Vermeende AMD Radeon RX 6300 met RDNA 2-gpu verschijnt online

Er is een vermeende AMD Radeon RX 6300-videokaart voor desktops opgedoken op de Chinese markt. De gpu beschikt over een enkele fan en zou 2GB geheugen hebben. AMD heeft de videokaart nog niet officieel aangekondigd.

De AMD Radeon RX 6300 verscheen onlangs op Goofish, merkte Twitter-gebruiker HXL op. Dat is een Chinese markt voor tweedehands producten waar regelmatig engineeringsamples verschijnen, schrijft VideoCardz. De RX 6300 wordt daar verkocht voor 399 yuan, wat omgerekend neerkomt op 54 euro. De videokaart beschikt over een enkele fan en twee aansluitingen voor schermen.

Bekende hardwareleaker komachi_ensaka publiceerde maandag specificaties van de Radeon RX 6300 op Twitter. De videokaart beschikt over 2GB GDDR6-geheugen met een 32bit-geheugenbus en een kloksnelheid van 2000MHz. De gpu zou geklokt zijn op 1512MHz en de tdp bedraagt 32W. De specificaties spreken verder van een HDMI-aansluiting en een DisplayPort-connector en ondersteuning voor 8k-schermen op 60Hz.

Verdere specificaties zijn niet bekend, hoewel het om een desktopvariant van de Radeon RX 6300M lijkt te gaan. Die laptop-gpu beschikt over dezelfde kloksnelheden en geheugensnelheid, maar heeft een lagere tdp van 25W. De RX 6300M heeft een Navi 24-gpu met 12 compute-units en beschikt daarmee over 768 streamprocessors.

Er verschenen in mei vorig jaar al verwijzingen naar een Radeon RX 6300 voor desktops in de Linux-kernel, schrijft ook Tom's Hardware. Vervolgens is er weinig meer vernomen van de videokaart, totdat deze leek te verschijnen op Goofish. AMD heeft de videokaart nog niet officieel aangekondigd. Het is onbekend of en wanneer de videokaart verschijnt. Ook is het niet bekend of de RX 6300 bij release los beschikbaar komt of alleen bedoeld is voor oem's. De Radeon RX 6400, die ook een Navi 24-gpu heeft en eerder werd uitgebracht, was bij release exclusief beschikbaar voor oem's. Later volgde een losse release.

AMD Radeon RX 6300AMD Radeon RX 6300

De AMD Radeon RX 6300 en zijn mogelijke specificaties. Bron: Goofish, Komachi_ensaka

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-03-2023 08:52 41

14-03-2023 • 08:52

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Reacties (41)

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maevian 14 maart 2023 09:05
In een wereld met APU´s vraag ik me toch het nut af van zo een kaarten
Admiral Freebee @maevian14 maart 2023 09:08
Tot voor kort was het bij AMD geen grote keuze als je een CPU met ingebouwde GPU wilde. Je was dan beperkt tot de G modellen. Kaartjes zoals dit zijn dan een optie als je gewoon beeld wil met hardwarematige versnelling van bepaalde processen. Of mogelijk is het een optie als gamer/streamer om het encoderen van de stream te offloaden naar een aparte kaart.
maevian @Admiral Freebee14 maart 2023 09:21
Tot voor kort inderdaad, maar denk dat deze GPU niet sterker zal zijn als de GPU in bijvoorbeeld een AMD Ryzen 3 3200G / 5600G in budget segment of de huidige 7000 serie voor het high-end segment. Bestaande systemen hebben waarschijnlijk al een GPU.
Voor het encoderen van en stream vermoed ik niet dat je deze kaart kan gebruiken, aangezien de RX 6400 al enkel decoding en geen encoding ondersteunt.
fapkonijntje @maevian14 maart 2023 09:31
Ik denk dat je dit soort kaartjes hopeloos onderschat of een IGP hopeloos overschat.

De CPU met de snelste ingebouwde GPU is nog steeds de 5700G. Een 6400 is twee tot drie keer zo snel in de praktijk, de 6300 specs zijn niet fantastisch, maar liggen ook weer niet zo ver bij de 6400 vandaan. En dan vergelijken we met de absolute snelste IGP op de markt.

Pakken we een 7600X met de igp daarin en dan merk je dat een 6400 5 keer sneller is, soms is het verschil zelfs nog groter. Een 6300 zal er dus ook niet voor onderdoen.

