slim apparaat in huis, wat in het afgelopen jaar dus is toegenomen met 2 procentpunt. In de jaren daarvoor was er een grotere groei zichtbaar. In 2021 had 52 procent van de Nederlandse huishoudens een of meer smarthomeproducten. In 2018 lag dat percentage nog op 36.

Volgens het onderzoeksbureau hebben Nederlanders in totaal voor 4,1 miljard euro aan smarthomeapparatuur in huis. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van vorig jaar, toen dat bedrag op 3,8 miljard euro lag.

Onder de smarthomeproducten zijn slimme verlichting of schakelaars aanwezig in 36 procent van de Nederlandse huishoudens. Daarmee is dat nog altijd de populairste productcategorie, gevolgd door beveiligingsapparatuur en smarthomeproducten rondom energie en verwarmen. Het percentage huishoudens met slimme speakers zit rond de 22 procent en is de afgelopen drie jaar niet toegenomen, wat suggereert dat die markt inmiddels verzadigd is.

Multiscope smarthomeapparatuur Nederlandse huishoudens
Bron: Multiscope

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-03-2023 09:23 206

14-03-2023 • 09:23

206

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Reacties (202)

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Blasterxp 14 maart 2023 10:45
Nadat er weer een slim product het huis binnenkwam, en ik de zoveelste app moest installeren om te koppelen; dacht ik: zak er maar in.
Ik heb nu thuis een luchtreiniger staan mét een knipperend wifi lampje; succes ermee. Ik druk hem aan, en ik druk hem uit. Kloar.

Alle eco systemen willen dat je meer van hun merk koopt.
Z100 @Blasterxp14 maart 2023 20:29
Alle eco systemen willen dat je meer van hun merk koopt.
Eens. Het is een rare vorm van hebzucht. Want de zucht is dat IoT bedrijven effectief een stuk van je privé domein, je huis, willen.

Het ligt ook bij consumenten zelf. Ik vind dat velen iets te ver doorslaan met hun huizen smart te maken.

[Reactie gewijzigd door Z100 op 22 juli 2024 18:37]

n4m3l355 @Blasterxp15 maart 2023 05:41
Zoals je al aangeeft, iedere leverancier maakt zijn eigen ecosphere die weer zijn eigen installatie pakketje heeft en met een beetje geluk zit je weer te mieren met de firewall en what not. Vaak willen ze ook nog uitgebreide access tot alles en vervelend genoeg werkt het op z'n best 98% van de gevallen. Echter zodra het slimme wegvalt, zoals Dyson purifiers waar ik er vier van heb, werken ze net zo goed. Dus waarom zou ik me de moeite nemen om weer de boel te herstellen? Dat ik ze niet remote uit kan lezen?

Veel smart producten bieden op zich wel meer maar typerend genoeg wanneer dat extra wegvalt boeit het eigenlijk niet. En het spelen met de app wannneer iets nieuw is, ja is leuk maar als het wegvalt vooral omdat je weer tijd moet spenderen om ze op het netwerk te krijgen, boeit dan niet meer.

Ik denk dat veel smart product leveranciers helemaal missen wat het doel is van het product, dat smart wel meer kan bieden, maar dat we als consument niet bereid zijn om daar extra tijd in te steken zeker als er een "upkeep" is. De kwaliteit van producten is goed maar de software is gewoon niet robuust genoeg om 100% van de tijd te blijven werken.

Omgekeerd vermoed ik dat wij hier ook wel mede voor verantwoordelijk zijn. De consument koopt producten op hetgeen wat ze kunnen en als eentje smart is en de ander niet terwijl ze nagenoeg even duur zijn, driemaal raden wat men koopt.
tw_gotcha @Blasterxp15 maart 2023 14:21
ja hier ook. uiteindelijk heb ik een thermostaat en philips hue. allebei gebruik ik nauwelijks de zn. smart mogelijkheden, maar het is bijna niet te vermijden. Smart is echt een jeuk woord geworden.
Autisme_tech 14 maart 2023 13:55
Uiteindelijk is het ook schadelijk voor het milieu en het klimaat die smarthome toepassingen, want het verbruikt wel elektriciteit en als het donker is wekken de zonnepanelen geen energie op en moet er dus op een andere manier energie gewonnen gaan worden. En hoeveel moeite is het om met de hand een schakelaar om te zetten? Is ook goed tegen de obesitas
Jorissie87 @Autisme_tech14 maart 2023 14:15
Je hebt het in jouw betoog over verlichting neem ik aan (terwijl je wel smarthome toepassingen als geheel noemt). Op standby verbruikt een smartlamp zo'n 0,15 watt t.o.v. 5-10 watt wanneer deze aan staat. Als je door routines of koppelen met andere domotica (beweging, zonsopgang, lichtsensor, etc.) ervoor kan zorgen dat ze netto minder hoeven te branden ben je nog steeds zuiniger uit. Helemaal als je het gaat vergelijken met de oudere lampen die nog 25-50 watt zijn.

Als je andere domotica erbij betrekt zoals een slimme thermostaat dan scheelt het helemaal veel. Ik stel mijn Nest Home in dat het sochtends tussen 7:00 en 9:00 en savonds tussen 17:00 en 20:00 19 graden moet zijn, daartussen moet het minimaal 16 graden blijven. Daarnaast verwarmt mijn thermostaat mijn huis geleidelijk op (aangezien hij weet hoelaat het temperatuur x moet zijn) waardoor de efficientie verhoogd is tov wanneer je een koud huis in 1 klap naar 19 graden wil verwarmen.
Verwijderd @Jorissie8714 maart 2023 21:59
Je hebt het in jouw betoog over verlichting neem ik aan (terwijl je wel smarthome toepassingen als geheel noemt). Op standby verbruikt een smartlamp zo'n 0,15 watt t.o.v. 5-10 watt wanneer deze aan staat. Als je door routines of koppelen met andere domotica (beweging, zonsopgang, lichtsensor, etc.) ervoor kan zorgen dat ze netto minder hoeven te branden ben je nog steeds zuiniger uit. Helemaal als je het gaat vergelijken met de oudere lampen die nog 25-50 watt zijn.
Als ik mijn lamp uitzet dan staat ie echt uit, dat scheelt niet alleen 0,15 watt maar ook elektriciteit die nodig zou zijn om een smarthub in de lucht te houden waarmee de verlichting etc. centraal kan worden bediend.

Wat veel mensen n.l. doen is berekenen hoeveel goedkoper het stroomverbruik is van een lamp die in standby staat, maar niet dat er vaak ook nog smarthome-hubs gebruikt worden die op hun beurt ook weer elektriciteit verbruiken. Reken maar eens uit wat al die lampen in z.g.n. standby inclusief een evt. smarthome-hub in totaal verbruiken.

Van de week de ultieme tip van een Praxis medewerker; Smart home is duurder dan logisch nadenken en jezelf de luiheid afleren en structuur aanleren als in... knopje om lampje aan, knopje om, lampje uit. Dat zelfde geldt ook voor de thermostaat. Gelukkig was het ook iemand die de nodige ervaring heeft en zichzelf er ook meermaals op betrapt heeft dat zijn CV enkele malen (op dagen dat hij tussendoor vrij kreeg van de floormanager) als nog 's ochtends om 6:30 uur begon te branden terwijl hij zich nog een paar uurtjes omdraaide en zich toch best kapot schrok dat een paar tientjes uitgeven voor jan met de korte achternaam, zonde van het geld was.

Zijn exacte bewoordingen?: Je kunt tientallen tot honderden euros investeren in smart home, maar aan het eind van de rit geef je, je zogenaamde besparing op gas en elektriciteit uit aan producten die je steeds moet monitoren en onderhouden (updaten) om vervolgens na x-jaar weer vrolijk te vervangen waarna het riedeltje weer opnieuw begint.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:37]

technopeuter @Jorissie8714 maart 2023 23:55
Net als veel tweakers hier heb ik een warmtepomp en pas dan snap je hoe nutteloos een nest home is.
- waarom koelt je huis af, pak dat aan.
-waarom moet de temp fluctueren? Gewoon 1temp is veel fijner en vaak zuiniger.
tw_gotcha @Jorissie8715 maart 2023 14:23
wat jij beschrijft is een doodgewone therstaat afstelling. Je hebt daar totaal geen smart system voor nodig.
Justinn1988 @Autisme_tech14 maart 2023 16:18
Het milieu-aspect bekijk ik op een heel andere manier. Ik verwacht niet dat de levensduur van een gemiddeld domotica-apparaat erg lang is. Het meeste zal na 5 jaar al lang en breed zijn afgeschreven, financieel dan wel technisch. Beetje vergelijkbaar met smartphones.

De thermostaat die hier al 30+ jaar hing werd vervangen door een slimme thermostaat, die na 2 jaar net buiten garantie kapot ging. Idem voor een slimme camera, ook na 2-3 jaar opeens kapot. Daar zit hem in de crux t.a.v. milieu. We hangen ons huis vol met meuk dat in de meeste gevallen hopelijk minstens 5 jaar mee gaat, maar zelden meer dan 10.

In ons geval ervoor gekozen weer terug te gaan naar 'simpel'. Ondanks dat ik de slimme thermostaat soms mis (maar alleen in de 4 a 5 koude maanden eigenlijk), hebben we nu alleen 2 buitenlampen op zonsondergang/-opgangschema, een paar slimme lampen op sensor en een dimbare lightstrip in de keuken. Het zou leuk zijn om het energieverbruik wat slimmer in te richten, maar voor het geld dat ik er tegenaan moet gooien voor (wederom) een nieuwe thermostaat en uitleesapparatuur aan de meters kan ik al een jaar lang stoken.

[Reactie gewijzigd door Justinn1988 op 22 juli 2024 18:37]

centr1no @Justinn198814 maart 2023 18:19
Ondanks dat ik de slimme thermostaat soms mis (maar alleen in de 4 a 5 koude maanden eigenlijk)
Mijn 'domme' thermostaat is wel programmeerbaar en dat is heerlijk.
Kosten maar €30 bij de bouwmarkt.

Het enige 'nadeel' aan het ding is dat ie geen zomer/wintertijd kent.
rko4u @Autisme_tech14 maart 2023 20:07
Wacht even, dan zoek ik in het pikdonker het lichtknopje.
tw_gotcha @rko4u15 maart 2023 14:24
wat nul probleem is
Vulcanic 14 maart 2023 09:25
Nu nog de vraag of dit door mensen bewust gedaan is of dat het toevallig op het product zit wat ze gekocht hebben.
ikweethetbeter @Vulcanic14 maart 2023 09:31
Heel veel mensen hebben hun gloeilampen vervangen door slimme ledverlichting van bv Philips of Ikea.
Cergorach @ikweethetbeter14 maart 2023 09:38
Wat is er exact 'slim' aan een Philips Hue systeem? Ik gebruik het thuis, maar ik zou het niet echt 'slim' willen noemen, tenzij je de mogelijkheid bedoeld om verlichting op een timer te zetten. Dat konden we decennia geleden ook al met simpele (soms zelfs mechanische) timers...
fapkonijntje @Cergorach14 maart 2023 09:46
Nou, best wel wat als je even nadenkt of bekijkt wat het echt kan.

