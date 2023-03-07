Apple maakt SOS-satellietnoodfunctie later deze maand beschikbaar in Benelux

Apple maakt de zogeheten Emergency SOS-functie voor de iPhone 14-telefoons beschikbaar in een reeks nieuwe landen en later deze maand komt de functie ook uit in de Benelux. Met deze dienst kunnen gebruikers contact opnemen met nooddiensten, ook als er geen bereik of wifi is.

In een aankondiging waarin Apple een gele versie van de iPhone 14 en 14 Plus presenteert, meldt het bedrijf dat de SOS-noodmeldingsfunctie momenteel al beschikbaar is in Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en dat 'later deze maand' de Benelux, Italië, Oostenrijk en Portugal daar bijkomen.

Apple Emergency SOSApple Emergency SOS

De dienst is in de eerste twee jaar na het activeren van een nieuwe iPhone 14-telefoon gratis te gebruiken. Met de SOS-functie kunnen gebruikers in de genoemde landen via satellietcommunicatie berichten versturen naar nooddiensten. Zodoende kunnen ze ook noodnummers bereiken als er geen wifi-verbinding of mobiele bereik voorhanden is. De dienst laat gebruikers ook hun locatie met contacten delen via de Find My-app.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 20:04
65 • submitter: Balance

07-03-2023 • 20:04

65

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Reacties (65)

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slijkie 7 maart 2023 20:19
Ik ben benieuwd waneer dit in Noorwegen (of eigenlijk heel scandinavië) beschikbaar is. Aangezien je hier midden in de bergen er meer aan zou hebben dan op veel plattere plaatsen.

Tevens zie ik Starlink V2 als een betere optie zodra die er is.

nieuws: Starlink V2 kan direct met telefoons verbinden voor bereik in afgeleg...

De eerste 21 V2 sattelieten zijn vorige week maandag (dinsdag 00:13 onze tijd) gelanceerd met de Falcon 9.

Edit: toevoegingen

[Reactie gewijzigd door slijkie op 24 juli 2024 11:39]

amigob2 @slijkie7 maart 2023 20:43
Zo ver ik het gelezen heb werkt het niet boven de 62 breedtegraad ( geen satellieten )
Dus Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland werkt het niet.
slijkie @amigob27 maart 2023 20:46
Als ze het SPOT netwerk van Globalstar gebruiken dekt het toch een groot deel van scandinavie.

https://www.globalstar.com/en-ap/coverage-maps
GekkePrutser @slijkie7 maart 2023 21:39
Dit zal trouwens het IoT netwerk gebruiken, niet het voice/data netwerk. Het gaat om zeer korte berichten vergelijkbaar met het SBD (Short Burst Data) netwerk van Iridium dat ook voor IoT bedoeld is maar ook gebruikt wordt door bijv. Garmin InReach.

Het IoT netwerk van Globalstar heeft veel grotere dekking namelijk dan hun voice netwerk. Het gebruikt gewoon hetzelfde netwerk alleen de signaal/ruisverhouding zal een stuk lager kunnen met zulke lage bandbreedte.

De reden dat globalstar geen wereldwijde dekking heeft is dat hun sats alleen direct met de aarde kunnen communiceren, dus er moet een grondstation zijn in de buurt van waar je je bevindt. Bij Iridium kunnen de sats ook onderling 'doorverbinden' en dus kan je grote stukken zonder land overbruggen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 11:39]

amigob2 @slijkie7 maart 2023 20:54
QUOTE van apple.com
Emergency SOS via satellite availability
To use Emergency SOS via satellite (or share your location via satellite):

You need iPhone 14 or iPhone 14 Pro with iOS 16.1 or later.
You also need to be in a place with no cellular and Wi-Fi coverage.
Emergency SOS via satellite is available in the U.S., Canada, France, Germany, Ireland, and the U.K.3
International travelers who visit a country or region where Emergency SOS via satellite is available can use the feature while visiting, except if they bought their phone in China mainland, Hong Kong, or Macao. Emergency SOS via satellite isn't offered on iPhone models purchased in China mainland, Hong Kong, or Macao.
Satellite connection might not work in places above 62° latitude, such as northern parts of Canada and Alaska.
Stroper @slijkie7 maart 2023 20:46
Apple werkt hiervoor samen Globalstar en die hebben geen wereldwijde dekking(AFAIK heeft enkel Iridium wereldwijde dekking).
Dus zou je er enkel iets aan hebben in Denemarken en het zuiden van Noorwegen/Zweden.