Misschien heb je gemist dat de igp in de 7000x series behoorlijk langzaam is ten opzichte van die in de 5x00G serie. Hier staan wat benchmarks.
Cid Highwind @fapkonijntje14 maart 2023 09:56
Dat is preceis de informatie die ik mis in het artikel: Het bredere perspectief. Dank daarvoor! :)

Vroeger was het simpel: IGP slecht, discrete kaart altijd beter. Maar AMD heeft een aantal erg interessante APU's uitgebracht die deze mindset aardig heeft weten te beïnvloeden, ik betrapte mezelf namelijk op precies dezelfde gedachten. De Steam Deck doet het namelijk erg verdienstelijk voor wat het is en de 5700G heeft natuurlijk precies die reputatie instapkaarten overbodig te maken. Dat laatste vooral onder het mom "als je het dan doet, doe het dan goed".

Echter is dat in het correcte perspectief geplaatst dus vooral een idee uit de tijd dat de langzaamste GPU ook meer dan 300€ moest kosten en het daarom rationeler was je er maar in te berusten dat je bij die prijzen beter de APU performance voor lief kunt nemen, wachtende op betere tijden.

Als deze kaart nog geen 50€ moet kosten valt dat niet te vergelijken. Desondanks kan ik me niet herinneren ooit een GPU met 32-bits geheugenbus gezien te hebben in de afgelopen 25 jaar.
maevian @fapkonijntje14 maart 2023 10:14
Bedankt voor de uitgelegde info, plaatst het inderdaad wat meer in perspectief :)
Terr-E @fapkonijntje14 maart 2023 13:06
Ik vind het jammer dat AMD geen "high end" Desktop APUs maakt. Waarschijnlijk zien ze er geen markt in maar aangezien de 5700G nog steeds Vega graphics gebruikt ben ik persoonlijk wel nieuwsgierig naar een desktop versie van de Ryzen 9 6980HX of Ryzen 9 7940HS.
Gewoon 16 CUs erin, wat infinity cache ofzo…
Dat zou echt wel in de buurt van een Radeon RX 6300 of 6400 komen.
fapkonijntje @Terr-E14 maart 2023 13:11
Ik snap dat best hoor, een igp geeft je ook wat hitte en kost ruimte hè, bij high-end CPU's is die ruimte er simpelweg veel minder. Moet je namelijk ook meer stroom aan het moederbord gaan vragen, meer oppervlakte koelen, grotere koeler meeleveren. Komt een hoop bij kijken. Die igp doet ook z'n werk niet gratis.
Terr-E @fapkonijntje14 maart 2023 13:41
Nou ja, als je even een 6980HX / 7940HS vergelijkt met een 5800X3D / 7800X3D / 7950X3D;
Als je er vanuit gaat dat er op een package plek is voor 2 CCDs ( 7950X3D ) zou je dan de IGP weg kunnen laten uit de IO-die en de ruimte van de 2e CCD kunnen gebruiken voor een grotere GPU ?
AM5 kan 170 W leveren ( zie 7950X ), en de 7800X3D vraagt maar 120 W, dus zou je 50 W voor de GPU hebben, misschien nog wel meer, als je dingen goed op elkaar afstemt.

Natuurlijk is het niet zo simpel als "plak dat maar aan elkaar", maar AMD laat zien met de 6980HX dat er echt wel ruimte is (zowel fysiek, electrisch als thermisch ) zelfs in een "mobile" package. Dus in een desktop package moet dat vast ook te realiseren zijn.
redslow @maevian14 maart 2023 09:31
https://youtu.be/gexxEg9TiU0

De gt 1030 vs ryzen 5600g zijn bijna gelijk. Sommige games is de 1030 beter anderen de 5600g. Verschil is paar FPS.

Dus verwacht dat deze nieuwere kaart beter presteert dan de gt 1030.

Neemt niet weg dat de IGPU het heel goed doen.
i-chat @maevian14 maart 2023 11:34
ik denk dat je daar zeker een punt maakt.. maar het is nogal een verschil of je een 3200g hebt of een een wat meer highend cpu..

toegegeven als je nu kijkt naar de wat hogergeplaatste modellen lijkt er inderdaat gewoon al een gpu in te zitten: uitvoering: AMD Ryzen 9 7950X Boxed maar zeker ten tijde van AM4 was dat nog niet aan de orde.. ik vrees dus dat deze gpu vooral een beetje te laat is.
InjecTioN @Admiral Freebee14 maart 2023 09:23
Wordt het dan niet tijd voor deze processor-makers om wat meer naar de "use cases" te gaan kijken?