Reageren op zonsopkomst/ondergang kon je vroeger niet met je mechanische timers. Reageren op temperatuur, reageren op het thuiskomen (geofencing), met je TV meedoen (Hue Sync of Ambilight), integreren met voice assistants, het aanbieden van een api, integratie met spotify, motion sensors met verschillende acties op basis van het tijdstip van de dag, scenes op basis van het tijdstip van de dag enzovoorts. Wake up light functie en zo zit er standaard in Hue nog best wel veel.

Vind ik allemaal wel wat 'slimmer' dan een mechanische schakelaar en dit lijstje is puur wat Hue zelf aanbiedt. Met de api ben je natuurlijk nog veel flexibeler.
beeldbuijs @fapkonijntje14 maart 2023 10:07
Allemaal leuke opties, die tot de tweaker-verbeelding spreken, maar hoeveel huishoudens met een Hue lamp in huis besturen die nou daadwerkelijk op basis van bijvoorbeeld geofencing?

In de jaren tachtig dacht ik altijd dat ‘rond 2000’ de voordeur automatisch van het slot zou gaan als je thuiskwam en zo. Dat de zonwering automatisch op de zo’n zou reageren. Technisch gezien kàn dat nu ook, redelijk betaalbaar, maar ik zou echt niemand weten die een van die zaken nu thuis heeft.
Barsonax @beeldbuijs14 maart 2023 10:40
Mijn verwarming gaat automatisch aan en uit afhankelijk van of we thuis zijn. Dat gaat per kamer want ik ga natuurlijk geen gas verstoken voor een kamer waarvan de persoon niet aanwezig is. Alleen de woonkamer wordt altijd verwarmd tenzij iedereen weg is.

Dit heeft mij al heel wat euro's aan gas bespaart.
beeldbuijs @Barsonax14 maart 2023 13:11
Hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien, want als ik ‘s ochtends in twee uur mijn ’thuiskantoor’ ga zitten, duurt het relatief lang voor die opgewarmd is via de radiator van de cv-ketel.

Ik had uiteraard hetzelfde probleem, dat een huis of zelfs maar een kamer warm stoken terwijl er maar één persoon aanwezig is overdag, wel erg duur is geworden.

In plaats van heel de dag de betonnen vloer beneden warm te houden op gas, (want die warm je niet in een uurtje opnieuw op) verwarmen we nu alleen ‘s avonds de lucht beneden met de airco, als we allebei thuis zijn. Gaat het echt hard vriezen, dan kan de sierhaard altijd nog aan.

Op mijn werkkamer, boven, doe ik extra dikke kleding aan en heb ik een verwarmde bureaulegger. In feite een verwarmd aluminium plaatje. Nooit meer koude handen :) Die heb ik zelf gebouwd en van een instelbare thermostaatschakelaar voorzien. Wordt het echt te koud, dan kan ook daar een airco als lucht/lucht warmtepomp dienen.

Maar ik zie er weinig in dit te automatiseren met de huidige stand der techniek. Ik zou niet willen dat de airco-verwarming elke keer aanspringt als ik even in mijn werkkamer of beneden ben. Dat regel ik liever met de hand.
Barsonax @beeldbuijs14 maart 2023 13:19
De verwarming gaat dan ook aan als we in de buurt van het huis zijn, voordat je thuis bent is de verwarming al bezig dus.

Bij mij is trouwens binnen een uur de boel warm. Ik vraag mij dan wel af of je verwarming wel goed is afgesteld. Staat de aanvoer temperatuur bijv niet te laag? Hoewel veel mensen die vaak omlaag zetten is dat met een modulerende thermostaat bijv niet nodig want die regelt dat al.

Daarbij lijk je vloerverwarming beneden te hebben en ja dat is een veel trager systeem dan radiatoren.
beeldbuijs @Barsonax14 maart 2023 13:28
Tja, de cv-ketel kan qua watertemperatuur ook op 85°, dat klopt, maar dan heb je wel meer verlies, zelfs in een relatief recent huis met behoorlijk goede isolatie, van na 2000, want de ketel hangt op zolder.

En opwarmen van radiatoren gaat inderdaad ook stukken sneller, maar dan blijft de vloer achter, want die heeft te veel massa om snel mee op te warmen. Voor een vloerverwarming is het efficiënter om ‘lage’ temperatuur ketel water te gebruiken, maar dan moet je alsnog heel de dag de vloer warm houden, dus dat vinden we een beetje zonde van het geld aangezien we alleen ‘s avonds in de woonkamer zitten.
Arumes @Barsonax14 maart 2023 16:54
De verwarming gaat dan ook aan als we in de buurt van het huis zijn, voordat je thuis bent is de verwarming al bezig dus.
Maar je zegt ook dat het per kamer gaat; @beeldbuijs noemde niet voor niets een thuiskantoor ipv een woonkamer. Als in mijn huis een kamer verwarmd wordt als ik binnenstap, is het echt een zinloos systeem. Opwarmen duurt ongeveer een half uur, dus het wordt of een kwartier zitten rillen of constant kleding wisselen. Het systeem kan ook niet inschatten hoe lang ik in een kamer bezig ben. Wat als ik die kamer na een half uur verlaat? Heeft 'ie de boel voor niks opgewarmd.
Barsonax @Arumes14 maart 2023 22:39
Niet iedereen hier werk elke dag thuis he. Beetje nutteloos om een thuiskantoor te verwarmen als die persoon niet aanwezig is.
Barsonax @Arumes14 maart 2023 23:14
Werkt hier anders al jaren prima in mijn huis. Je moet gewoon rekening houden met dat het een trager systeem dan bijv lampen is maar dat is prima te doen met geolocatie.
Barsonax @Arumes14 maart 2023 23:22
Zit ingebouwd in homeassistant. Je maakt een area om je huis heen met een bepaalde radius (250m ofzo) en daarbinen is iemand 'thuis' en daarbuiten niet. Op basis van die state kan je makkelijk verwarming aan/uit zetten en natuurlijk veel meer.

Werkt echt probleemloos met de kantoordagen.
Barsonax @Arumes15 maart 2023 07:10
Ja en dat is toch ook precies wat er gebeurt?

Als persoon A van huis is wordt kamer A namelijk niet verwarmd.
kaasaanfiets @Barsonax15 maart 2023 12:02
Dit slaat helemaal nergens op.
Hoe heb je dat geregeld dan? Hoe kan jij per kamer de temperatuur regelen en die koppelen aan 1 persoon, en hoe weet dat systeem dat ik de ene keer zin hem om in de woonkamer te zitten als ik thuis kom en de andere keer op zolder en af en toe in mijn thuiskantoor?

Ik zal je alvast de moeite besparen, dat kan niet...
Barsonax @kaasaanfiets15 maart 2023 12:34
Ik doe gewoon de aanname dat als persoon A thuis is dat kamer A in gebruik is. Dat is genoeg om dat goed te laten werken voor thuis/kantoor dagen.

Checken of iemand daadwerkelijk in kamer A is is icm met de traagheid van verwarmen veel complexer en dat doe ik dus bewust niet.
Nopheros @Barsonax14 maart 2023 13:33
Of gewoon alleen je woonkamer verwarmen, bespaard nog meer gas en hoef je ook geen geld uit te geven aan de "slimme" apparatuur ;)
Barsonax @Nopheros14 maart 2023 15:14
En lekker in de kou zitten...
tw_gotcha @Barsonax15 maart 2023 14:30
bij ons staat alle verwarming uit behalve ik de ruimtes waar we zijn. Als we het warm of koud vinden zetten we handmatig wat de thermostaat wat hoger of lager. Dat is ontzettend fijn want de ene dag wil ik het wat frisser hebben en de andere dag ben ik moe en heb ik het koud. Als ik een trui aantrek hoeft het. inder warm te zijn. Niets voor mij dus domotica.
Pathogen @fapkonijntje14 maart 2023 09:58
Reageren op zonlicht kan toch echt al héél lang. Buitenlampen met beweging- en lichtsensoren bestaan al een behoorlijk tijdje.
Reageren op thuiskomen, daar heb je gewoon knoppen voor. Een wake up light bestaat ook al minimaal 15 jaar (ik had ooit één van de eerdere modellen).

Tuurlijk, er zijn echt wel scenario's te bedenken die nu wél mogelijk zijn met een Smart installatie, maar biedt het nou echt een kwalitatieve meerwaarde?
Arumes @Pathogen14 maart 2023 17:05
Mee eens, en sterker nog: ik vind reageren op de werkelijke hoeveelheid licht (wat inderdaad al decennia kan) veel slimmer dan reageren op zonsopkomst/-ondergang. Het is nogal een verschil of je naar blauwe lucht kijkt of dat er net een plensbui over je heen komt. Ga je dan in het donker zitten wachten tot de zon onder gaat? 8)7
fapkonijntje @Arumes15 maart 2023 14:45
Ik denk dat je even mist dat je met reageren op zonsopkomst/ondergang ook met een offset kunt werken. Dus vóór het licht wordt al iets met je lampen kunt doen. Dat gaat niet kunnen als je alleen op licht reageert. Zeker niet als je die offset ook afhankelijk van het seizoen wilt laten veranderen, want in de zomer is het eerder én feller licht, dus heb je minder nodig. En ook dat je niet altijd op zonsopkomst/ondergang wilt reageren. Bijvoorbeeld alleen als er iemand thuis is of alleen op specifieke dagen en dan specifiek niet in de schoolvakanties bijvoorbeeld.

En je voorbeeld vind ik ook wat kinderachtig, want werken met zonsopkomst/ondergang kun je doen in ruimtes die wellicht nooit veel licht gaan krijgen en dat kun je óók combineren met de hoeveelheid licht die aanwezig is.

Waar jij met je hoofd zit is een heel klassieke inrichting, het smart deel betekent veel meer. Heb je daar zelf geen behoefte aan? Dat kan en mag altijd. Maar het afdoen omdat je je niet kunt verplaatsen in anderen die die behoefte wel hebben vind ik wel een beetje kortzichtig.
fapkonijntje @Pathogen14 maart 2023 10:38
Ik moet zeggen dat ik je wel vrij kortzichtig vind doen en de features ook niet helemaal lijkt te willen begrijpen.
Reageren op zonlicht kan toch echt al héél lang.
Zoek de verschillen; zonlicht, zonsopkomst/ondergang.
Buitenlampen met beweging- en lichtsensoren bestaan al een behoorlijk tijdje.
Maar zelf een set lampen kunnen kiezen die met je bewegingssensor werken en dat op ieder moment kunnen aanpassen en waarbij die lampen ook nog eens afhankelijk van het tijdstip op een bepaalde instelling gaan bij gedetecteerde beweging is iets dat vroeger zeker niet kon. Het gaat om de combinatie van factoren. Een badkamerlamp die niet op z'n allerfelst gaat als het laat op de dag is of keukenverlichting die afhankelijk van het tijdstip meewerkt. Zo is 't in de avond wat warmere zachtere verlichting en overdag fel, bijna daglicht.
Reageren op thuiskomen, daar heb je gewoon knoppen voor.
Ik snap je hier niet. Om je auto te openen kun je ook een sleutel gebruiken en toch hebben we keyless entry. Als ik aan kom rijden met mijn auto, nog voordat ik bij de deur ben staat er al een vorm van verlichting aan, zodat ik geen knop hoef te zoeken en gelijk naar binnen kan lopen, nouja, na het openen van de deur dan. Vooral handig als je wat in je handen hebt, of met kinderen of met huisdieren of een combinatie daarvan, zeker in 't donker.
Een wake up light bestaat ook al minimaal 15 jaar (ik had ooit één van de eerdere modellen).
Dat klopt, maar hier hebben we het over alle lampen die je wilt die als wake-up light kunnen functioneren en dat je centraal kunt regelen. Wake up in verschillende instellingen en vormen zoals een gesimuleerde zonsopkomst met alle kleurgradaties die daarbij horen. Dat ik vanaf één centrale plek aan en uit kan zetten voor verschillende ruimtes. Hoef ik geen losse producten voor te kopen en ik ben flexibeler.
Tuurlijk, er zijn echt wel scenario's te bedenken die nu wél mogelijk zijn met een Smart installatie, maar biedt het nou echt een kwalitatieve meerwaarde?
Voor jou ongetwijfeld natuurlijk niet. Maar in mijn leven bieden ze zeker wel meerwaarde want het neemt mij wel werk uit handen. Toiletlampen die automatisch aan/uit gaan zijn behoorlijk handig voor sommige mensen. Bedenk ouderen die dat kunnen vergeten of kinderen die (nog) niet bij de lichtknopjes kunnen. Niet meer zomaar een donkere ruimte inlopen vind ik wel een prettige meerwaarde, zeker als ik 's nachts om wat voor reden dan ook in de keuken moet zijn. Zeker dan vind ik 't wel zo prettig om niet gelijk verblind te worden. Ambilight+Hue werkt ook bijzonder sfeerverhogend, mits subtiel en goed uitgevoerd. Buiten en sommige binnenlampen die met zonsondergang rustig aangaan en steeds subtiel feller worden naar een prettige sfeerverlichting voor in de avond is ook wel een dingetje.

