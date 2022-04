AMD brengt Radeon RX 6500 XT op 19 januari uit voor 199 dollar - update

AMD heeft zijn eerste 6nm-gpu voor desktops geïntroduceerd. De Radeon RX 6500 XT beschikt over een Navi 24-gpu met 16 compute units en een turbofrequentie van maximaal 2,8GHz. De videokaart verschijnt 19 januari en gaat 199 dollar kosten.

AMD voorziet de Radeon RX 6500 XT van een Navi 24-gpu die bestaat uit 5,4 miljard transistors. De videokaart beschikt over 16 compute units, wat gelijkstaat aan 1024 stream processors. De RX 6500 XT krijgt daarnaast een boostclock van maximaal 2815MHz en een gameclock van 2610MHz. Daarmee is het de hoogst geklokte Radeon RX 6000-videokaart die AMD tot nu toe heeft geïntroduceerd. Volgens de fabrikant haalt de RX 6500 XT een fp32-rekenkracht van 5,77Tflops. AMD richt de videokaart op 1080p-gaming. Tijdens een presentatie bevestigt het bedrijf dat de gebruikte gpu geproduceerd wordt op 6nm.

De videokaart krijgt verder 4GB GDDR6-geheugen met 18Gbit/s-geheugenmodules op een 64bit-geheugenbus. Daarmee haalt de videokaart een geheugenbandbreedte van 144GB/s. AMD voorziet de gpu verder van 16MB Infinity Cache. De typical board power bedraagt volgens AMD 107W. De fabrikant brengt de Radeon RX 6500 XT uit op 19 januari. De videokaart krijgt een adviesprijs van 199 dollar.

Update, 17.26: AMD noemt in zijn persbericht ook de komst van een Radeon RX 6400, die alleen beschikbaar komt voor oem's. Deze kaart krijgt eveneens een Navi 24-gpu, maar beschikt over 12 compute units en lagere kloksnelheden. Informatie over deze videokaart is toegevoegd aan het artikel.