Coverage map: https://www.globalstar.com/en-ap/coverage-maps

[Reactie gewijzigd door Stroper op 24 juli 2024 11:39]

vbmot @Stroper7 maart 2023 21:38
Dit valt eigenlijk wel heel erg tegen, vrijwel geen dekking in Afrika en Azië. Ik zal mijn inreach mini nog maar een tijdje houden.

Het is een vreemde keuze van Apple om met het duidelijk inferieure global star in zee te gaan in plaats van iridium.
ucsdcom @Stroper8 maart 2023 08:29
Apple werkt hiervoor samen Globalstar en die hebben geen wereldwijde dekking(AFAIK heeft enkel Iridium wereldwijde dekking).
Dus zou je er enkel iets aan hebben in Denemarken en het zuiden van Noorwegen/Zweden.

Coverage map: https://www.globalstar.com/en-ap/coverage-maps
Het is het IOT netwerk, dus juist jouw dekkingspagina geeft aan dat Noorwegen en Zweden ook prima binnen de dekking daarvan zitten. Alleen het noordelijkste puntje ontbreekt in de dekking in beide landen. Er is daar echter wel mobiele dekking om de wegen, dorpen en de scheepvaartroutes en havens van o.a. de Hurtigruten (postboot/cruise ferry) te dekken.

https://www.globalstar.com/en-ap/coverage-maps en kies "spot for business" om de IOT dekking te zien.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 24 juli 2024 11:39]

Balance @slijkie7 maart 2023 22:11
Vorige week zijn 21 Starlink V2 Mini satellieten gelanceerd. Volgens Ars Technica kunnen deze V2 Mini's niet direct met smartphones communiceren.
The larger V2 satellites that can't launch until Starship is ready will be able to send signals directly to cell phones, a capability that'll be used by SpaceX and T-Mobile in a partnership announced in August 2022.
divvid @slijkie7 maart 2023 23:11
Bizar. In Noorwegen had ik zelfs in de middle of nowhere vol bereik. Op de gekste plaatsen mobiele tolpoortjes (slagboom met pin mogelijkheid, wel zelf de slagboom omhoog doen uiteraard).

Tussen Bremen en Hamburg daarentegen…..

Is er een dekkingsgraad kaart van Noorwegen beschikbaar?
Indoubt @divvid8 maart 2023 08:32
Nou, ik zit nu in rural Zweden en daar is er op veel plekken echt geen dekking. Dat is uiteraard niet in dorpjes of steden of langs de grote wegen maar op kleine weggetjes.

De meeste personen komen daar natuurlijk niet en met een verlaagde auto kun je hier ook beter niet komen. Ik heb een paar dagen terug nog een Toyota Hilux moeten uitgraven en die komen normaal echt wel ver. Zelfs schep en rijplaten waren niet genoeg en hebben we in het bos extra takken moeten zoeken om weer los te komen. Uiteraard geen dekking.

Ik zat ook al te kijken naar de satteliet SOS service van Apple maar aangezien ik vaker naar dit gebied ga denk ik dat een Garmin SOS aanschaf eerder in de lijn der verwachting ligt.
pa2ra @Indoubt8 maart 2023 18:27
Dan zit je bij de verkeerde provider want Scandinavie staat erom bekend al jaren overal 4G aan te bieden. Ik moet toegeven dat ik regelmatig in Zweden even scan of er niet een snellere provider te vinden is, maar Telia, 3SE, Telenor... allemaal prima en overal in Zweden.
Indoubt @pa2ra8 maart 2023 19:35
onzin,

zodra je echt rural gaat maakt het al bijna niet meer uit welke provider je hebt. Het is geen vlak land maar behoorlijk heuvelachtig terrein. Ik kom daar regelmatig en het is gewoon een bekend probleem. Er woont ook bijna niemand dus het boeit de telekom bedrijven ook niet.
pa2ra @Indoubt9 maart 2023 08:12
Grappig je reactie. Dus ik vraag me dan af hoe ik al meer dan twintig jaar daar heb kunnen camperen, terwijl ik verbinding met de buitenwereld behield. Onze kinderen waren ook erg blij de laatste jaren dat we 4G hadden, overal in Zweden. Makkelijk met Netflixen enzo.

