Nvidia GeForce RTX 3050 verschijnt eind januari voor adviesprijs van 249 dollar

Nvidia brengt op 27 januari de GeForce RTX 3050 uit. De instapvideokaart in de RTX 30-serie krijgt 8GB GDDR6-geheugen en zou voor prijzen vanaf 249 dollar beschikbaar moeten komen. Ook teaset Nvidia de introductie van de RTX 3090 Ti later deze maand.

De Nvidia GeForce RTX 3050 heeft een gpu met 2560-CUDA-cores en een boostclock van maximaal 1,78GHz. Verder krijgt de videokaart een 128bits-geheugenbus en een tgp van 130W. Net als andere RTX-kaarten heeft de videokaart hardwarematige ondersteuning voor raytracing en DLSS. Het is de eerste 'budgetvideokaart' van Nvidia met dergelijke features.

In de RTX 20-serie verscheen geen 2050-uitvoering en de oudere GTX 1650 en GTX 1050 hebben niet de benodigde techniek voor hardwarematige versnelling van die features. De RTX 3050 en 3050 Ti bestonden sinds vorig jaar mei al voor laptops, maar tot nu toe was de RTX 3060 de laagst gepositioneerde RTX 30-videokaart voor desktops.

Nvidia brengt geen Founders Edition van de RTX 3050 uit, maar zegt dat videokaartenmakers vanaf 27 januari hun eigen versies uitbrengen, met adviesprijzen vanaf 249 dollar. Of de RTX 3050-kaarten daadwerkelijk voor die prijs te koop zullen zijn, is nog maar de vraag. De RTX 3060 werd geïntroduceerd met een adviesprijs van 349 euro en die staat momenteel in de Pricewatch voor minimaal 749 euro.

AMD introduceerde dinsdagavond ook een nieuwe videokaart in dezelfde prijsklasse. De Radeon RX 6500 XT verschijnt op 19 januari en krijgt een adviesprijs van 199 dollar. Ook is er een RX 6400, maar die levert AMD alleen aan oem's.

Videokaart RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 Gpu GA104 GA104 GA106 ? Architectuur Ampere Ampere Ampere Ampere CUDA-cores 5888 4864 3584 2560 Baseclock 1500MHz 1410MHz 1320MHz 1550MHz Boostclock 1730MHz 1665MHz 1777MHz 1780MHz Vram 8GB GDDR6 8GB GDDR6 12GB GDDR6 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 15Gbit/s ? Geheugenbus 256bit 256bit 192bit 128bit Bandbreedte 448GB/s 448GB/s 360GB/s ? Tgp 220W 200W 170W 130W Adviesprijs

(bij introductie) 519 euro (FE) 419 euro (FE) 349 euro (custom) 249 dollar (custom) Uitgebracht 27 oktober 2020 2 december 2020 25 februari 2021 27 januari 2022

GeForce RTX 3090 Ti met 21Gbit/s-geheugen

Nvidia bevestigde in zijn CES-keynote ook de komst van de GeForce RTX 3090 Ti. Volgens de fabrikant krijgt de videokaart 24GB aan Gddr6x-geheugen met een snelheid van 21Gbit/s en een rekenkracht van 40 teraflops. Dat komt overeen met eerdere geruchten. De reguliere RTX 3090 haalt 36 teraflops, wat betekent dat de Ti-versie op papier zo'n 11 procent sneller is. Later deze maand maakt Nvidia meer details bekend over de RTX 3090 Ti. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe topmodel uitkomt en wat de prijs zal zijn.