Een badkamerlamp die automatisch aangaat is ook behoorlijk prettig, zeker weer als je kinderen of ouderen rond hebt lopen. En dan vooral dat het afhankelijk van het tijdstip is hoe fel zoiets gaat, zodat je niet in 1000lm 's nachts langs het toilet moet en overdag gewoon voldoende licht hebt indien nodig. Natuurlijk gaat zo'n motion sensor niet af als er genoeg licht is en ik kan zelf bepalen welke lampen wanneer mee moeten doen op basis van zones.

Het in één keer kunnen schakelen van groepen aan lampen in een ruimte vind ik ook wel prettig. Zo heb ik gewoon een avondinstelling voor de woon- en eetruimte die afgaat rondom een specifieke periode. Zo kun je ook informatie delen met bijvoorbeeld kinderen dat het etenstijd begint te worden.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 18:37]

tw_gotcha @fapkonijntje15 maart 2023 14:34
je loopt naar een schakelaar en doet bet licht aan of uit. de rest is hobbyisme. als je er lol in hebt prima, maar er is geen enkele meerwaarde. Ook kinderen en ouderen kunnen een knopje bedienen, dat doen ze al een eeuw of zo. De elkende begint als de domotica er weer eens uitligt en het knopje niet werkt.
tw_gotcha @fapkonijntje15 maart 2023 15:16
grappig dat alle vernieuwing meteen innovatie genoemd wordt in plaats van iets nieuws, het betekent hetzelfde maar wordt meer met vooruitgang veassocieerd. en smart ipv automatisch. blijkbaar hebben we dat vocabulaire nodig om ons te overtuigen. Het is ook kenmerkend voor zwakke argumenten dat mensen die het nut er niet van zien, je die afschildert als mensen die tegen verandering en vernieuwing zijn en kaarsen willen en zo. zo zet je je zelf automatisch op een voetstuk. Zeg gewoon dat je lol in domotica hebt! dat is toch genoeg? ik bouw watergekoelde pcs, een dure en nutteloze hobby. Ik kan een heel verhaal ophangen over stilte en temperaturen, maar uiteindelijk voegt het niks toe. Maar ik vind het erg leuk om te doen.
hellum @fapkonijntje14 maart 2023 12:23
Wat is het praktische verschil tussen reageren op licht of op de zonsopkomst? Als het licht wordt dan komt de zon toch op?

Reageren op thuiskomst / automatische verlichting op de wc / badkamer, kan prima met een simpele PIR. Als je meerdere groepen wil schakelen dan kan dat ook prima met gewoon ouderwetse bedrading. Punt blijft dat het allemaal niets nieuws is
blorf @Pathogen14 maart 2023 12:18
Eigenlijk is het een kunstmatig overeind gehouden software-niche. Alle functionaliteit in hardware bestond al lang. Zaak is om er een moeilijke constructie van te maken en dat als standaard neer te zetten.
Het aansturen en uitlezen van sensoren en schakelaars is de enige functie van iets wat zichzelf "smart home" noemt.
Mit-46 @Cergorach14 maart 2023 14:13
Ben het wel met je eens. "Slim / smart" vind ik zelf ook maar een vreemde benaming voor deze systemen.
Ik kan mij wel voorstellen dat het voor de "simpele ziel" of in de volksmond een makkelijk te plaatsen benaming moet hebben, maar slim zijn de meeste apparaten niet, want als jij ze niet goed programmeert dan zijn ze niet slim genoeg om het toch goed te doen.

Het zijn eerder geavanceerde systemen, maar ja... "Advanced home" bekt niet zo lekker.
Aiii @Cergorach14 maart 2023 09:48
Maar kon die mechanische timer ook een bewegingssensor laten schakelen op basis van de zonsop- en ondergang met een 30 minuten offset?
ShadLink @Aiii14 maart 2023 09:53
Theoretisch gezien? Ja. Voor 99% van de functies zijn er mechanische oplossingen te bedenken.
fapkonijntje @ShadLink14 maart 2023 10:41
Ja, maar die niet zo flexibel als even een vinkje zetten in een app als je een lamp toe wilt voegen aan zo'n programma hè. Of zelfs een hele ruimte.

Dit soort geintjes worden juist bedacht door de beperkingen van mechanische oplossingen, ik denk dat velen dat even vergeten.
Arumes @fapkonijntje14 maart 2023 17:06
Het wordt bedacht omdat er geld mee verdiend kan worden. Niet alles wat te koop is, is nuttig.
centr1no @Arumes14 maart 2023 18:42
Niet alles wat te koop is, is nuttig.
En daarom groeit het minder hard.
Afgezien van puur het nut is er ook een een niet te onderschatten obstakel in nut vs kosten vs installatie- en gebruiksgemak.
Sommige slimme dingen kunnen heel praktisch zijn en/of energiegebruik terugdringen en geld besparen.
Maar als kijkt wat je er voor moet betalen en wat voor gedoe het is om een beetje systeem goed in te regelen met verschillende protocollen en apps en wifi waar de meeste mensen geen zin in hebben als ze het al zouden snappen, dan kun je je meteen afvragen of je er überhaupt aan moet willen beginnen.
tw_gotcha @Aiii15 maart 2023 14:37
waarom zou je dat willen, als ik besluit uit te slapen hoe en er toch geen lampen te branden? Er is letterlijk niets zo flexibel als handmatige bediening. Wellicht pas je op den duur je leven wel aan aan domotica, dat is dan wel weer grappig! Tot het internet eruit ligt natuurlijk
reneflo @Cergorach14 maart 2023 09:45
Ach ja, wat is 'slim' in het algemeen? Ik denk dat het slimste wat Hue kan is de lampen aandoen bij zonsondergang, dan verplaats je langzaam de tijd door het jaar heen. Maar wat is er slim aan een smart tv? Het enige wat een 'smart' tv doet is een extra input kanaal toevoegen voor audiovisuele media. De apps zouden slim kunnen zijn (als ze goed voorspellen wat ik wil kijken), maar de tv zelf is zo slim nog niet. Het hele 'smart home' concept gaat meer over automatisering dan echt slimheid en automatiseren doet Philips Hue zeker wel.
bytemaster460 @reneflo14 maart 2023 22:49
Probleem is dat men in het Nederlands “smart” vertaald heeft als slim. Dat is gewoon te letterlijk. Feitelijk is het bedoeld als: integreerbaar in een regelsysteem.
Intergalactic @Cergorach14 maart 2023 09:46
Het feit dat je het kan aansturen via de app of een home assistant maakt het smart...
naast dat je ritmes op locatie en zonnestand kan maken. je kan best veel met hue.
911GT2 @Cergorach14 maart 2023 09:48
De Hue lampen zijn wel degelijk slim, je kan ze namelijk instellen dat wanneer je niet thuis bent ze niet iedere dag stipt om 23:00 uit gaan bijvoorbeeld. En in een periode van 30 minuten rond zonsondergang aan gaan.

Maar je kant ook Siri vragen ze aan of uit te zetten en je kan ze integreren in verschillende scenario's. Ook kun je ze koppelen aan je ambilight TV zodat ze meekleuren met de scene in een film.

Om maar eens een paar voorbeelden te noemen.
batteries4ever @Cergorach14 maart 2023 09:48
Een hoop van wat ik met Hue doe zou met bewegingsmelders e.d. ook wel "een beetje" kunnen.
Je zou een bewegingsmelder met 3 timers kunnen combineren om een groep lampen fel overdag, warmwit 's avonds en gedimd 's nachts te laten oplichten maar dan moet je dus wel met je bedrading gaan spelen en als je wat anders wilt moet de hele tent weer anders worden aangesloten - ik doe dat met 1 app.
Ik zet met 1 knopdruk mijn hele woonkamer aan, nog een keer drukken laat een groep lampen langzaam alle kleuren van de regenboog doorlopen, buiten de woonkamer doet de tuinverlichting mee.
Ja dat kan ook met een (grote!) groep relais ...
ShadLink @Cergorach14 maart 2023 09:56
De term "smart" is een marketingterm (net als "cloud" trouwens). Ze gebruiken het voor apparaten die met het internet verbonden zijn. Of om direct beide termen te gebruiken; met de cloud.
jpsch @ShadLink14 maart 2023 11:05
Vroeger was alles 'turbo'. T/m turbo schoenen aan toe.
goarilla @jpsch14 maart 2023 22:37
Jep er was zelfs een Turbo McKwek.
Paul @ShadLink14 maart 2023 12:11
Nah, men noemt van alles smart. Zodra er bluetooth op zit, of een sensor, of...

Ik noem het zelf vaak eerder dom.
*) Verkeerslichten die alleen op groen gaan als ze je zien, maar je vaak niet zien -> je staat vaker voor rood.
*) De afstandsbediening van een rolstoel (e-motion wielen) op BT ipv RF -> werkt alleen als je de rolstoel in de afgelopen paar uur gebruikt hebt en je kunt de afstandsbediening dus niet meer gebruiken om de wielen aan te zetten.
*) De bediening van je fietsversnelling (cvt van Enviolo) via BT ipv draadje: staat altijd uit, tegen de tijd dat je bedenkt het te willen gebruiken luistert de ontvanger al niet meer, het schermpje is weg, je kunt niet meer wisselen tussen handbediening en automatisch.

