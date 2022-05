Prijzen videokaarten daalden met gemiddeld 22 procent sinds december

De prijzen van GeForce RTX 3000- en Radeon RX 6000-videokaarten in de Pricewatch zijn ten opzichte van december met gemiddeld 22 procent gedaald. De prijzen liggen daarmee ongeveer op het niveau van juli vorig jaar, maar nog ver boven de adviesprijzen.

Alle leverbare RTX 3000- en RX 6000-videokaarten zijn op dit moment goedkoper dan in december en bij vrijwel alle kaarten gaat het om een prijsdaling van 20 procent of meer. Alleen de RTX 3080 Ti en de Radeon RX 6900 XT daalden met 15 en 13 procent minder sterk. De prijzen van de RTX 3070 Ti en de RTX 3060 hebben met 28 en 27 procent de sterkste daling doorgemaakt sinds december.

Gemiddeld liggen de prijzen ongeveer op het niveau van juli vorig jaar, maar de GeForce RTX 3060 en Radeon RX 6600 XT zijn nog altijd 18 procent duurder dan destijds. De RX 6900 XT is 13 procent goedkoper dan in juli.

Sinds december vorig jaar, toen Tweakers ook een overzicht van de prijzen van videokaarten publiceerde, zijn er twee nieuwe gpu's verschenen. Dat gaat om de RTX 3050 en de Radeon RX 6500 XT. Prijsdalingen daarvan zijn nog niet meegenomen, omdat die kaarten bij de vorige metingen niet verkrijgbaar waren.

De prijzen uit onderstaande tabel zijn gebaseerd op uit voorraad leverbare videokaarten in de Pricewatch. Dat gaat om videokaarten die binnen 24 uur geleverd kunnen worden via webwinkels die aangesloten zijn bij de Pricewatch. Andere manieren om aan videokaarten te komen, worden op het forum van Tweakers besproken in het AMD-levertijdentopic en het Nvidia-levertijdentopic.

Adviesprijs nog lang niet in zicht

Ondanks de dalende prijzen, zijn videokaarten nog altijd veel duurder dan hun adviesprijs. De recente prijsdaling wijst op een iets betere balans tussen vraag en aanbod, maar gezien het grote verschil met de introductieprijzen, is de vraag nog altijd hoog.

Het ligt niet voor de hand dat de adviesprijzen op korte termijn in zicht komen. Het is de vraag of dat überhaupt nog gebeurt bij deze generatie videokaarten. Tweakers schreef daar vorig jaar meer over in een achtergrondartikel over stijgende gpu-prijzen.

Meer verkrijgbare modellen

Tot slot zetten we het aantal uit voorraad leverbare modellen per gpu op een rij. Voor alle videokaarten geldt dat er nu keuze is uit meer uitvoeringen dan in december en in de meeste gevallen zijn er ook meer verschillende kaarten op voorraad dan in september.