Hoe verklaar je dat? En ik heb het dan inderdaad over camperen. Rural. Niet in een huisje in een hotel.
Indoubt @pa2ra9 maart 2023 13:21
Dat hangt af hoever je van de "bewoonde" wereld zit. In sommige delen zul je best nog goede 4G netwerken hebben maar in andere weer niet. Ik kom vaker in zweden en dan ook in de wilde gebieden waar nauwelijks wegen zijn. Soms heb je nog verbinding maar vaak ook niet. Zeker in meer heuvelachtig terrein heb ik vaak geen verbinding. Dat gebeurt regelmatig.

Dat wil niet zeggen dat er nergens verbinding is maar het is zeker niet overal. vaak hangt het af of je nog een zichtlijn hebt naar de mast. Ik heb als ik een zichtlijn heb naar de mast afstanden overbrugt van meer dan 10-15 km naar de mast. In andere gevallen kan je zomaar geen bereik meer hebben ook al zit je maar een paar km van een mast.

Als je altijd verbinding hebt gehad terwijl je echt "back-country" gaat heb je mazzel gehad, dat is lang niet altijd zo.
pa2ra @Indoubt10 maart 2023 17:44
In ieder geval is dit al een wat genuanceerdere reactie dan je eerste 'onzin'...
goed weekend.
slijkie @divvid8 maart 2023 10:30
Dekking is inderdaad extreem goed, volgens mij het beste van europa/wereld procentueel gezien, kan de bron even niet vinden.

Maar het klopt dat je vaak in de bergen, middle of nowhere een speedtest op 4G kan doen met 200/200 mbit/s. Bizar.

Echter heb ik wel hier en daar wat dode spots gevonden, in het Hadangervida nationaal park. Vaak in die diepe dallen waar de dekking soms wegvalt.

Man, ik kan niet wachten om weer de bergen in te gaan, nu met langlauf ski’s maar lopend en zomers/herfst vind ik toch veel fijner. O+
pa2ra @slijkie8 maart 2023 18:57
Hardangervidda is een hoogvlakte. Weinig dalen daar :)

Prima dekking daar.

Ik vermoed dat je met Jotunheimen of een Fjord in de war bent.
Luke_msx @slijkie8 maart 2023 08:14
Recent ben ik een paar weken in Noorwegen geweest; ik heb me er serieus over verbaasd hoe goed de dekking van het mobiele netwerk daar is. Het eerste land waar deze functie meerwaarde zou bieden is dan ook in mijn ogen eerder Duitsland, want de plekken waar je daar 'Geen service' op je mobiel ziet zijn daar veel talrijker.
Frogmen @Luke_msx8 maart 2023 09:31
In Noorwegen wordt er serieus geinvesteerd in de infra structuur. Mijn zus woont redelijk afgelegen, heeft alleen stroom, maar altijd wel mobiel bereik, sinds kort ook glasvezel zelfs
M a a r t e n @Frogmen8 maart 2023 10:23
Toen ik voor het laatst (10 jaar geleden bij een AirBnB) in Noorwegen was, vertelde de host me dat dit op gang kwam door de olieplatformen die daar uit de kust liggen. Moest even zoeken, maar hier wordt dat bevestigd.
Frogmen @M a a r t e n8 maart 2023 10:40
Ze woont landinwaarts maar ook daar, daar zie je nu wel dat ze het koper al uitfaseren en kiezen voor mobiel en glasvezel. Bij hun hut hadden ze ADSL maar nu alleen nog mobiel (vanwege kosten).
Turps 7 maart 2023 20:24
De dienst is in de eerste twee jaar na het activeren van een nieuwe iPhone 14-telefoon gratis te gebruiken
Dus als je meer dan 2 jaar later gewond in the middle of nowhere gewond bent geraakt, moet je eerst je CreditCard in voeren voordat je nooddiensten kan bereiken, of begrijp ik iets verkeerd :? . Dat locatie delen met contact-personen achter een paywal zit vind ik nog te begrijpen, maar een melding naar de nationale alarmcentrale ook niet? Dit schreeuwt namelijk anders om wetgeving die dat alsnog gratis mogelijk maakt lijkt me.

