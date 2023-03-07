Meta test integreren van Messenger in Facebook-app

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, is bezig met een test om de Messenger-app weer onderdeel van de Facebook-app te maken. In 2014 werden deze twee onderdelen juist van elkaar gescheiden.

Op een eigen blogpagina schrijft Meta dat het bezig is met een test voor 'de mogelijkheid voor mensen om toegang te krijgen tot hun Messenger-inbox vanuit de Facebook-app'. Het bedrijf zegt niet hoe lang deze test duurt en wanneer deze integratie mogelijk officieel wordt, maar meldt wel dat de test binnenkort wordt uitgebreid.

Facebook en Messenger waren in het verleden geïntegreerd, maar dat veranderde in 2014. In de zomer van dat jaar stopte Facebook met de instant messagingfunctie in de reguliere Facebook-app, waardoor iPhone- en Android-gebruikers gedwongen werden over te stappen op de Messenger-app. Op basis van een eigen enquête claimde onderzoeksbureau Telecompaper toen dat 1,4 miljoen Nederlanders Messenger hadden geïnstalleerd nadat de chatfunctie uit de Facebook-app was verdwenen. Eerder dat jaar staakte Facebook al de Windows-versie van Messenger.

De blogpost van Meta lijkt mede bedoeld om te benadrukken dat Facebook nog springlevend is. Meta meldt dat Facebook nu twee miljard dagelijks actieve gebruikers heeft. Het bedrijf zegt niet hoeveel gebruikers Messenger op dit moment heeft. In juli 2016 had Messenger een miljard actieve gebruikers per maand; dat aantal zat in november 2014 op een half miljard actieve gebruikers.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 19:05
40 • submitter: Verwijderd

07-03-2023 • 19:05

40

Submitter: Verwijderd

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Reacties (40)

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Iblies
7 maart 2023 19:19
https://www.forbes.com/si...e-messages-and-data-again
Facebook Has Just Been Caught Spying On Users' Private Messages And Data -- Again
Een vos verliest nooit haar streken.

nieuws: EU-parlement verbiedt leden en personeel TikTok te gebruiken op werka...

Groot voorstander van en ook doortrekken naar andere social platforms. Als je het wilt gebruiken via een browser wat prima kan en beperkt ook loggen van gegevens. Met een snel link bij vb favorieten los je al veel op.
moonlander @Iblies7 maart 2023 19:27
Op Android heb ik alle rechten uitgezet. Hoe kan dit nu nog kwaad dan? Ik post nooit wat op socials, volg alleen wat mensen
Wachten... @moonlander7 maart 2023 20:59
Die app trackt z'n beetje alles op je telefoon. Als je het dan toch wilt gebruiken, dan kun je beter de webapp gebruiken en dan een snelkoppeling maken op je hoofdscherm.

Hetzelfde geldt overigens voor insta en Whatsapp. Het is abnormaal wat voor rechten die apps allemaal vragen.
moonlander @Wachten...7 maart 2023 22:39
Zonder rechten kunnen ze niet zoveel of iemand moet mij uitleggen wat ze wel kunnen tracken.. net als TikTok, geen rechten is geen rechten toch?
RPiNut @moonlander8 maart 2023 05:52
Als Android apps en iOS apps net zo werken als browser tabbladen, als je een nieuwe opent kun je nog steeds bij de cookies van een ander tabblad. Dit zou afgelopen zijn als elke app, in eigen container met eigen virtuele opslag zou werken. Nu heeft een browser volgens mij minder rechten als een app. Zelf gebruik ik vaak liever de webbrowser.
holoduke51 @RPiNut8 maart 2023 09:16
Nee hoor. Je kan niet bij cookies , localstorage of welke data dan ook van een ander domein. Dat zou wel een erg groot security gat zijn. Of bedoel je als je 2x dezelfde site opend?
lenwar
@moonlander8 maart 2023 07:14
Elke app heeft sowieso bepaalde rechten, anders functioneren ze niet. Het feit dat een app geen van de APIs die de gebruiker open of dicht kan zetten, aanroept wil niet zeggen dat die app helemaal niet kan fingerprinten.

