Vermeende AMD Radeon RX 6300 met RDNA 2-gpu verschijnt online

Er is een vermeende AMD Radeon RX 6300-videokaart voor desktops opgedoken op de Chinese markt. De gpu beschikt over een enkele fan en zou 2GB geheugen hebben. AMD heeft de videokaart nog niet officieel aangekondigd.

De AMD Radeon RX 6300 verscheen onlangs op Goofish, merkte Twitter-gebruiker HXL op. Dat is een Chinese markt voor tweedehands producten waar regelmatig engineeringsamples verschijnen, schrijft VideoCardz. De RX 6300 wordt daar verkocht voor 399 yuan, wat omgerekend neerkomt op 54 euro. De videokaart beschikt over een enkele fan en twee aansluitingen voor schermen.

Bekende hardwareleaker komachi_ensaka publiceerde maandag specificaties van de Radeon RX 6300 op Twitter. De videokaart beschikt over 2GB GDDR6-geheugen met een 32bit-geheugenbus en een kloksnelheid van 2000MHz. De gpu zou geklokt zijn op 1512MHz en de tdp bedraagt 32W. De specificaties spreken verder van een HDMI-aansluiting en een DisplayPort-connector en ondersteuning voor 8k-schermen op 60Hz.

Verdere specificaties zijn niet bekend, hoewel het om een desktopvariant van de Radeon RX 6300M lijkt te gaan. Die laptop-gpu beschikt over dezelfde kloksnelheden en geheugensnelheid, maar heeft een lagere tdp van 25W. De RX 6300M heeft een Navi 24-gpu met 12 compute-units en beschikt daarmee over 768 streamprocessors.

Er verschenen in mei vorig jaar al verwijzingen naar een Radeon RX 6300 voor desktops in de Linux-kernel, schrijft ook Tom's Hardware. Vervolgens is er weinig meer vernomen van de videokaart, totdat deze leek te verschijnen op Goofish. AMD heeft de videokaart nog niet officieel aangekondigd. Het is onbekend of en wanneer de videokaart verschijnt. Ook is het niet bekend of de RX 6300 bij release los beschikbaar komt of alleen bedoeld is voor oem's. De Radeon RX 6400, die ook een Navi 24-gpu heeft en eerder werd uitgebracht, was bij release exclusief beschikbaar voor oem's. Later volgde een losse release.

De AMD Radeon RX 6300 en zijn mogelijke specificaties. Bron: Goofish, Komachi_ensaka