Edit: even over nagedacht, en laat mij mijn (inmiddels iets andere) gedachten herformuleren. Ik snap inderdaad dat Apple natuurlijk niet uit eigen portemonnee voor de kosten gaat opdraaien. Tegelijk vind ik het ergens wat wrang dat als er technisch een hulplijn aanwezig is, deze niet beschikbaar is in levensbedreigende situaties als de gebruiker niet kan betalen. Tuurlijk, als je gaat sporten in afgelegen bergen doe je je er goed aan om zo'n abbonement af te sluiten, maar we zeggen ook niet tegen iedereen "het is je eigen verantwoordelijkheid altijd een paar minuten reserve op je prepaid kaart te hebben om 112 te bellen indien het nodig is".

Lijkt me interessant als bijvoorbeeld de Nederlandse overheid tegen Apple zegt "jullie schakelen alle noodoproepen gratis door naar de alarmcentrales, en krijgen hier een vergoeding voor".

[Reactie gewijzigd door Turps op 24 juli 2024 11:39]

RefriedNoodle @Turps7 maart 2023 20:33
Dus als je meer dan 2 jaar later gewond in the middle of nowhere gewond bent geraakt, moet je eerst je CreditCard in voeren voordat je nooddiensten kan bereiken, of begrijp ik iets verkeerd :?
Ja, dat begrijp je verkeerd. Je moet éérst je abonnement afsluiten, voordat je überhaupt naar de middle of nowhere vertrekt.
Dit schreeuwt namelijk anders om wetgeving die dat alsnog gratis mogelijk maakt lijkt me.
Dus als een private commerciële organisatie ook maar iets doet wat hulpverlening raakt... dan moet het maar gratis zijn? Wie gaat dat betalen?

[Reactie gewijzigd door RefriedNoodle op 24 juli 2024 11:39]

LOTG @RefriedNoodle7 maart 2023 23:36
Wie betaald de andere private commerciële organisaties die het mogelijk moeten maken om gratis de hulpdiensten te bellen?

Ik moet zonder simkaart 112 kunnen bellen, dus waarom niet zonder abonnement?

Volgens mij geld het in NL ook voor Voip.

Van de ACM website
Mobiele telecomaanbieders moeten ervoor zorgen dat 112 bereikbaar (‘aankiesbaar’) is via alle technieken die zij gebruiken voor mobiele telefoongesprekken, dus ook nieuwe technieken als 4G en bellen via wifi.
Overigens wel apart om een dienst tijdelijk gratis aan te bieden bij aanschaf zonder de kosten te vermelden er na. Volgens mij mag dat ook niet.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 24 juli 2024 11:39]

RefriedNoodle @LOTG8 maart 2023 00:16
Wie betaald de andere private commerciële organisaties die het mogelijk moeten maken om gratis de hulpdiensten te bellen?

Ik moet zonder simkaart 112 kunnen bellen, dus waarom niet zonder abonnement?
Die betaalt iedereen die een mobieltje heeft. Maar dat is (zoals je zelf aangeeft) ook wettelijk geregeld. Maar ik vind de fractie van het reguliere gsm-verkeer wat voor 112 gebruikt wordt, niet helemaal in verhouding staan tot een satelliet-noodhulpdienst, zowel qua kosten als qua grootte van de afzetmarkt. Daarnaast geeft de ACM expliciet aan dat de 112-bereikbaarheid alleen geldt voor reguliere spraakdiensten van providers, waar satellietcommunicatie duidelijk niet onder valt.
Volgens mij geld het in NL ook voor Voip.
Nee, volgens de ACM: “De beleidsregel geldt voor de spraakdiensten (voor normale telefoongesprekken) die telecomaanbieders aanbieden en de technieken die ze daarvoor gebruiken, niet voor spraakdiensten van apps als WhatsApp of Facetime.”
Overigens wel apart om een dienst tijdelijk gratis aan te bieden bij aanschaf zonder de kosten te vermelden er na. Volgens mij mag dat ook niet.
Mag ook wel, volgens de ACM. Het enige wat niet mag, is een gratis (proef)abonnement stilzwijgend omzetten in een betaald abonnement.
LOTG @RefriedNoodle8 maart 2023 08:36
Je hebt gelijk, ik had het bereiken van noodnummer geïnterpreteerd als dat er ook spraakgesprekken mogelijk zouden zijn, maar het betreft alleen berichtgen.

