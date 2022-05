Europese mediabedrijven willen dat EU meer doet tegen Googles advertentiemacht

De European Publishers Council wil dat de Europese Commissie meer doet tegen Googles 'concurrentiebeperkende gedrag' op de markt voor onlineadvertenties. Googles gedrag zou de uitgeverijen minder geld opleveren. Concrete maatregelen noemen de uitgevers niet.

De mediabedrijven hebben een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie over het beleid van Google en hoe dit media en andere bedrijven 'in een wurggreep heeft'. De EPC wil dat Google verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn 'concurrentiebeperkende gedrag' en dat er maatregelen worden getroffen om weer concurrentie naar de onlineadvertentiemarkt te brengen. Onder de EPC vallen uitgevers als The Guardian, The New York Times, Der Standard, Het MediaHuis en DPG Media, moederbedrijf van onder meer Tweakers, Hardware Info en het Algemeen Dagblad.

Volgens de mediabedrijven was de adtechmarkt vóór Googles overname van DoubleClick in 2007 nog concurrerend. Daarna wist Google de concurrentie te verminderen of zelfs tot stoppen te dwingen door klanten aan zijn diensten te binden en in zijn ecosystemen te houden. Daardoor verloren concurrenten marktaandeel en werden ze minder competitief. Tegelijk verhoogde Google zijn advertentieprijzen.

De Council zegt dat Google nu in het bezit is van de hele advertentieketen, van verkoop en inkoop van advertenties, tot het veilingplatform. Google is bij ieder onderdeel daarnaast de grootste ter wereld, zeggen de media. Googles adtechdiensten zitten daardoor 'vol met belangenverstrengelingen', waardoor het bedrijf misbruik zou maken van zijn positie.

Het bedrijf zou bijvoorbeeld 'ondoorzichtige veilingprogramma's gebruiken' waarbij Google 'veilingen zou manipuleren ten koste van de omzet van uitgevers'. Een van deze programma's levert uitgevers volgens Googles eigen schattingen 40 procent minder omzet op. Googles plannen om trackingcookies uit te faseren, kosten zonder een goede vervanger uitgevers eveneens veel geld, aldus de EPC.

De Europese Commissie is sinds 2021 bezig met een antitrustonderzoek naar Googles advertentietechnologie. De EPC verwacht dat zijn klacht bij dit onderzoek wordt gevoegd en zegt klaar te staan voor aanvullende vragen.