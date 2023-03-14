'Aantal Nederlandse huishoudens met smarthomeapparatuur groeit minder hard'

Er zijn in Nederland ruim 4,8 miljoen huishoudens die ten minste één smarthomeproduct bezitten. Dat meldt Multiscope. Het aantal huishoudens met smarthomeapparatuur stijgt volgens het onderzoeksbureau minder hard dan in voorgaande jaren.

Multiscope meldt in zijn Smart Home Monitor dat 59 procent van de Nederlandse huishoudens momenteel een of meer smarthomeproducten in huis heeft. Een jaar geleden had 57 procent van de Nederlandse huishoudens een slim apparaat in huis, wat in het afgelopen jaar dus is toegenomen met 2 procentpunt. In de jaren daarvoor was er een grotere groei zichtbaar. In 2021 had 52 procent van de Nederlandse huishoudens een of meer smarthomeproducten. In 2018 lag dat percentage nog op 36.

Volgens het onderzoeksbureau hebben Nederlanders in totaal voor 4,1 miljard euro aan smarthomeapparatuur in huis. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van vorig jaar, toen dat bedrag op 3,8 miljard euro lag.

Onder de smarthomeproducten zijn slimme verlichting of schakelaars aanwezig in 36 procent van de Nederlandse huishoudens. Daarmee is dat nog altijd de populairste productcategorie, gevolgd door beveiligingsapparatuur en smarthomeproducten rondom energie en verwarmen. Het percentage huishoudens met slimme speakers zit rond de 22 procent en is de afgelopen drie jaar niet toegenomen, wat suggereert dat die markt inmiddels verzadigd is.