De regels omtrent het abonnement ben ik toch niet helemaal zeker over, sowieso lijkt Apple voor proefabonnementen die je zelf afsluit de stilzwijgende verlenging te handteren. De verwoording is dusdanig dat het proefabonnement dat ze aanbieden neer komt op de eerste maand gratis en dus waarschijnlijk juridisch als korting op een abbo word gepositioneerd en niet het aangeprezen proef abonnement. Volgens mij starten de proeftermijnen voor dingen die bij een toestel geleverd worden automatisch en stoppen die wel als je geen actie onderneemt.

Ik word om een of andere reden naar de US site doorgestuurd vanaf NL als ik dit wil controleren dus ik gok dat het voor NL het zelfde is.

Verder zoekend op de ACM site vind ik geen expliciete tekst waarbij staat dat het toegestaan is een dienst/abonnement aan te bieden zonder de consument op de hoogte te stellen van de prijzen.

Ik zie wel dat je klanten op de hoogte moet stellen van de kosten.
Hoe vaak de consument moet betalen
Hoe vaak consumenten betalen, hoeveel per keer, en hoeveel dat is per week/maand/jaar. Kunt u de totale kosten niet vooraf berekenen? Vertel dan hoe u de prijs berekent.

Informatie over het opzeggen van het abonnement
Leg uit hoe lang consumenten (minimaal) aan het abonnement of leveringscontract vastzitten. En vanaf welk moment ze kunnen opzeggen, hoe en onder welke voorwaarden.

bron
Wat moeten consumenten weten bij elke dienst die u aanbiedt?

3. Wat de totale prijs is van de dienst, inclusief bijkomende kosten en btw
Lees hoe u prijzen en bijkomende kosten moet vermelden.

bron
Verkoopt u producten of diensten aan consumenten? Zorg dat ze weten wat ze waarvoor betalen. Vermeld prijzen dus duidelijk bij uw aanbod. Daar zijn wettelijke regels voor. Lees ook welke andere informatie u moet geven als u producten, diensten, abonnementen of leveringscontracten aanbiedt.

bron
De hele reden dat Apple dit nu gratis aanbied is om mensen over te halen een iPhone te kopen, maar als je het straks niet eens bent met de prijs heb je al die iPhone gekocht.,

Anders kan men ook een iets anders aanbieden met 1 jaar gratis X, en dan na een jaar daar een absurd bedrag voor vragen wat je niet wist. Had je het product dan nog gekocht?
GekkePrutser @RefriedNoodle7 maart 2023 21:37
Ja, dat begrijp je verkeerd. Je moet éérst je abonnement afsluiten, voordat je überhaupt naar de middle of nowhere vertrekt.
Maar zoals @Turps aanhaalt, dat kan momenteel niet, want het is de eerste twee jaar gratis dus je kan er niet voor betalen zelfs als je dat wil.

Maargoed, 2 jaar buiten bereik zijn vind ik ook wel een beetje vergezocht hoor.

En ja het kost geld, ik betaal ook voor mijn InReach in de maanden dat ik het nodig heb. Dat werkt overigens nog beter dan dit natuurlijk (hoef je niet te richten, en je kan ook eigen berichten versturen aan bekenden)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 11:39]

Mizgala28 @Turps7 maart 2023 20:29
Naja melding naar alarmcentrale die via een satellietverbinding gaat kost je dan geld door middel van een abonnement.

Mijn persoonlijke mening hierover terzijde (gemengde gevoelens), normaal alarm nummer bellen via de normale telefoon netwerk vereist deze dienst (en bijbehorende abonnement) niet.

ik zie het voor mij dat Apple dit een onderdeel van Apple One of (betaalde) iCloud maakt, tenzij Apple te gierig is en meer geld wil dan dat, time will tell

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 24 juli 2024 11:39]

bytemaster460 @Mizgala288 maart 2023 12:52
Het is een dienst die speciaal daarvoor opgezet is. Die heeft veel geld gekost en is van een privaat bedrijf. 112 bellen op een normaal GSM-netwerk vormt 1 op de zoveel miljoen telefoontjes. Dat is heel wat anders.
Apple heeft het enkel technisch mogelijk gemaakt om de dienst te kunnen gebruiken. Je krijgt toch ook geen telefoonabonnement of Netflixabonnement bij de prijs van je iPhone ?
Zer0 @Turps7 maart 2023 20:35
Dit schreeuwt namelijk anders om wetgeving die dat alsnog gratis mogelijk maakt lijkt me.
Waarom nu opeens? Dit soort diensten bestaat al langer, en de nodig infra kost nu eenmaal geld.
slijkie @Turps7 maart 2023 20:41
Dan komt er een wetgeving en halen ze de feature weg. Simpel.