Ik ben best wel van het automatiseren, ook thuis, maar ik doe mijn best dingen daadwerkelijk slim te maken ipv allerlei functionaliteit weg te halen of moeilijker te maken.
ShadLink @Paul14 maart 2023 12:45
Een sensor? Sensoren bestaan al honderden jaren, daar is niks "smart" aan. En bluetooth is ook niet een vereiste, ik heb hier bv lampen zonder bluetooth, maar met wifi die met een server bellen. Dus "smart".
bytemaster460 @ShadLink14 maart 2023 22:50
De term smart moet je eerder vertalen als: integreerbaar in een regelsysteem.
Internet heeft er niets mee te maken.
ShadLink @fapkonijntje14 maart 2023 11:45
Ik kan mijn "smartphone" ook zonder internet gebruiken. Hoe n=1 persoon het gebruikt gaat natuurlijk niet over de term. Die dingen zijn wel gemaakt om met het internet / de 'cloud' te verbinden. En standaard zijn ze daar ook op ingericht. Dat je ze "offline" kan gebruiken (of met een lokale server) veranderd daar niets aan. Want dan heb je in feite het "internet" lokaal gemaakt.
fapkonijntje @ShadLink14 maart 2023 11:53
Een smarthomesysteem is niet per definitie gemaakt om met het internet verbonden te zijn. Een smartphone wel.
Die dingen zijn wel gemaakt om met het internet / de 'cloud' te verbinden.
En dat heb je dus gewoon fout. Er zijn producten die dit hebben, maar dat is lang niet voor alle smarthome producten het geval. Een van de populairste systemen (Philips Hue) is bijvoorbeeld niet op die manier ontworpen en daarbij is dat stuk volledig optioneel en opt-in.
En standaard zijn ze daar ook op ingericht.
En dat heb je dus fout. Ik heb echt geen idee hoe je bij dit bijzondere idee bent gekomen, maar je zit er hier echt naast.

Smart slaat letterlijk op het feit dat iets slim is, dat jij denkt dat dat automatisch betekent dat er internet bij komt kijken snap ik niet. Cloud en smarthome zijn echt twee compleet verschillende concepten. Jij hebt ze om een of andere rare reden in je hoofd met elkaar verbonden, maar dat is 't echt niet.
ShadLink @fapkonijntje14 maart 2023 12:42
Een smarthomesysteem is niet per definitie gemaakt om met het internet verbonden te zijn. Een smartphone wel.


[...]

En dat heb je dus gewoon fout. Er zijn producten die dit hebben, maar dat is lang niet voor alle smarthome producten het geval. Een van de populairste systemen (Philips Hue) is bijvoorbeeld niet op die manier ontworpen en daarbij is dat stuk volledig optioneel en opt-in.
Het EERSTE wat de philips Hue app vraagt wanneer je die installeert: "Inloggen met uw account" Dus opt-in? Sure, je kan het skippen (n=1) maar zeer zeker de standaard. Zoals ik al aangaf.
Smart slaat letterlijk op het feit dat iets slim is, dat jij denkt dat dat automatisch betekent dat er internet bij komt kijken snap ik niet. Cloud en smarthome zijn echt twee compleet verschillende concepten. Jij hebt ze om een of andere rare reden in je hoofd met elkaar verbonden, maar dat is 't echt niet.
Er is helemaal niks slims aan de huidige "smart" technologie. Gezien letterlijk alles door handmatige acties te vervangen is. En ja een simpele timer bestaat al zolang we klokken maken. En dat is langer dan dat er elektriciteit is.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 18:37]

moredruid @ShadLink14 maart 2023 14:38
Er is helemaal niks slims aan de huidige "smart" technologie. Gezien letterlijk alles door handmatige acties te vervangen is.
Je kan ook gewoon naar de stand van de zon kijken om te zien hoe laat het is of te voet naar je werk en de winkel gaan, zonder gebruik te maken van moderne technologie zoals een fiets of een auto 8)7

Met zo'n instelling kun je alle uitvindingen die het werk/leven gemakkelijker maken wel wegredeneren. Het punt dat wordt gemaakt is dat juist al die handmatige acties ofwel geautomatiseerd worden ofwel geprogrammeerd worden zodat met 1 druk op de knop van alles gebeurt. En dat het zich daarna kan aanpassen aan de omstandigheden op basis van de ingestelde parameters.

Bijvoorbeeld: de Hue outdoor sensor meet naast beweging ook lichtintensiteit en temperatuur. Op basis van die laatste 2 zou je kunnen instellen dat als het op enig moment lichter is dan zoveel lux én de buitentemperatuur boven de 18°C is dat je rolluiken aan de zonkant naar beneden moeten gaan, en zodra het licht weer minder wordt dat alles weer open gaat. Hiermee hou je in de zomermaanden de hitte buiten, en in de wintermaanden laat deze setup de zon binnen voor de warmte.

Dit gebeurt allemaal zonder jouw interventie, of je nu thuis bent of niet. Het enige dat je ervoor nodig hebt is een Hue bridge, een Hue sensor en rolluikschakelaars die Hue-compatible zijn. Dat lijkt me toch echt een smart-home toepassing. De conventionele oplossing (die alleen werkt als je thuis bent) is door naar buiten te kijken en zelf alle zaken af te lopen en handmatig te bedienen.

Een mooie bijkomstigheid is dat het huis hierdoor bewoond lijkt ook als er niemand is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een beregeningsinstallatie op mechanische timer voor je gazon die netjes om 20:00 begint te sproeien ook al regent het.
Arumes @moredruid14 maart 2023 17:09
[...]


Je kan ook gewoon naar de stand van de zon kijken om te zien hoe laat het is of te voet naar je werk en de winkel gaan, zonder gebruik te maken van moderne technologie zoals een fiets of een auto 8)7

Met zo'n instelling kun je alle uitvindingen die het werk/leven gemakkelijker maken wel wegredeneren.
Hij redeneert niks weg, hij beweert alleen dat de benaming "smart" niet terecht is. Jouw fiets en auto noem je toch ook niet "smart" ondanks hun duidelijke voordelen t.o.v. lopen?
Vlizzjeffrey @ikweethetbeter14 maart 2023 13:51
Hadden de meeste mensen al niet led lampen voordat ze overgingen op slimme led verlichting? Gloeilampen zijn al heel oud.
Arumes @Vlizzjeffrey14 maart 2023 17:15
Ja, en dat was een belangrijke drijfveer bij de ontwikkeling van "slimme" verlichting. Met de enorme levensduur van LED viel er een vervangingsmarkt weg. Dan moet je wat verzinnen om te zorgen dat mensen toch genoeg geld aan lampen blijven uitgeven.
ikweethetbeter @Arumes15 maart 2023 12:56
Het interesseerde mensen echt geen ruk dat het chemisch afval was.
Klopt. Ik gaf het alleen maar aan om duidelijk te maken dat spaarlampen in z'n totaliteit geen positief effect hadden op het milieu.
De lampen zelf waren duurder dan gloeilampen, gaven een lelijke kleur licht, hadden lang nodig om op gang te komen, en je haalde nooit het beloofde aantal branduren omdat de levensduur beperkt werd door het aantal keer aan- en uit zetten.
Precies. Dus het omgekeerde werd bereikt: prijs ruk, licht ruk, levensduur ruk.
Toen die problemen enigszins waren opgelost, stond LED al voor de deur.
Klopt. Jammer dat we tussendoor spaarlampen hebben gehad.
Tadango @Vulcanic14 maart 2023 09:31
Ik heb net heel bewust overal slimme stekkers geplaatst om de verlichting te automatiseren. Deels omdat ik lui ben en deels omdat in de keuken ze veel te vaak bleven branden (erg donkere keuken zonder daglicht, dus soms hele dagen). En voornamelijk omdat het oude chinese kastje met AB stuk ging en ik dus iets nieuws nodig had voor de woonkamer. Nu schakelt het ook als we niet thuis zijn en is het gemakkelijker. Alleen nog even kijken of we de bewegingsensoren kunnen gebruiken als alarm wanneer we niet thuis zijn :) Dat komt later als ik tijd heb voor home automation.....
Ralph84 @Tadango14 maart 2023 09:36
Heb je bewust gekozen om slimme stekkers te nemen in plaats van slimme lampen?
Ik zou de mogelijkheid om de lampen te dimmen dan missen.
Tadango @Ralph8414 maart 2023 09:39
Ja want we hebben geen normale "gloeilampen" qua formaat, dus geen E27 fittingen. Dan is de keuze opeens een stuk minder. En de normale E27 fittingen zitten design lampen in waarvoor ook geen slimme vervanger is. Losse dimmers zijn een stuk minder universeel dus ik snap dat die er niet zijn maar dat is wel jammer.
Intergalactic @Tadango14 maart 2023 09:47
je hebt shelly wifi dimmers en schakelaars? die zouden in jouw geval ook moeten werken
Tadango @Intergalactic14 maart 2023 09:48
Ik wil geen wifi slimme apparaten maar zigbee. Daarnaast zijn dimmers niet universeel maar moeten ze bij de belasting passen. Als het vermogen teveel verschilt werkt het slecht.
Kayl @Tadango14 maart 2023 09:57
Kijk eens naar EcoDim en dan met name de 7 Pro, zowel in wifi, zigbee en z-wave varianten. Heb er een aantal in huis en bevallen erg goed. Fijne hieraan vind ik dat ze zowel slim als dom werken, omdat het een inbouw unit is. Je kan er ook je eigen afdekplaat opzetten, bijvoorbeeld van GIRA.

Ze zijn wat prijzig, maar de nieuwe versie met stalen pen (waar je draaiknop op gaat) werken erg prettig. Vorige generatie had een plastic pen en die braken makkelijker af. En hij werkt ook beter met LED nu, dus geen geflikker bij mij meer.
The Zep Man
@Kayl14 maart 2023 10:09
Kijk eens naar EcoDim en dan met name de 7 Pro, zowel in wifi, zigbee en z-wave varianten. Heb er een aantal in huis en bevallen erg goed.
En als je iets goedkoper wilt, kijk naar Bseed op AliExpress. Die hebben spul specifiek voor Europese inbouwdozen, inclusief (Zigbee) schakelaars en dimmers.
Intergalactic @Tadango14 maart 2023 09:52
Er zijn ook zigbee inbouw dimmers en schakelaars, verder eens met vermogen al kan je dat bij de shelly redelijk okey calibreren heb. weet niet hoe dat zit bij zigbee varianten.
Ralph84 @Tadango14 maart 2023 10:13
Ik heb voorheen ook wifi smart lampen gehad en dat was best wel een gedoe.
sys64738 Moderator F&V @Tadango14 maart 2023 09:49
Ben nu wel benieuwd wat jullie voor fittingen gebruiken dan. Alle gangbare formaten kun je wel smart lampen voor krijgen. En voor E27 heb je ook hele mooie design bulbs (maar goed, je smaak moet er wel maar net tussen zitten).

