Apple maakt SOS-satellietnoodfunctie later deze maand beschikbaar in Benelux

Apple maakt de zogeheten Emergency SOS-functie voor de iPhone 14-telefoons beschikbaar in een reeks nieuwe landen en later deze maand komt de functie ook uit in de Benelux. Met deze dienst kunnen gebruikers contact opnemen met nooddiensten, ook als er geen bereik of wifi is.

In een aankondiging waarin Apple een gele versie van de iPhone 14 en 14 Plus presenteert, meldt het bedrijf dat de SOS-noodmeldingsfunctie momenteel al beschikbaar is in Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en dat 'later deze maand' de Benelux, Italië, Oostenrijk en Portugal daar bijkomen.

De dienst is in de eerste twee jaar na het activeren van een nieuwe iPhone 14-telefoon gratis te gebruiken. Met de SOS-functie kunnen gebruikers in de genoemde landen via satellietcommunicatie berichten versturen naar nooddiensten. Zodoende kunnen ze ook noodnummers bereiken als er geen wifi-verbinding of mobiele bereik voorhanden is. De dienst laat gebruikers ook hun locatie met contacten delen via de Find My-app.