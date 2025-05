'Meta overweegt te stoppen met politieke advertenties in Europa'

Het bestuur van Meta overweegt een bedrijfsbreed verbod op politieke advertenties binnen Europa. Dat melden ingewijden aan de Financial Times. Het bedrijf zou zich zorgen maken dat platforms als Facebook en Instagram niet zullen voldoen aan de komende regelgeving.

Meta overweegt politieke advertenties in Europa te verbieden op zijn platforms naar aanleiding van plannen van de Europese Unie, schrijft de Financial Times op donderdag. Regelgevers uit Brussel gingen in februari akkoord met strengere regels op gerichte politieke advertenties, om zo misinformatie tijdens verkiezingen tegen te gaan. Onder die beoogde regels moeten bedrijven meer gegevens delen over de politieke groepen achter advertentiecampagnes en op welke gebruikers zij zich richten. Bedrijven kunnen bij overtredingen boetes opgelegd krijgen van maximaal vier procent van hun wereldwijde omzet.

Meta is volgens bronnen van de FT bezorgd dat de definitie van politieke advertenties volgens de EU-plannen zo breed wordt, dat het voor het bedrijf gemakkelijker zou zijn om alle betaalde politieke campagnes binnen Europa te weigeren op zijn platforms. Daarnaast zouden gebruikers grotendeels ongeïnteresseerd zijn in dergelijke advertenties en is de omzet uit politieke campagnes klein in vergelijking met zijn andere activiteiten.

Bronnen zeggen dat de gesprekken binnen Meta nog lopen en dat sommige bestuursleden tegen een verbod op politieke advertenties zijn. Een definitieve beslissing wordt genomen zodra de EU heeft geconcretiseerd wat de definitie van een politieke advertentie is voor haar nieuwe regels. De Europese Commissie, het Europarlement en de EU-lidstaten moeten het daarover tegen 5 juni eens worden.