Het zou voor een processor-maker lijkt mij veel efficiënter zijn om bepaalde APU's uit te voeren met de desbetreffende benodigde instructions, en deze te classificeren per use case. Dat biedt ook veel meer duidelijkheid voor de klant, lijkt mij.
Cuqebaqer @Admiral Freebee14 maart 2023 09:41
Als streamer wil je of Nvenc of Av1. Dit word door deze kaart beiden niet ondersteund als het goed is. Dus ik denk dat die meer voor business doeleinde is. Iets wat we in het verleden veel zagen met o.a de gt610/710. Meerdere schermen aansluiten en dat is het dan ook wel. Je ziet altijd een enorme explosie van deze kaarten of de refurbishes markt als er weer een grote speler zijn systemen vervangt.
Sparks.nl @Admiral Freebee14 maart 2023 16:49
Klopt. Ik heb alleen daarom eigenlijk al naar Intel moeten overstappen voor mijn htpc.
B127 @maevian14 maart 2023 09:09
Hij is handig om meer displays aan te sluiten op je pc en rdna 2 heeft hdmi 2.1, dus voor een business pc oid is het een prima oplossing.
lezzmeister @B12714 maart 2023 16:22
Ja dit dus, maar zelfs dan zou ik 2× mini-DP verwachten met 2× HDMI. Als je beeldscherm de ene niet heeft kun je eenvoudig een meervoud van de ander aansluiten.
Pat-Juh @maevian14 maart 2023 09:09
Soms kan het handig zijn om een apu te ontlasten of vrij goedkoop een oude apu nog een tijd mee te laten gaan
batteries4ever @maevian14 maart 2023 09:39
Voor simpele spelletjes voor een jaar of wat terug is dit genoeg performance, toch al snel 4-5 x zo snel als de beste IGPs van dit moment. Nee, 4K op ultra @120 Hz gaat het niet worden, maarre: vroeger gamede mensen ook al, weet je.

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 23 juli 2024 06:39]

roffeltjes @batteries4ever14 maart 2023 10:46
Fall guys, Minecraft, Robloxx.

Er zijn best wel veel populaire moderne games die helemaal niet zo veeleisend zijn. Net zoals dat de nieuwste Total war game ook prima draait op 1080p met een wat oudere desktop met een Radeon 280 (deze 6300 kaart is zo te zien vergelijkbaar of sneller). Ja, dan moeten de settings wat worden bijgesteld, maar je gaat echt niet terug naar vector-graphics.

Dus met een I3 met genoeg geheugen en deze GPU kan je best nog wat lol beleven.
vectormatic @maevian14 maart 2023 10:36
Als deze kaart inderdaad beschikt over 768 shaders is ie daarmee alsnog sneller dan de 5700G, AMDs snelste desktop APU. En hoewel alle AM5 CPUs tegenwoordig ook een igpu bevatten is die bij lange na niet zo snal als dit kaartje (2 CUs vs 12 CUs voor dit ding).

Hoewel ik een beetje twijfel of er echt ruimte is onder de 6400 in de markt, denk ik dat als ze dit kaartje voor ~80-90 euro in de markt zetten er best wat leuks mee te doen is, meer oomph dan een PS4, en voor zo'n prijs kan je dan een SFF optiplex build doen met SDD voor onder de 200 euro, en heb je een prima e-sports bakkie
Osiummaster @maevian14 maart 2023 10:13
Soms hebben mensen een oude PC zonder HDMI of DP output. Dan is dit handiger dan die vage adaptertjes.
i-chat @Osiummaster14 maart 2023 11:40
soms hebben mensen een oude pc, en is vervangen simpelweg beter dan dit soort kaartjes... die oude pc heeft vaak een 95 (of meer) watt cpu, en andere componenten die ook niet al te goed meer zijn, dan kun je vaak al beter gewoon een nuc met een moderne celeron nemen om meer performance winst te krijgen dat je met een kaart als dit gaat kunnen krijgen. hierboven wordt dan gesugereert dat je hiermee hdmi2.1 kunt toevoegen aan je systeem maar voor 4k60 zal zo'n kaartje mogelijk al behoorlijk op zijn tenen moeten lopen voor zelfs de simpelste toepassingen.