Ook je "Nu schakelt het ook als we niet thuis zijn" argument begrijp ik niet. Dit is toch juist wat slimme lampen doen? Op bepaalde tijd of bij gebeurtenis aan of uit gaan.
Tadango @sys6473814 maart 2023 09:52
We hebben overal al led lampen in verschillende spots en ook dimmers hiervoor. Ook R7S formaat edg. Daarnaast wou ik graag Zigbee en geen wifi spul. Alle lampen vervangen is zonde van het geld en materiaal. Een paar stekkers werkt net zo goed.
arjandijk162 @Tadango14 maart 2023 10:39
als je aan/uit automatisch als enige smarthome voordeel ziet wel. Ik wil 's ochtends veel helder licht en 's avonds sfeerlicht, daarvoor heb je kleurtemperatuur en dimbaarheid nodig. Maar als je referentie een Klikaan/uit achtige oplossing is, snap ik dat je daar nog geen ervaring mee hebt.
Tadango @arjandijk16214 maart 2023 10:40
We hebben daar verschillende lampen voor, maar ik snap je punt. Woonkamer heeft nooit fel licht nodig bij ons. Ieder zijn eigen routine / gebruik. Voor ons zijn aan / uit systemen voldoende.
goarilla @arjandijk16214 maart 2023 12:51
Worden er dan "smart" andere lampen gestart met andere kleurtemperaturen (<=2700K s'avonds, >= 3500K dag) of zijn die lampen zelf al groepen verschillende LED's, die intern schakelen ?
arjandijk162 @goarilla14 maart 2023 15:29
bijna elke lamp is een Hue lamp die het temperatuurspectrum heeft en sochtends witter en savonds roder is. Ik heb nog wel een paar mooi bulblampen die niet smart beschikbaar waren, dus daar zit een Hue aanstuurbare dimmer in het plafond.
Ralph84 @sys6473814 maart 2023 10:13
Ik heb slechts één lamp fitting met E14 en de rest is allemaal E27
The Zep Man
@sys6473814 maart 2023 10:23
Ben nu wel benieuwd wat jullie voor fittingen gebruiken dan. Alle gangbare formaten kun je wel smart lampen voor krijgen.
Voor G4 is er niet zoveel op lampniveau. Daar moet je het zoeken bij schakelaars/dimmers.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:37]

batteries4ever @Tadango14 maart 2023 09:50
Nou ja... er bestaan Zigbee controllers die LEDs kunnen aansturen, denkelijk ook voor 230 V halogeen. Ik gebruik zo'n ding voor de verlichting van mijn fontein.
Kayl @Ralph8414 maart 2023 10:00
Ik gebruik 2 Zigbee lampen in huizen op de 2 overlopen, voor de dim functie. Na 1900 uur als de kids gaan slapen en 's ochtends schijnen ze zachter. Maar ik moet zeggen dat ik het niet ideaal vinden. Momenteel heb ik wat problemen met mijn Home Assistant machine en dan werkt Zigbee niet meer en vervolgens heb je geen mogelijk om je lampen aan te zetten (anders dan je groep uit en aan te zetten in de meterkast).

Voor inbouw gebruik ik Shelly 2.5 schakelaars en die hebben altijd gewerkt. Vind wifi een stuk stabieler, maar begrijp dat mensen liever het wifi netwerk niet extra belasten. Maar mijn advies aan mensen, zorg in ieder geval dat je op de belangrijke punten altijd nog "dom" licht aan kan zetten. Bijvoorbeeld slaapkamers die aan je overloop huizen in mijn geval.
Intergalactic @Kayl14 maart 2023 10:25
zoveel mogelijk proberen te werken op 5ghz met alles wat niet te maken heeft met je smarthome verhelpt dit groten deels, 2.4 is hier helemaal gereserveerd voor smart meuk.
goarilla @Intergalactic14 maart 2023 13:00
Ik krijg 5 ghz niet door mijn bakstenen binnenmuren en in iedere kamer een kabel trekken om een access point op aan te sluiten is te duur.
arjandijk162 @Kayl14 maart 2023 10:43
Met Philips Hue is alles hier altijd heel stabiel geweest, maar Zigbee via Homey is onbetrouwbaar gebleken. Wifi heb ik regelmatig problemen mee gehad voor smarthome. Verschilt van situatie tot situatie blijkbaar
Yongshi @Kayl14 maart 2023 11:13
Persoonlijk houd ik ook erg van de shelly's puur om het feit dat als ik die bij de lamp doe en de fysieke knop als external switch gebruikt hij altijd kan schakelen, ook zonder wifi o.i.d.

Dan is al het 'slimme' enkel bijkomstigheid en is geen vervanging voor de 'domme' functionaliteit. Die moet het gewoon altijd doen
mavink @Kayl14 maart 2023 11:59
Kleine tip (naast "maak je HA machine stabieler" natuurlijk...): koop een paar zigbee buttons/remotes die Touchlink ondersteunen. Die kan je rechtstreeks aan een lamp koppelen, en dan hoort het ook te werken als je HA machine offline is.
Lekker Ventje @Tadango14 maart 2023 12:43
Als ik de keuken uit ga druk ik altijd op de domme schakelaar, dan is het licht ook uit.
Tadango @Lekker Ventje14 maart 2023 12:52
Dat vergeten ze hier, en verbruikt toch energie (en ergert mij) dus van daar deze optie. Het is ook pure luxe maar dat is zoveel tegenwoordig.....
Arumes @Tadango14 maart 2023 17:17
Verlichting verbruikt tegenwoordig niet veel meer. Af en toe een lampje vergeten kost minder stroom dan 24/7 al je sensors en "slimme" apparaten online houden. En dan laten we de investering in tijd en geld van dat "slimme" systeem nog buiten beschouwing.

[Reactie gewijzigd door Arumes op 22 juli 2024 18:37]

bytemaster460 @Lekker Ventje14 maart 2023 22:58
Daar gaat het niet om. Als er onverhoopt niemand thuis is als het in de avond gaat schemeren gaat er een lamp aan. Als ik van huis ga en ik laat per ongeluk een lamp branden gaat die na enkele minuten vanzelf uit. Het bedienen via een app is slechts de eenvoudigste manier van aansturen van een apparaat. Het idee is dat je er een regelsysteem van kan maken.
the_shadow @Vulcanic14 maart 2023 09:29
Dat zal per categorie verschillen. Voor lichtschakelaars en smart speakers is het lastig om een product "per ongeluk" in huis te halen, voor wasmachines, ovens et cetera is die kans groter. Ik vraag me dan wel weer af of voor die laatsten mensen zullen antwoorden dat ze een smart product hebben. Kijk ik naar wat ik zelf in huis heb, dan zou ik niet zeggen dat ik een slimme wasmachine heb, ondanks dat deze wel degelijk met een dataconnectie verbonden kan worden.

[Reactie gewijzigd door the_shadow op 22 juli 2024 18:37]

dutchnltweaker @the_shadow14 maart 2023 09:46
voor wasmachines, ovens et cetera is die kans groter.
Ik vraag me persoonlijk nog steeds af wat het nut voor jou als consument is dat een wasmachine of oven aan het net hangt. Enige toepassing dat ik kan bedenken is dat het voor de fabrikant makkelijk wordt gemaakt om problemen uit te lezen uit de machines op afstand. Zodat ze met de juist gereedschap naar de klus gaan, maar ja dit zou ook al met gewoon een IoT netwerk moeten kunnen denk ik dan..
Gummie @dutchnltweaker14 maart 2023 10:24
Ik zou het wel fijn vinden als ik mijn wasmachine over het lokale netwerk (wifi/zigbee/matter) zou kunnen benaderen. Op die manier zou ik zonder slimmer stekker nodig te hebben mijn wasmachine aan kunnen zetten op het moment dat de stroom het goedkoopst is.
The Zep Man
@Gummie14 maart 2023 10:39
Op die manier zou ik zonder slimmer stekker nodig te hebben mijn wasmachine aan kunnen zetten op het moment dat de stroom het goedkoopst is.
Aangenomen dat je wasmachine daarop voorbereid is (was erin, wasmiddel erin, deur dicht), hoe weet je welk moment het goedkoopst is? Stel dat het over een uur goedkoper is?
Gummie @The Zep Man14 maart 2023 11:23
Daarvoor heb je of ik in ieder geval Home Assistant voor die kijkt voor mij wanneer de stroom het goedkoopst is. Ik laat tegenwoordig dan ook mijn auto op als de stroom het goedkoopst is met deze HACS integratie
sys64738 Moderator F&V @The Zep Man14 maart 2023 11:28
Bij de meeste energieboeren die met uurtarieven werken, staat de prijs voor de hele dag al vast. Dus je kunt prima uitkienen wat het beste moment is. Niet de meest ingewikkelde/uitdagende Home Automation taak maar het kan wel nuttig zijn.
sys64738 Moderator F&V @Gummie14 maart 2023 11:26
Of als je zonnepanelen eindelijk op vol vermogen draaien en de weersvoorspelling goed is voor de komende uren. Dat wil ik nog maken.

I know. Op dit moment nog niet heel relevant met salderen maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige tweaker ben die ook het stoomnet wat wil ontzien.
goarilla @sys6473814 maart 2023 13:03
I know. Op dit moment nog niet heel relevant met salderen maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige tweaker ben die ook het stoomnet wat wil ontzien.
Absoluut zo droog ik mijn was buiten en als het niet kan wacht ik tot het droog is en dag is (hogere temperaturen en dus lagere luchtvochtigheid).
marhalm @Gummie14 maart 2023 14:41
Totdat je wasmachine na 3 jaar niet meer ondersteund wordt 😉
Barsonax @dutchnltweaker14 maart 2023 10:45
2 dingen die ik kan bedenken:
- Notificaties
- Energieverbruik van een wasbeurt.

Bovenstaande kan ook met een slimme stekker en wat programmeren maar het is wel makkelijk als dat ootb al kan. Ben bang dat de implementatie van de fabrikant echter wat te wensen over gaat laten en ook teveel gaat doen.
dutchnltweaker @Barsonax14 maart 2023 11:05
2 dingen die ik kan bedenken:
- Notificaties
- Energieverbruik van een wasbeurt.
Interessant, in welk opzicht is dat een echte bijdrage?
Als je weet hoelang je was duurt en je hoor een piep, dan weet je toch dat 't het klaar is? Zelfde met een oven, als je gaat koken weet je toch hoelang het duurt wanneer de oven op temprstuur is? Of zet je hem gewoon als je nog bezig bent met voorbereiden.

Die notificaties zie ik als een oplossing voor een probleem dat niet echt bestaat. Energieverbruik kan handig zijn, maar daar heb je zoals je zegt ook slimme stekkers voor. Je moet maar hopen dat de software ondersteuning niet na 5 jaar stopt. Want je mag er wel vanuit gaan dat je 10 jaar toch wel met een wasmachine en of oven kan doen.
Barsonax @dutchnltweaker14 maart 2023 11:56
In mijn huis staat de wasmachine boven en die hoor je echt niet vanuit de woonkamer.

En ja ben bang als een fabrikant dit doet dat het dan gelijk in de cloud is met alle nadelen van dien. Idealiter zou dit met een volledig lokale api moeten.
dutchnltweaker @Barsonax14 maart 2023 12:13
Dan heb ik vleermuis oren, ik hoor als ik beneden ben de wasmachine boven gewoon piepen :*)
Bruin Poeper @dutchnltweaker14 maart 2023 13:02
Dan heb ik vleermuis oren, ik hoor als ik beneden ben de wasmachine boven gewoon piepen :*)
Tijd voor een nieuwe?
ninjazx9r98 @dutchnltweaker14 maart 2023 12:31
Notificatie dat de was klaar is, welk deel van het programma is actief, hoe lang duurt het programma nog enz. Wasmachine staat twee verdiepingen hoger en met tv en dergelijke aan hoor je die absoluut niet. Kom ik thuis van het werk en heeft m'n vrouw de was aangezet voor ze vertrekt naar haar avonddienst is het ook weer handig om te weten hoe of wat in plaats van twee verdiepingen hoger te gaan kijken.
Niet bewust gekocht maar na ontdekking wel blij dat het er op zit.
moredruid @the_shadow14 maart 2023 15:11
Mijn vaatwasser heeft ook "smart" functionaliteit. Via de app te koppelen met je Amazon account, 1x ingeven hoeveel vaatwastabletten je hebt en hij bestelt helemaal automagisch nieuwe als ze bijna op zijn. Met de dynamische pricing van Amazon voor jouw profiel zijn ze dan natuurlijk toevallig net niet in de aanbieding, maar dat is weer een ander ding.

