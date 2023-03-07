Meta test integreren van Messenger in Facebook-app

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, is bezig met een test om de Messenger-app weer onderdeel van de Facebook-app te maken. In 2014 werden deze twee onderdelen juist van elkaar gescheiden.

Op een eigen blogpagina schrijft Meta dat het bezig is met een test voor 'de mogelijkheid voor mensen om toegang te krijgen tot hun Messenger-inbox vanuit de Facebook-app'. Het bedrijf zegt niet hoe lang deze test duurt en wanneer deze integratie mogelijk officieel wordt, maar meldt wel dat de test binnenkort wordt uitgebreid.

Facebook en Messenger waren in het verleden geïntegreerd, maar dat veranderde in 2014. In de zomer van dat jaar stopte Facebook met de instant messagingfunctie in de reguliere Facebook-app, waardoor iPhone- en Android-gebruikers gedwongen werden over te stappen op de Messenger-app. Op basis van een eigen enquête claimde onderzoeksbureau Telecompaper toen dat 1,4 miljoen Nederlanders Messenger hadden geïnstalleerd nadat de chatfunctie uit de Facebook-app was verdwenen. Eerder dat jaar staakte Facebook al de Windows-versie van Messenger.

De blogpost van Meta lijkt mede bedoeld om te benadrukken dat Facebook nog springlevend is. Meta meldt dat Facebook nu twee miljard dagelijks actieve gebruikers heeft. Het bedrijf zegt niet hoeveel gebruikers Messenger op dit moment heeft. In juli 2016 had Messenger een miljard actieve gebruikers per maand; dat aantal zat in november 2014 op een half miljard actieve gebruikers.