ooit in het verleden bleef er dan nog amd hybrid grafics over waarbij je de IGP en een discrete gpu in croslink of sli kon laten samenwerken maar die tijd is al even voorbij.
Osiummaster @i-chat14 maart 2023 11:46
Zeker, maar zelfs PC's met een intel 4000 series CPU o.i.d. hebben soms geen DP en HDMI, en dat maakt twee monitoren aansluiten lastig zonder adapters.
Settler11 @maevian14 maart 2023 10:46
Enkel extra fysieke extra aansluitingen. ;)
AtariXLfanboy @maevian14 maart 2023 23:23
De markt onder de 200 euro is nu toch wel erg schraal. En dan is een kaart als de 750ti, die in de buurt ligt van de snelste APU's, niet meer beschikbaar en moet je het doen met de 1030 of zelfs 730.
KurriKlown 14 maart 2023 09:11
Met 2GB GDDR6-geheugen en een 32bit-geheugenbus zou je bijna denken dat deze kaart leunt op HyperMemory/TurboCache technieken van vroeger om het gebrek aan geheugen aan te vullen met systeemgeheugen, maar wel over een beperkte PCIe 4.0 x4 interface.
fapkonijntje @KurriKlown14 maart 2023 09:35
AMD noemt dat InfinityCache, bestaat sinds de introductie van de 6000 series GPU's (RDNA2). Ook de 6400 heeft dat, ik vermoed dat de 6300 op z'n minst 8MB heeft, hopelijk 12.

Ook Nvidia gaat nu deze kant op met de 4000 series, vooral de mobile varianten. Kleinere chips, hogere clocks, kleinere geheugenbandbreedte maar een forse bak meer cache. Ik heb alleen even gemist wat het marketingjargon van Nvidia hiervoor is op 't moment. Een mobile 4070 is echt een veel kleinere chip dan de mobile 3070. Weer iets waar AMD vooruitstrevend is geweest dat Nvidia uiteindelijk oppakt.
vectormatic @fapkonijntje14 maart 2023 10:49
@KurriKlown Refereert aan heel wat anders, lang lang geleden had ATI (nog voor de AMD overname) en Nvidia (in het geforce 6000/7000 tijdperk) een truuk om bij low end kaarten, de GPU naast het on-board geheugen, ook via de PCI-e bus een stukje systeem geheugen te laten gebruiken, een beetje zoals het shared geheugen van een igpu.
youridv1 @KurriKlown14 maart 2023 09:28
Klopt ja. Tenzij je nog geen PCIe 4.0 systeem hebt. Dan wordt hij nog veel trager. 2GB VRAM is anno 2023 niet meer voldoende. Het is zo weinig dat gewoon de iGPU gebruiken of een APU kopen betere value for money is. Anders doorsparen.

Deze GPU's hebben ook nog eens geen hardware encoding en alleen h264 decoding, dus je kunt ze ook niet echt inzetten voor plex, een leuke htpc of het delen van je scherm via discord accelereren uberhaupt.

Met 4GB VRAM was de RX 6400 nog leuk als ultra low end gaming gpu voor de juiste prijs. Deze 6300 is een dure extra scherm aansluiting en paperweight.

Zelfs "iets is beter dan niets" gaat voor deze gpu eigenlijk niet op
Als je CPU een iGPU heeft die wel hardware acceleration support en die wordt gedisabled omdat je deze in je bovenste pcie x16 slot prikt, dan wordt je pc dus letterlijk slechter door deze gpu in alledaags gebruik

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 06:39]

Ludwig005 @youridv114 maart 2023 16:13
Je kan hem toch erbij gebruiken? Intel Quicksync voor video editing is best goed, maar veel content makers hebben ook nog een losse GPU.
youridv1 @Ludwig00514 maart 2023 16:58
Je hebt helemaal gelijk, maar per default wordt de interne GPU door veel moederborden automatisch gedisabled wanneer er een dGPU aanwezig is in het primaire PCIex16 slot. Dus dan moet je wel zorgen dat je de iGPU zelf weer enabled in de bios. Niet iedereen is tech savvy genoeg om te weten dat ze over de iGPU kunnen beschikken als het niet automagisch werkt. Zeker veel jonge pc gebruikers voor wie de PC waarschijnlijk alleen een content creation machine is, omdat de pc in alle andere gevallen wordt vervangen door een smartphone

Wat gaat die RX 6300 toevoegen voor die content makers? De GPU support geen hardware acceleratie waar zij gebruik van kunnen maken.