Ik heb het een tijdje aangezet (zonder de Amazon integratie dan wel) en 1 keer was het handig. We waren op bezoek en mijn zoon was thuis. Ik kreeg een pingel op m'n telefoon dat de vaatwasser klaar was waarop ik zoonlief geappt heb of hij de vaatwasser uit wilde ruimen :)

Aangezien dat de enige meerwaarde was heb ik het weer uitgezet. Zo eens in de zoveel tijd zet ik het weer even aan om te kijken of er nieuwe firmware is.
wvdburgt @Vulcanic14 maart 2023 10:34
Ik denk iig dat de leveringen een vertragende factor zijn. Ik heb vorig jaar nog 4 maanden gewacht voor een vaatwasser.
Ralph84 14 maart 2023 09:29
Het verbaasd me dat er minder met een smart speaker zijn.
Ik heb er zelf één en ja even snel wat laten opzoeken of de lampen aandoen is echt iets wat niet meer zonder kan bedenken.
Moi_in_actie @Ralph8414 maart 2023 09:44
Ik heb t in het begin geprobeerd met die eerste Google speaker, maar ik vond het maar niets. Zit je rustig op de bank savonds, vriendin is wat aan het werk met koptelefoon op en je wilt wat lampen aanzetten. Roep je tegen die speaker om de lampen aan te doen, vriendin kijkt op van "huh, had je het tegen mij?". Tegenwoordig met een baby zou het al helemaal niet meer aan te raden zijn.

Ben na een korte periode overgestapt naar niet spraakgestuurde zaken, eerst vooral via Tuya lampen/schakelaars etc. en dit gaandeweg weer gemigreerd naar Home Assistant om alles weer uit de cloud te halen. Kan het ofwel via mijn telefoon aansturen, of via een van de vele tablets die in huis aan de muur hangen. Vind ik persoonlijk prettiger werken, "smarthome" hoeft van mij niet spraakgestuurd te zijn en alles lokaal op mijn eigen server draaiend is ook minder gevoelig voor storing (internet en/of clouddiensten die eruit liggen) en is ook nog veiliger; alle smarthome apparatuur op een apart netwerk zonder internettoegang achter mn pfSense firewall.

Maar goed, voor een Tweaker is dat een leuk project, voor de gemiddelde Nederlander is dat toch een brug of 2 te ver. Die houden op bij hooguit een Google/Alexa speakertje en misschien wat lampjes van Philips of iets dergelijks wat via de Wifi aan te sturen is.
DominoNL @Moi_in_actie14 maart 2023 09:55
Tja, ik vind het verschil tussen naar de muur lopen voor een analoge schakelaar of naar de muur lopen voor een tablet om een lampje aan te zetten dan weer niet zo heel "smart". Idealiter wil je (imho) helemaal niet meer naar de muur te hoeven lopen om het licht aan te zetten en zou dat gewoon automatisch door de hele woning moete gebeuren zonder dat je het door hebt. Maar zo heeft ieder z'n ding een ander zicht op wat "smart" is, denk ik.
Moi_in_actie @DominoNL14 maart 2023 10:06
Een groot deel van onze verlichting thuis is ook automatisch ingeregeld; woonkamer, keuken en hal gaan automatisch aan op een offset t.o.v. zonsondergang, uit rond een vast tijdstip. Hier komt op termijn nog een finetuning bij op basis van lichtsensoren, dat de zaken zich ook automatisch schakelen indien het eerder donker is door bewolking/regen.

En ik hoef niet naar de muur te lopen, ik kan alles eveneens vanaf mijn telefoon bedienen (heb ik 90% van de tijd toch bij me), of via de tablet die op de salontafel ligt, of via elke willekeurige pc/laptop. Heb alleen op een aantal "tactische" locaties in huis tablets aan de muur gemonteerd waarmee je de boel ook kunt bedienen. Hierop wordt echter veel meer getoond: status/opbrengst van de zonnepanelen, temperaturen van sensoren binnen en buiten het huis, status van rookmelders, weersverwachting via Buienradar, wanneer welk afval naar buiten moet enzovoorts. Enkele lampen worden ook, redelijk zelfstandig, automatisch ingeschakeld bij beweging en weinig licht (kelder, overloop etc.).

Dus ja, het is al in grote mate geautomatiseerd/smart, alleen zonder spraakbesturing en ook (zo goed als) zonder externe cloud services.
Tadango @Ralph8414 maart 2023 09:32
Klopt, je gebruikt het toch vaker dan je denkt.
dutchnltweaker @Ralph8414 maart 2023 09:41
Het verbaasd me dat er minder met een smart speaker zijn.
Ik heb er zelf één en ja even snel wat laten opzoeken of de lampen aandoen is echt iets wat niet meer zonder kan bedenken.
Ik niet en voor mij persoonlijk hoeft dat niet meer te worden, reden? privacy.. Als er een stem assistent zou zijn waar ik lokaal alles kan beheren door middel van Home assistant, prima. Maar persoonlijk nadat ik erachter ben gekomen hoe er wat er met de data wordt gedaan van zo een google speaker heb ik de mijne maar snel verkocht. Andere alternatief is alexa van amazon of siri, maar voor dat laatste moet je een ios device hebben. De rest is ook niet privacy gefocust en of werkt niet best.

Het werkt natuurlijk allemaal leuk dat geef ik toe, maar ik heb geen vertrouwen in deze bedrijven.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 18:37]

Pathogen 14 maart 2023 09:41
Ik zie maar weinig in het hele Smarthome gebeuren. Al jarenlang wordt aangeraden sluipverbruik terug te dringen, de stekkers uit het contact te halen, totdat de trend kwam om alles te Smartificeren... Lichtschakelaars, dimmers, spraakbestuurde computers (nee, het is geen slimme speaker), allemaal zaken die continu stroom nodig hebben want tsja, anders werkt het niet.
Wat kost zoiets aan sluipverbruik? Ik zie het niet vermeld staan in de artikelen en reviews... Meestal heeft het een reden als een fabrikant zoiets niet prominent op de verpakking zet.

De cameradeurbel vind ik dan nog wel een interessant idee, dat biedt ook nog echt een meerwaarde in beeldbeveiliging.
Maar kunnen we echt niet meer gewoon een knopje gebruiken voor het licht, de thermostaat op een programma laten draaien of gewoon even zelf de telefoon/computer erbij pakken?
batteries4ever @Pathogen14 maart 2023 09:57
Nee, dat kunnen we niet: ik zet met 1 schakelaar zo'n 20+ lampen aan in de woonkamer, eventueel met kleurverloop e.d.
Het sluipverbruik was inderdaad een ding, omdat ik gezien had dat Hue 1W sluipverbruik had. Omdat een lamp nu eenmaal vaker uitz- als aan staat is dat zeker belangrijk. Meting lieten echter "maar" een sluipverbruik van 0,1 W zien en dan halen de meeste mensen dat eruit omdat b.v. de lampen in de keuken niet meer aan blijven staan.
Pathogen @batteries4ever14 maart 2023 10:20
20+ lampen in de woonkamer? Ik heb er 4 en dat vind ik al veel :P

Het probleem met lampen die aan blijven staan is aan mij helaas niet besteed. Maar goed, dat kan natuurlijk best voor anderen wel nuttig zijn.
batteries4ever @Pathogen14 maart 2023 12:42
Licht is echt mijn ding!. Grappig genoeg had ik er oorspronkelijk ook een stuk of vier op een woonkamer van 50 m². Dat waren 60W equivalenten met aan/uit schakelaar. Als je gaat dimmen en ook licht in hoekjes en gaatjes wilt zet je b.v. van die glazen Ikea bollen in die hoekjes, gedimd uiteraard - dan gaat het snel.
Voggy @Pathogen14 maart 2023 09:55
Ik heb eens mijn TV sluipverbruik gemeten: bar weinig. Kwam neer op iets van 2 KWh per jaar. Dus elke keer die stekkers eruit om 50 cent te besparen is onzin.
De meeste schakelaars en sensoren zit zo'n grote platte CR2032 batterij in. Ik koop altijd 'plattboj' van de ikea, kost een kwartje per stuk. Ik moet deze (gok ik) om de 1,5 jaar vervangen.

En natuurlijk kun je gewoon nog een knopje indrukken. Dit heb ik ook anders snapt mijn vrouw het niet meer. Maar het is wel fijn dat de lampen aanspringen zodra je thuiskomt. Of automatisch uitgaan als je naar bed gaat zodat deze niet onnodig een hele nacht door branden. Ook een beetje nutteloos om je woning te verwarmen als je niet thuis bent, met een simpele aanwezigheidsdetectie kun je vele malen meer euro's besparen dan stekkers uit de tv om sluipverbruik terug te dringen. Oja en die batterij van de bewegingsmelder haal je er ook wel uit.
Pathogen @Voggy14 maart 2023 10:36
Dat valt best mee idd. Kom ik alleen wel met de dooddoener: "Het apparaat dat het minst verbruikt is het apparaat dat je niet in huis haalt" :P

I know, ontzettend flauw, maar een hardnekkige kern van waarheid.
Speedster @Pathogen14 maart 2023 12:22
De spijker op zijn kop! Het hele Smarthome gebeuren kost stroom. Simpele oplossing een stekkerdoos met een knopje. Stroom nodig knopje op stand aan, stroom niet nodig knopje op stand uit.

Begin ajb niet over de deurbel staat 24/7 365 per jaar aan en dat in hoeveel huizen?
sys64738 Moderator F&V @Pathogen14 maart 2023 09:53
Ik ben het absoluut met je eens dat het vaak genoemde argument van stroom besparen onzin is. Al die devices verbruiken veel meer dan je kunt besparen.