Iedere telefoon heeft gigantisch veel attributen die publiek uitgelezen kunnen worden door apps.
PageFault @moonlander7 maart 2023 19:50
Dan weten ze wie je volgt en welke berichten je hebt gezien. Daar is een user profile van te maken.
RPiNut @PageFault7 maart 2023 19:54
Naast dat kunnen ze als nog een vorm van device fingerprinting gebruiken voor andere websites/advertenties. Het wordt, volgens mij, al lastiger als je facebook zou gebruiken op de mobiele webbrowser.
Vyo @RPiNut8 maart 2023 03:12
Messenger functionaliteit is o.a. daarom al jaren geblokkeerd in de mobiele browsers.
ronansoleste @Vyo8 maart 2023 18:27
Ik gebruik het anders al tijden exclusief in de browser van mijn telefoon.
Vyo @ronansoleste8 maart 2023 20:06
Ok, tof. Van een tweaker verbaast me dat niet echt, maar wees eens eerlijk: Is dat zonder allerlei gekke toeren, omwegen of andere fratsen uit te moeten halen? Want je brengt het nu alsof dat normaal is, terwijl dat absoluut niet het geval is voor de standaard gebruiker.
ronansoleste @Vyo8 maart 2023 21:21
Helemaal geen.
Works without tweaks
Ik snap hoe je daar tegenaan loopt eerlijk gezegd. Ik log gewoon via mijn browser op de telefoon in op Facebook en het is daar gewoon een knop in de blauwe balk bovenin

[Reactie gewijzigd door ronansoleste op 22 juli 2024 23:26]

biteMark @moonlander7 maart 2023 19:35
Ze vinden wel manieren om je te blijven volgen, rechten of geen rechten bepaalt enkel de methodes die ze kunnen gebruiken.
kontroll @Iblies7 maart 2023 19:49
ik ben zelf geen Meta-liefhebber, en heb zelf bvb. geen Facebook-account
Maar je verwijst naar een Forbes artikel van 2019. Niet erg relevant - vind ik - als reactie op een artikel in 2023
Wachten... @kontroll7 maart 2023 21:08
Ik denk dat hij er meer op doelt dat Facebook/Meta zich weinig aantrekt van de privacy van zijn klanten.
Facebook is al zo gigantisch vaak op het matje geroepen en heeft boetes gehad.

Ieder zijn ding, maar als je hier op Tweakers zit en de nieuwsartikelen volgt, dan zou je weinig meer met Meta te maken willen hebben. Als je gemeente zo met je gegevens om zou gaan, dan zouden we er wat van vinden en dan is het een schande, als Meta het doet, dan blijven mensen het doodleuk gebruiken. En het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren dat een bedrijf een fout maakt. Echter is het bij Meta redelijk structureel dat ze geen goede bedoelingen hebben met je gegevens. Dit geldt eigenlijk voor veel gratis diensten/social media.
JeroenED @Wachten...8 maart 2023 00:10
Als je gemeente zo met je gegevens om zou gaan, dan zouden we er wat van vinden en dan is het een schande, als Meta het doet, dan blijven mensen het doodleuk gebruiken
Het verschil is ook dat facebook een tastbaar voordeel biedt. Namelijk het kunnen communiceren met anderen en kunnen zien waar je vrienden mee bezig zijn.

De gemeente daarentegen is eerder een noodzakelijk kwaad te noemen. Ze zorgen weliswaar voor de documenten dat je reis naar Australië niet in de luchthaven eindigt, of dat je veilig op Schiphol/Zaventem geraakt zonder dat je auto in 20 brokken toekomt.

Maar dat is allemaal minder tastbaar dan de belastingsbrief die ieder jaar in de bus krijgt. Facebook neemt gewoon je data en verkoopt die.

Dus ja, zullen we marcske gelijk geven en zeggen dat we allemaal "dumb fucks" zijn?
kozue
@JeroenED8 maart 2023 19:18
De gemeente doet een heleboel nuttige zaken voor ons waar wij ons niet mee bezig willen houden. Zonder de gemeente zou het er hier net zo uit zien als een sloppenwijk in een arm land.

Facebook daarentegen voegt niks toe aan onze samenleving. Ik kon al communiceren met mijn vrieden voordat het internet überhaupt bestond, en Facebook heeft daar niks in verbeterd. Sterker nog, ik heb het idee dat het er alleen maar op achteruit is gegaan. Tegenwoordig wordt er minder persoonlijk verteld en gaat de groep Facebook aanhangers er maar vanuit dat de hele groep het bericht daar heeft gelezen |:(
Iblies
@kontroll8 maart 2023 10:33
Maar je verwijst naar een Forbes artikel van 2019.
😌
nieuws: Ontwikkelaar: Instagram en Facebook tracken gebruikers via in-app bro...
Instagram en Facebook tracken gebruikers via de in-app browser van die apps. Dat claimt een ontwikkelaar. Volgens hem injecteren de in-app browsers Javascript in elke pagina, ook als die pagina's versleuteld zijn.
Dat is ook een van de redenen waarom ik aangeef om door te verwijzen naar de reguliere browser en geen gebruik maken van de apps.