De GPU heeft wel nadelen namelijk. Je moet een grotere behuizing en je hebt een veel hoger idle stroomverbruik.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 06:39]

smerko 14 maart 2023 09:05
Ben benieuwd naar de hardware transcoding, misschien is dit een mooi kaartje voor een kleine mediaserver. Aangezien het low-profile formaat en (waarschijnlijk) laag energie verbruik.
B127 @smerko14 maart 2023 09:13
Navi 24 heeft geen hardware encoding en alleen H264 decoding. Niet echt een plex wonder dus.
Avalaxy 14 maart 2023 09:05
Lijkt wel een videokaart uit de jaren 2000 :+
Asthaparhim @Avalaxy14 maart 2023 09:29
Ja, veel nut om een gekke heatsink met rgb erop te gooien
steff85 14 maart 2023 09:25
Als deze RX 6300 kaart presteert zoals een mobile RX 6300M, dan is de performance 12% minder dan de RX6400 wat voor het bedrag niet onaardig is. In die lijst staat de 1050Ti lager en zou de desktopkaart meer energie mogen verbruiken (32W versus 25W voor mobile 6300M).
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6300m.c3866 (bij relative performance)
vectormatic @steff8514 maart 2023 10:51
De genoemde prijs is helaas op een soort van chinese marktplaats voor een gebruikte engineering sample :(

Als ze dit ding voor onder de 100 euro in de markt zouden zetten, is het geen verkeerde optie om SFF optiplexjes om te bouwen tot e-sports bakkie, het is absoluut geen powerhouse, maar genoeg voor een beetje fortnite/rocketleague etc...
youridv1 @vectormatic14 maart 2023 17:06
Dat soort games draaien ook goed op de interne gpu van de 5700G. Zonder dGPU kun je een nog veel kleinere formfactor halen. Je kunt dan bijna bij nucs in de buurt komen

Zie bijvoorbeeld onderstaande video: https://www.youtube.com/watch?v=11uc7fbxhks
70 fps in fortnite, 150 in valorant, 150 in counterstrike

https://www.youtube.com/watch?v=zvlbSm2yqaY 60 in rocket league op very high/high

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 06:39]

vectormatic @youridv114 maart 2023 18:12
Klopt, maar die 5700g kost los al net zoveel als een 2e hands optiplex met een ssd en kaartje zoals deze er bij, compleet andere markt.

Ook als je een 4600g pakt, de goedkoopste APU momenteel, ben je alsnog minstens 350 euro kwijt voor je een compleet systeem hebt
wampa-one 14 maart 2023 10:53
Leuk voor LoL of wat casual gaming.

Vraag me af wie hierop zit te wachten. Het gat tussen de 3070(6750xt die ~€150 goedkoper is) en de volgende stap is te groot.

De 3080 gaat voor ruim 800 weg waarbij de 6800xt weer ~€150goedkoper is.
De 4070ti(a.k.a 4080 12gb)het nieuwe leugen van nvidia, voor 950 waarbij de 7900xt voor gemiddeld dezelfde prijs gaat, maar wel met 20% wint als RT je weinig boeit(bron:gamers nexus).

Nvidia heeft met hun ray tracing een logica verworven om meer voor hun gpu's te vragen.
De vraag is, gaat de markt hierop inspelen? Daar lijkt het wel op en daarmee rechtvaardigen de mensen zelf de prijs die zij ervoor vragen.

Vergeet niet dat de 4070ti oorspronkelijk voor 100 meer als 4080 12gb verkocht zou worden. Door het tegengas van de markt is dat niet gebeurd maar kon er wel 100 vanaf...
Rageplay 14 maart 2023 15:38
Dit soort kaartjes zijn klein, vrij zuinig en relatief betaalbaar.
Zou een mooi uitgangspunt zijn om kaartjes met dit formaat/prijs als 1080p gpu te marketen, gezien er ook een hoop mensen (kinderen wellicht) zijn die gewoon rustig op 1080p60 een spelletje willen spelen.

Met een beetje verdere ontwikkeling kan een kaartje op 32w met wellicht 4gb vram een prima instap-optie zijn om een spelletje te spelen, of full HD te renderen.

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