Mijn hele huis is ook smart maar vooral vanwege het gemak. En "omdat het kan" natuurlijk. Het is gewoon leuk om te doen.
Oddlobster @Pathogen14 maart 2023 09:59
Maar kunnen we echt niet meer gewoon een knopje gebruiken voor het licht, de thermostaat op een programma laten draaien of gewoon even zelf de telefoon/computer erbij pakken?
Als ik tijdens het koken of poetsen in huis merk dat het wat donker in huis word vind ik het toch wel makkelijk om via spraak de verlichting aan te zetten of wat muziek op te zetten ipv eerst mn handen te wassen, naar het lichtknopje of telefoon lopen om die te gebruiken. Ondertussen kan ik gewoon door met m'n bezigheden zonder echt uit mn flow te raken
gavinz @Pathogen14 maart 2023 10:06
Lampen op afstand aanzetten als je op vakantie bent kan inbrekers afschrikken. (al zullen die ook wel slimmer worden hier in)

Ik vind het vooral fijn om wakker te worden door mijn Hue lampen i.p.v het geluid van een alarm. Waarna ik naar Beneden loop en de koffie staat al klaar. Overbodige luxe ja maar goed liever lui dan moe :)
Pathogen @gavinz14 maart 2023 10:21
Ik lees allerlei van dit soort verhalen, maar die zijn allemaal al jaren mogelijk zónder Smarthome producten... Al moet ik daar wel bij zeggen dat de meeste mechanische timers ook geen lieverdjes zijn qua verbruik.
maxkranendijk @Pathogen14 maart 2023 10:37
Goed punt. We krijgen tips om allerlei camera's en lichten aan te laten om je huis beter te beveiligen. Echter is het (waarschijnlijk) goedkoper en makkelijker om het allemaal niet te doen en gewoon een goede verzekering af te sluiten, ben je ook meteen goed gedekt als het toch mis gaat en beter voor het milieu i.v.m. minder techafval en stroomverbruik. Ik zou die berekeningen wel eens willen zien. Volgens mij kun je gewoon een sticker van een (nep) beveiligingsbedrijf op je huis plakken en helpt dat net zo goed als de camera's zelf. Uiteraard zijn camera's voor sommige mensen wel fijn die bv echter angstig zijn en daardoor een extra gevoel van veiligheid hebben (of een super groot/duur afgelegen huis hebben).
Ik geloof wel in slimme apparaten die juist aangaan als de energie goedkoop/beschikbaar is of wanneer we het energienetwerk kunnen ontlasten. Gelukkig komt dat een beetje op gang.
goarilla @maxkranendijk14 maart 2023 13:23
Nee voor je vertrekt vul je je huis met enkel simpel te vinden brandkluizen. Binnenin: papiersnippers, glitter/stink bom, vuile pampers, mierenest, ... niks van waarde eigenlijk. Als ze je dan toch komen roven zullen ze zich wellicht focussen op de waardevolle dingen (en dus deze kluizen) en alsnog teleurstelling na teleurstelling na teleurstelling ondergaan als ze keer op keer moeten vastestellen dat het het zware labeur van koevoet, boor, transport voor niks is geweest }>
jip_86 @Pathogen14 maart 2023 10:59
Mijn kachel staat een stuk minder aan door mijn slimme thermostaat. Je kan een schema instellen maar als je onverhoopt een avond niet thuis bent of een uur later dan staat je kachel toch niet aan.
gavinz 14 maart 2023 09:38
Ik zou het interessanter vinden om te zien hoeveel mensen echt een "slim" huis hebben. En wat er precies in deze categorie valt is natuurlijk discutabel. Maar alleen een slimme thermostaat o.i.d noem ik nou niet echt een "slim" huis
Keyb @gavinz14 maart 2023 09:57
Ik had een Nest thermostaat en Hue lampen, maar ben hard op weg om die er allemaal weer uit te gooien. Wat een nonsens allemaal. Ik ben blij dat ik weer gewoon een lichtknop kan schakelen. En nee dit is niet sarcastisch.
gavinz @Keyb14 maart 2023 09:59
Hue kan je toch ook gewoon via een schakelaar doen? dat is de reden waarom ik toen voor Hue gekozen heb. Een van de weinige smart lampen waar je een schakelaar voor kon krijgen. Anders moet je elke keer je telefoon uit je zak halen om je lichten aan te doen.
Keyb @gavinz14 maart 2023 10:05
Ja ik weet het, en dat maakt het idd minder 'vervelend' maar dan sta ik alsnog op om naar die schakelaar te lopen, dan kan ik net zo goed een 'normale' schakelaar gebruiken. De enige plek waar ik het misschien nog zo laat is de woonkamer waar ik dan meerdere lampen tegelijk kan schakelen op 1 schakelaar.
Maar idd het moeten pakken van je telefoon voor het aan/uitzetten van een lamp is echt irritant :)
sys64738 Moderator F&V @Keyb14 maart 2023 10:56
Met welk idee had je die slimme thermostaat en Hue lampen dan gekocht? Gewoon uit nieuwsgierigheid wellicht?

Als je slimme lampen alleen maar koopt om ze op een andere manier aan te kunnen zetten, schiet je er weinig mee op. Sterker nog, het is inderdaad super irritant om alles met je telefoon aan en uit te moeten zetten de hele tijd. De eerste keer is misschien nog leuk maar na een dag is de lol er wel af.

Smarthome wordt pas leuk als je het grotere plaatje bekijkt en het voor je laat werken ipv tegen je. 1 (fysieke) knop om alle lampen in 1 keer aan of uit te zetten is een goed voorbeeld van het nut van een smart home. Dat soort dingen moet je er mee doen want anders voegt het niks toe (behalve irritatie).
skapiche @sys6473814 maart 2023 12:14
Ik heb ze ook ooit eens gekocht uit nieuwsgierigheid, was toen een set van de hub met 3 lampen voor een paar tientjes in de aanbieding. Het ging mij vooral om de mogelijkheid om te dimmen zonder een andere schakelaar te hoeven inbouwen.
Op zich was dat doel bereikt, maar helaas inderdaad veel te irritant om elke keer je telefoon te pakken. En ze onthouden ook de instellingen niet als je ze met de ouderwetse schakelaar uitzet. Als je ze dan weer aanzet staan ze gewoon weer voluit totdat je de app opstart. Met de meegeleverde schakelaar kon ik dan weer niet afzonderlijk de lampen bedienen, alleen alles tegelijk.
Resultaat: ik gebruik ze gewoon als ouderwetse lampen. Bovendien zijn 2 van de 3 lampen inmiddels overleden, na een jaar of 5. Wellicht dat dit te maken heeft met het feit dat ze niet gemaakt zijn om 'hard' aan en uit te zetten met een schakelaar hoor.

Met mijn thermostaat ben ik wel heel blij, dat heeft me de afgelopen jaren toch heel wat euro's bespaard, gezien ik nogal chaotisch ben en daarom voorheen mijn verwarming zo'n beetje 24/7 stond te draaien, omdat ik hem vergat uit te zetten als ik het huis uit ging.
Nu gewoon een mooi schema op de tijden dat ik normaal gesproken thuis ben, en de mogelijkheid om dit op afstand aan te passen vind ik toch wel erg fijn (als ik bijvoorbeeld ben vergeten het schema uit te zetten wanneer ik op wintersport ga).

Ook kan ik me er nog niet toe zetten om tegen een apparaat te gaan zitten ouwehoeren, al zit deze functionaliteit in mijn TV bijvoorbeeld. In de auto nog wel eens geprobeerd voor de navigatie, maar meestal zet ik m ff aan de kant om het handmatig in te voeren, ding verstaat me 9 van de 10 keer toch niet.
Abanu @skapiche14 maart 2023 13:23
En ze onthouden ook de instellingen niet als je ze met de ouderwetse schakelaar uitzet. Als je ze dan weer aanzet staan ze gewoon weer voluit totdat je de app opstart.
Je kan gewoon per Hue lamp het power-on gedrag instellen zodat bij het aanzetten met de schakelaar de laatst gekozen lichtsterkte en kleur wordt 'hersteld'. Dit werkt prima. Soms is het ongewenst, wil je even iets zoeken met maximum licht en wil je juist geen gedimd licht...
skapiche @Abanu15 maart 2023 11:22
Is dat altijd zo geweest? Het is alweer een aantal jaar geleden dat ik er mee bezig ben geweest. Heb er ook niet extreem veel aandacht aan besteed hoor, dus misschien heb ik het gewoon gemist.
Hoe dan ook begin ik er in mijn huidige situatie niet meer aan met nog maar 1 werkende hue lamp, gewone ledlampen zijn toch een stuk goedkoper.
Ik woon in een huurhuis, wellicht als het ooit lukt een huis te kopen dat ik het wat groter aanpak, het is nu de moeite niet.
911GT2 @gavinz14 maart 2023 09:51
Ik vind dat er nog weinig echt goede integraties zijn. Ik heb bijvoorbeeld Apple Homekit, daar kan ik mijn Tado verwarming en Hue verlichting aanhangen, maar ik kan daar niet echt mijn home connect apparatuur aanhangen en mijn ring systemen ook niet echt. Dus zit je met allerlei tussenoplossingen en moet je eigenlijk een integratieplatform hebben om alles écht met elkaar te kunnen koppelen.

Als de ring iets detecteert bij de voordeur in de nacht zet licht overloop aan bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat kan met het IFTTT protocol, maar dat vind ik al wel veel werk
gavinz @911GT214 maart 2023 09:55
Matter zou dit moeten oplossen, Ik heb nu een aantal smart apparaten die ik bedien met Alexa ik ben benieuwd hoe veel better het gaat worden met matter. Ik hoop op wat meer integratie met Apple Homekit, dit gebruik ik nu gewoon niet en alles gaat via Alexa.
911GT2 @gavinz14 maart 2023 10:01
Ik ken Matter, en dat is echt een tweakers oplossing. Zodra ik al moet beginnen met een Raspberry Pi te installeren haak ik af.
Ik kan me niet voorstellen dat je dergelijke dingen niet in de cloud kan draaien, gewoon iedere gebruiker in een eigen container en gaan.
sys64738 Moderator F&V @911GT214 maart 2023 10:20
Huh? Matter is een protocol (dat net nieuw is). Ja, je kunt Matter ondersteunende smart home software op een Pi draaien maar er komen (en zijn) al meerdere Hubs (waaronder van Apple en Amazon Alexa) die ook Matter ondersteunen. Dus zo "Tweakery" hoeft het allemaal niet te zijn. En als de belofte uitkomt, kun je dus alle merken door elkaar gebruiken zonder je zorgen te hoeven maken over compatibiliteit.

En in de cloud draaien is juist erg onwenselijk (voor mij). Het is stuk trager dan lokaal. Je aanbieder kan altijd zien wanneer je thuis bent, hoe laat je naar bed gaat enz. (ze zullen uiteraard de beste intenties hebben maar toch). En het grootste nadeel is dat als je internet er een keer uit ligt, je hele smarthome niet meer werkt.

Meer dan genoeg redenen om je spul lokaal te draaien. In mijn geval met een vrij uitgebreide Home Assisntant oplossing. Maar als je het simpeler wil, kan het ook met 1 vann de vele Hubs.

[Reactie gewijzigd door sys64738 op 22 juli 2024 18:37]

911GT2 @sys6473814 maart 2023 10:24
Heb net anderhalve week zonder internet gezeten dus ik weet wat het is om alles in de cloud te draaien. Maar lokaal draaien is een illusie. Tado bijvoorbeeld werkt niet zonder internetverbinding, hetzelfde geldt voor ring, P1 meter en Hue (ja ze blijven het geprogrammeerde schema volgen, maar meer niet).

Dus dat het lokaal moet is eigenlijk al onmogelijk.

Als matter echt op een Homekit device werkt ga ik daar zeker naar kijken.

[Reactie gewijzigd door 911GT2 op 22 juli 2024 18:37]

sys64738 Moderator F&V @gavinz14 maart 2023 10:24
Klopt. Mensen kopen 2 TradFri lampjes en noemen hun huis smart. Tja. Meer kwestie van andere manier van bedienen met misschien een timer er op als het echt high-tech wordt.

