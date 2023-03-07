Apple maakt SOS-satellietnoodfunctie later deze maand beschikbaar in Benelux

Je hebt gelijk, ik had het bereiken van noodnummer geïnterpreteerd als dat er ook spraakgesprekken mogelijk zouden zijn, maar het betreft alleen berichtgen.
De regels omtrent het abonnement ben ik toch niet helemaal zeker over, sowieso lijkt Apple voor proefabonnementen die je zelf afsluit de stilzwijgende verlenging te handteren. De verwoording is dusdanig dat het proefabonnement dat ze aanbieden neer komt op de eerste maand gratis en dus waarschijnlijk juridisch als korting op een abbo word gepositioneerd en niet het aangeprezen proef abonnement. Volgens mij starten de proeftermijnen voor dingen die bij een toestel geleverd worden automatisch en stoppen die wel als je geen actie onderneemt.
Ik word om een of andere reden naar de US site doorgestuurd vanaf NL als ik dit wil controleren dus ik gok dat het voor NL het zelfde is.
Verder zoekend op de ACM site vind ik geen expliciete tekst waarbij staat dat het toegestaan is een dienst/abonnement aan te bieden zonder de consument op de hoogte te stellen van de prijzen.
Ik zie wel dat je klanten op de hoogte moet stellen van de kosten.
Hoe vaak de consument moet betalen
Hoe vaak consumenten betalen, hoeveel per keer, en hoeveel dat is per week/maand/jaar. Kunt u de totale kosten niet vooraf berekenen? Vertel dan hoe u de prijs berekent.
Informatie over het opzeggen van het abonnement
Leg uit hoe lang consumenten (minimaal) aan het abonnement of leveringscontract vastzitten. En vanaf welk moment ze kunnen opzeggen, hoe en onder welke voorwaarden.
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Wat moeten consumenten weten bij elke dienst die u aanbiedt?
3. Wat de totale prijs is van de dienst, inclusief bijkomende kosten en btw
Lees hoe u prijzen en bijkomende kosten moet vermelden.
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Verkoopt u producten of diensten aan consumenten? Zorg dat ze weten wat ze waarvoor betalen. Vermeld prijzen dus duidelijk bij uw aanbod. Daar zijn wettelijke regels voor. Lees ook welke andere informatie u moet geven als u producten, diensten, abonnementen of leveringscontracten aanbiedt.
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De hele reden dat Apple dit nu gratis aanbied is om mensen over te halen een iPhone te kopen, maar als je het straks niet eens bent met de prijs heb je al die iPhone gekocht.,
Anders kan men ook een iets anders aanbieden met 1 jaar gratis X, en dan na een jaar daar een absurd bedrag voor vragen wat je niet wist. Had je het product dan nog gekocht?