Op je gewone browser heb je een stuk meer controle.
PageFault @Iblies7 maart 2023 19:51
Waarom zou het in een webpagina beperkter zijn qua loggen? Je kunt dezelfde gegevens daar uit halen.
nms2003 7 maart 2023 19:53
Wat een prutsers. Dit was geïntegreerd en is er met de tijd uitgesloopt.
SRI @nms20037 maart 2023 20:03
Een deel van de beredenering die ik toen las was dat het ging omdat mensen bij een chat app een snelle start verwachten. Doordat de Facebook app zo log was, was dit een slechte ervaring. Dit dreef gebruikers weg van het platform. Dus om een snelle ‘lichte’ app te maken die snel startte splitsten de het dus af. Maar tegenwoordig gaat het starten ook weer sneller omdat de hardware steeds beter wordt.

Dus hoezo zijn het dan prutsers? Ze maakte een onderbouwde keuze toen. En wellicht hebben ze nu daar ook wel flink over nagedacht. Omstandigheden veranderen nou eenmaal en ik vind het beter als een bedrijf terug durft te komen op (foute) keuzes in plaats van koppig doorgaat.
crazyboy01 @SRI7 maart 2023 20:30
Dat WhatsApp geen ding is in de VS is allang niet meer zo, maar voorheen was Messenger daar zo'n beetje de meest populaire chatapp na SMS (wat vaak vooral iMessage was). Al zat er ook vast daar verschil, het was iig wel zo onder de mensen die ik in die tijd kende. Denk dat ze na WhatsApp en WeChat (wat in China de standaard is) nog steeds vrij hoog aan de top staan qua gebruikers.

Was/is dus IMO ook best logisch dat dat een aparte app werd en helemaal niet zo'n foute keuze. Ik denk ook wel dat de losse app een optie zal blijven, al vond ik het zelf inderdaad wel irritant dat er opeens een tweede app nodig was en je toen geen opties kreeg. Denk wel dat de losse app bij heeft gedragen aan het succes en ook mensen heeft vastgehouden die verder klaar waren met het platform. Een tabje in de app trekt toch minder als basis voor je chats.
hellred666 @SRI8 maart 2023 10:55
Grappig als dat hun reden was, aangezien er destijds ook een "messenger Lite" app was die snel en soepel moest zijn ten opzichte van de logge messenger app :+
YopY @nms20037 maart 2023 19:58
Dat was (als ik het me goed herinner) deels vanwege technische redenen en limitaties; de codebase van de apps werden te groot waardoor compileren e.d. niet meer mogelijk was (of te lang duurde). Android apps hadden bijvoorbeeld een limiet aan de hoeveelheid classes die in de codebase aanwezig konden zijn.

Daar was natuurlijk wel iets aan te doen door het minder "java-achtig" te schrijven, maar dat is een lapmiddel.
bytemaster460 @nms20038 maart 2023 09:01
Ik denk dat men had verwacht dat veel meer mensen die messenger app zouden installeren. Mensen die geen Facebook wilden gebruiken konden dan wel de messenger gebruiken om met contacten te communiceren. Dat is volgens mij mislukt en heeft misschien wel een averechts effect gehad.
Luchtbakker 7 maart 2023 19:47
Ergens wel ironisch. Messenger is ooit een onderdeel geweest in de Facebook app zelf. Toen hebben ze het eruit gesloopt om het na jaren het weer terug te bouwen.
HakanX @Luchtbakker7 maart 2023 19:57
Inderdaad rare actie. Ze hebben er alles aan gedaan om een losse app te laten installeren. Zelfs in de webversie moest je toen opeens messenger installeren om te kunnen chatten.
SRI @Luchtbakker7 maart 2023 20:05
Zaken veranderen. Redenen die toen gebruikt werden hoeven niet meer te gelden. Ik vind het goed dat ze op een keuze terug komen in plaats van koppig doorgaan.