Het blijft een kwestie van perceptie natuurlijk en er is gelukkig niet echt een standaard of bepaalde score die je moet halen. Iedereen moet gewoon lekker zijn ding doen en noem het smart-home als je dat wil (maar wij weten wel beter :+ )
theduke1989 14 maart 2023 09:28
Nederland is ook een land daarvoor. Qua technologie en alles.
Ik woon sinds 2016 in Duitsland, en het trekt me totaal niet meer aan de meeste dingen. Alles wordt tegenhouden. Waar ik in Nederland gewoon actief was in smarthome/IoT/ IT hier totaal niet.

Ik probeer alles nog te doen (smarthome) maar Duitsland houdt alles tegen qua technologie. Lopen zo ver achter dit en dat. Echt jammer dit.

Maar gelukkig ben ik alles aan het renoveren (bouwval huis) waardoor ik alles ga digitaliseren.
  • Electro
  • Luchtwarmtepomp / Kamer schakelaars
  • Zonnepanelen (over 3-4 jaar)
  • Netwerk uitbreiden zodat alle smarthome producten makkelijk kunnen communiceren.
  • Cameras rondom het huis / sensoren
  • Alles via HomeAssistent wil ik dat doen.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 18:37]

Jerie @theduke198914 maart 2023 09:43
De Fritz!box van het Duitse AVM wel prima smarthome ondersteuning. Dus daar ligt het niet aan.

In Duitsland is ook contant betalen nog normaal. Gezien de geschiedenis (WOII en DDR) hebben ze het niet zo op Big Brother :)

Mij spreekt de term smarthome in ieder geval totaal niet aan. Want zo slim is een lekke IoT device niet. Eerder een ongeleid projectiel. Bijvoorbeeld smart TVs krijgen nauwelijks (security) updates en zelfs de veelgeprezen Nvidia Shield TV loopt achter qua security updates.

En de gemiddelde gebruiker heeft bijvoorbeeld geen clue over wat een VLAN is. Die hangen alles in hetzelfde netwerk. Het is en blijft een recept voor drama, een tikkende tijdbom.

Daar komt nog bij dat in Duitsland je verantwoordelijk bent voor de activiteiten op jouw internetverbinding, ook als derden via die verbinding rottigheid uithalen. Dat werkt niet zo goed samen met IoT.
avlt @Jerie14 maart 2023 10:14
De Fritz!box van het Duitse AVM wel prima smarthome ondersteuning.
Nou (nog) niet. Hun smarthome(eilandje) praat DECT. Prima protocol, energiezuinig en zo, maar geen mesh.

Pas de recent aangekondigde 5560 modems hebben een Zigbee-radio aan boord en zullen hopelijk Matter ondersteunen.
Rens1967 @avlt14 maart 2023 12:52
https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-7590-ax/
Deze heeft toch echt wel mesh ;-)
batteries4ever @theduke198914 maart 2023 09:53
Ik ken dat gevoel... zit ook al 15 jaar in Duitsland. Kreeg een brief voor een donorcodicil en een website ... waar je een stukje karton kunt aanvragen dat je als een pasje bij je moet dragen! Als dat in Nederland gebeurd denkt iedereen dat het een geintje is...
Cid Highwind @theduke198914 maart 2023 11:23
In Duitsland heb je reeds een smarthome als je een programmeerbare thermostaat hebt. Voor een land wat trots is op z'n technische industrie is de maatschappij er ironisch genoeg simpelweg retro te noemen als het vergelijkt met Nederland of de Nordics. ;)
batjes @theduke198914 maart 2023 12:19
Het probleem dat Duitsland met smarthomes heeft is voornamelijk de privacy van burgers. Lag heel Europa maar zo 'dwars' als Duitsland.
theduke1989 @batjes14 maart 2023 13:02
maar dat houdt dus wel vooruitgang tegen of het laat gaat super langzaam.
Daarnaast in vele plaatsen is er ook geen fatsoenlijk netwerk, dode plekken veel bij de grens dit dat.

Ik ben er niet tevreden over, toen ik nog in Nederland gewoond heb was het echt aantrekkelijk.
Ook mede tweakers kom je vaak nieuwe dingen tegen die je wilt realiseren in je huis. Hier kan ik dat niet ongeacht ik dat ook wil. Ik probeer het wel maar wordt vertraagd.
dutchnltweaker @theduke198914 maart 2023 09:37
Ik woon sinds 2016 in Duitsland, en het trekt me totaal niet meer aan de meeste dingen.
Wat bedoel je met deze zin? jij trekt je niet meer aan van de technologie? Duitsland trekt zich niet aan of?
Nightscope 14 maart 2023 09:56
Ik ben zelf ICT docent en mijn studenten maken (ondanks mijn waarschuwingen) veel gebruik van AI. Hoewel ik het een leuke sparringspartner vindt, denken tieners er niet aan dat zij de vaardigheden zoals logisch een probleem tackelen, zelf moeten kunnen voor hun beroep.

Ik ben bang dat het de student beloond om niet meer na te denken. En voor ons docenten is het een grote uitdaging geworden (niet onoverkomelijk) om dat te controleren. Neveneffecten zijn ook dat als jij in je vak (bijvoorbeeld) privacy en AVG behandeld soms onwaarheden door de AI verteld wordt waarna de studenten een discussie starten die niet op waarheid is gebaseerd.

Al met al vind ik het een leuke technologie ALS jij de kennis al beheerst en wilt samenvatten. Voor het opdoen van nieuwe informatie is het net zo betrouwbaar als wikipedia omdat, zoals hierboven ook al is gezegd, de AI vooral verteld wat jij wilt horen.
Marzman 14 maart 2023 09:56
De mensen die het willen hebben die zullen het nu wel hebben. Bij Lidl zijn regelmatig aanbiedingen geweest dat het 50 procent korting had en het was al niet zo duur.

Persoonlijk den ik dat smartlampen en dergelijk nog steeds meer werk is als je alles optelt ;) Zeker als je niet heel het gezin mee hebt om het op de juiste manier te gebruiken. Ik heb wel een gateway, stekker, en lampen maar dit maar beperkt toegepast (bijvoorbeeld een lamp die toch op tijd moest en een lamp die geen schakelaar in de buurt heeft).

En dan heb je nog andere appartuur die 'slim' is. BIjvoorbeeld mijn printer, maar die gebruik ik zo weinig dat het nooit werkt op het moment dat ik hem nodig heb. De laatste keer moest ik zelfs eerst een account aanmaken bij HP voor ik een document kon scannen (ik ben HP zo beu, ook de niet HP cardridges hebben ze geblokkeerd nadat ik de printer had gekocht).
Pathogen @Marzman14 maart 2023 10:24
De Google Cloud Print functionaliteit op mijn Brother werkt niet meer omdat het op een oude SSL versie draait, die aan Google zijde (en in de browser gelukkig) geblokkeerd wordt. Zit je dan met je slimme apparaat
Arumes @Pathogen14 maart 2023 17:54
Ja, mooi toch? Met de introductie van LED-lampen werd er een levensduur van 35.000 uur beloofd. Zeg gemiddeld 4 uur per dag, 365 dagen per jaar, dan gaat 'ie 24 jaar mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want zo valt er geen geld mee te verdienen. Dus maken we alles "slim" en kan je na een paar jaar de melding krijgen "deze versie van lamp X wordt niet meer ondersteund."
Homer J.Simpson 14 maart 2023 11:18
Ik heb een wasmachine (Miele), waarbij je na het vullen met was eerst het apparaat aanzetten en aangeven dat je hem van afstand wil bedienen, anders werkt het nog niet . |:(
Dat beschrijft wat mij betreft de meeste IoT/Smarthome producten: dommer dan dom. Het is vrijwel onmogelijk om alle apparatuur met elkaar samen te laten werken en werkt zelf maar half, er zijn concurrerende systemen die elkaar niet ondersteunen, het is vergeven van de microfoons (daar gaat je privacy), wordt naar een paar jaar niet meer ondersteund, en ga zo maar door.
Een lamp moet bij mij aangezet kunnen worden door iedereen die binnen komt lopen, zonder een app te installeren of een handleiding te moeten lezen. Dito voor de rest: het moet iets wezenlijks bijdragen, anders mogen ze het houden. Zolang traditionele fabrikanten zelf blijkbaar niet snappen hoe de nieuwe wereld werkt, mogen ze hun prut houden, inclusief (vooral Duitse) autofabrikanten die kaartupdates en andere voor de hand liggende zaken voor veel geld aan je verkopen en kunstmatig Apple en Google brak blijven ondersteunen (He BMW) zodat die geen volwaardig alternatief kunnen worden voor hun bejaarde businessmodel.

Ik heb me er mee verzoend dat elk apparaat dat ik aanschaf voorlopig zal komen met zijn eigen geïsoleerde app. Ik trek voortaan zelf de streep bij zaken als betaalde updates voor dingen die je tegenwoordig als standaard mag beschouwen en ingebouwde microfoons / assistenten. Die komen er niet meer in, ten faveure van merken die wel vooruitkijken en integreren.
jan plezier @Homer J.Simpson14 maart 2023 14:47
Ga helemaal met jouw basis mening mee Homer. Toen ik bij een webshop naar de werking van een Zigbee afstandbediening vroeg, kreeg ik een zeer informatief antwoord terug.
Mijnheer, zorgt u er nu eerst eens voor dat wanneer tante Truus uw huis binnenstapt zij niet met allerlei futuristische afstandsbedieningen het licht moet bedienen, maar zonder gedoe het licht met een standaard knopje aan en uit kan zetten.
Het volgend stapje wat tante Truus zelf kan ontdekken is dat ze met diezelfde lichtknoppen de lampen ook kan dimmen.
(En dat is precies wat jij hier ook zo mooi omschrijft)
Het antwoord van de webshop ging verder:
Voor het dimwerk van Tante Truus verkopen we dimmers die bij de schakelaar ingebouwd kunnen worden.
Maar wanneer u het leuk en interessant vindt om met licht te spelen, dan adviseer ik u diezelfde dimmer met een Zigbee uitbreiding. Het zijn deze dimmers die met de afstandbediening waarvoor u naar de werking gevraagd hebt aan te sturen zijn. Als u deze dimmers geïnstalleerd heeft is er zelfs nog veel meer mogelijk, maar dat overstijgt uw vraag. Zoekt u maar eens op het internet naar Zigbee.
Inmiddels heb ik bijna alle lichtknoppen van mijn huis uitgevoerd met dimmers met Zigbee uitbreiding. Het werkt fantastisch en er is nog niemand geweest die zonder uitleg het licht niet kon bedienen.
En ja, ik heb die afstandbediening uiteindelijk ook gekocht en kan vanuit mijn stoel verlichting aan en uit zetten en dimmen.
Justinn1988 @Homer J.Simpson14 maart 2023 16:32
Er zijn schijnbaar wel wat manieren om d.m.v. een hub alles onder te brengen onder één noemer, maar dat is wel echt erg gevorderd. Ik ben het verder helemaal met je eens, maar ik vind het grootste nadeel naast de vele apps en accounts, met name stijgende afhankelijkheid van internet én een smartphone. En daar heb ik persoonlijk een haat/liefde relatie mee.

De domotica die ik heb gehad, moesten ook zonder die 2 aspecten werken, anders kwam het er niet in. De meeste slimme lampen en thermostaten (bijv.) zijn gelukkig goed handmatig nog te bedienen, hetzij wat beperkt (alleen aan/uit, niet dimmen e.d.).

[Reactie gewijzigd door Justinn1988 op 22 juli 2024 18:37]


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