Gezien de kosten die hiervoor gemaakt worden (voor onderzoek, planning, technische uren, overhead, …) mag je aannemen dat hier vast wel goed is over nagedacht voordat ze aan dit project begonnen.
Swindowmasher 7 maart 2023 19:32
Ik heb enkel nog de messenger app staan op mijn telefoon de laatste jaren. facebook doe ik nog 1 keer per week open om de meldingen te checken. Kan me wel inbeelden dat nog mensen dit doen en Meta die terug op facebook wil krijgen.
YopY @Swindowmasher7 maart 2023 19:57
Ik denk dat dat precies is waarom ze dit doen; veel mensen checken Facebook niet meer maar gebruiken Messenger nog wel. Als ze ze weer samenvoegen forceert dat om mensen toch weer Facebook te bezoeken.

Ik had elders gehoord dat ze hun druk op de 'metaverse' dingen weer terugdraaien (gerucht, ik heb tweakers een paar dagen niet gelezen), dit zou daar ook onderdeel van kunnen zijn, hun 'core product' weer populairder maken.
SaraNostra @YopY8 maart 2023 10:29
Ze hebben ook weinig keus, aangezien geen van hun andere producten succesvol zijn gebleken.
WhatsappHack
8 maart 2023 03:10
Jaar of 2 geleden experimenteerden ze daar ook weer mee, was een mooie tijd. Heeft ook een tijdje in FB Lite gezeten voordat dat achter het fietsenhok werd afgeschoten. Ik zou basis messenger functionaliteit in FB-app verwelkomen. Ik gebruik het niet vaak, maar soms wel handig - mede vanwege chats van de moderatieteams van wat pagina's die ik (mede-)beheer. Maar ik verdom het om er een aparte app voor te downloaden. Ik hou dat braaf vol sinds de dag dat ze het verwijderd hebben en ik mezelf had voorgenomen dat FB lekker <censored> als ze die app door je strot gingen rammen. Dan maar via Safari. Maar die Messenger-app komt er echt niet op...

Afijn, goed om te lezen dat ze er nu op terug lijken te komen - maar de vraag is altijd maar wat voor irritante beperkingen ze gaan opleggen om je te ontmoedigen. De gebruikersaantallen zullen wel teruglopen, dus het in de hoofd-app inbouwen geeft dan meer kans op blijvende gebruikers he.
CivLord @WhatsappHack8 maart 2023 10:21
De FB Lite app is nog steeds springlevend en heeft nog steeds messenger geïntegreerd.
De Lite app is een stuk kleiner en lichter dan de volwaardige app (zeker beide apps samen) en volgens mij vrijwel geheel functioneel. Een tijd terug kreeg ik wel ergens een melding dat ik voor een bepaalde functie de volwaardige app moest installeren. Geen idee meer wat het was, het was niet erg belangrijk. Maar ik ben dan ook geen poweruser.
WhatsappHack
@CivLord8 maart 2023 13:29
Ah sorry, ik was onvolledig: het ging om FB Lite voor iOS. Die bestaat niet meer. Op Android idd nog wel :)
CivLord @WhatsappHack8 maart 2023 15:01
Ah. Duidelijk.
Verwijderd 7 maart 2023 19:31
wor is den toat?
https://www.forbes.com/si...a-separate-messenger-app/
Roel1966 7 maart 2023 19:38
Eerder dat jaar staakte Facebook al de Windows-versie van Messenger.
Ik heb zelf gewoon de Messenger app geïnstalleerd in Windows omdat ik vaak geen zin had om Facebook op te starten. Op mijn smartphone gebruik ik Facebook niet omdat ik gek werd van elke keer die meldingen als er weer eentje iets had gepost. En tja, ik volg Facebook sowieso al bijna niet meer en kijk hooguit eens per maand eens.
ravw 7 maart 2023 21:32
Hoop wel dat je ze los van elkaar kunt gebruiken
Want ik heb dan wel Messenger op mijn telefoon staan , maar facebook ap is een no go op mijn telefoon.
FB lees of gebruik ik thuis wel op de pc
Mijn telefoon blijft ook zo schoon mogelijk
Is voor bellen en gebeld worden en af en toe eens appen
Klaar
wat mails en nieuws lezen dan nog maar dan houd het ook op

[Reactie gewijzigd door ravw op 22 juli 2024 23:26]

SaraNostra 8 maart 2023 10:26
Als ze het onderdeel maken van de FB app, dan gooi ik Messenger eruit. Waarschijnlijk is dit hun move om FB weer wat leven in te blazen (ik geloof niet dat het zo goed gaat met FB).

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