De kosten die ze maken met Globalstar moet ergens vandaan komen. Dat hier kosten voor zijn is logisch.

Je neemt ook een reisverzekering als je hulp in bepaalde landen belangrijk vind. Zoals @RefriedNoodle ook aangeeft, dit activeer je van te voren.
ouweklimgeit @Turps7 maart 2023 20:46
Je mag het 2 jaar gratis gebruiken, als je echt zo simpel bent om je leven toe te vertrouwen op een iPhone, die bij een beetje val al niet meer functioneert en na een dag leeg is dan zul je inderdaad over 2 jaar met een niet-werkende sos oplossing zitten.

Ik gebruik zelf Garmin Inreach (a 29.95 per maand) om in geval van nood (beland in een bos in een greppel onder de motor) iemand te kunnen waarschuwen. En ja, zulke diensten kosten geld. Dus dat Apple dit 2 jaar kosteloos aanbiedt is een enorme stap vooruit, helemaal voor mensen die in gebieden komen waar je niet kunt vertrouwen op zendmasten.
NotSoSteady @Turps7 maart 2023 20:39
Om daarna te klagen dat de iPhone weer duurder is geworden.
Fermion @Turps8 maart 2023 07:58
112 kan je ook bellen als je geen sim kaart in je telefoon hebt zitten. althans de theorie.
911GT2 @Turps8 maart 2023 10:42
Grappig, bij de ANWB is dat al jaren zo, maar dat vind iedereen normaal? Je sluit vooraf een dienst af voor als je hem nodig hebt. Als je hem af kan sluiten wanneer je hem nodig hebt gaat het verdienmodel niet op. Beetje net als bij verzekeringen. Je mag bijvoorbeeld de eerste periode ook geen aanspraak maken op een rechtsbijstand verzekering, puur om te voorkomen dan mensen ze alleen in geval van nood afsluiten.
pa2ra @Turps8 maart 2023 19:00
Voor de goede orde: deze functie van Apple is alleen voor SOS-berichtjes, niet 'noodoproepen'. Oproepen = telefoongesprekken. En die voer je niet via de satelliet. Het is geen Iridiumtelefoon zeg maar.
Heijmenberg99 7 maart 2023 20:20
Ik kreeg zaterdag al een melding of ik het in wilde schakelen in geval van nood. Kon alleen nog niet testen omdat de regio niet actief is.
slijkie @Heijmenberg997 maart 2023 20:21
Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je het gaat ‘testen’. De noodberichten gaan direct naar de alarmcentrales toch?

Edit; ah, er zit dus een ‘demo modus’ op. Dank @Mizgala28

[Reactie gewijzigd door slijkie op 24 juli 2024 11:39]

Mizgala28 @slijkie7 maart 2023 20:27
Er is een demo modus ervoor als je het wil testen.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 24 juli 2024 11:39]

GekkePrutser @Mizgala287 maart 2023 21:34
Grappig, ik lees daar dat je het ook kan gebruiken als je je buitenlandse telefoon gebruikt in een land waar het beschikbaar is. Echter niet op toestellen uit China of Macau. Best logisch want daar zijn satteliettelefoons verboden. Dus die functionaliteit mist daar helemaal in de lokale toestellen.

Maar wat ik dan wel gek vind.. In India en Cuba en nog wat landen zijn satteliettelefoons ook verboden. In India is er een uitzondering voor Inmarsat maar Apple gebruikt globalstar. Gek dat ze daar dan toch een uitzondering voor hebben gekregen, want India schijnt daar behoorlijk streng op te zijn.
TheKerremenke @Heijmenberg998 maart 2023 06:57
Als je Duitsland in rijdt, dan krijg je de mogelijkheid om dit te gebruiken al. Tenminste een maand geleden in ieder geval wel.
Blijebal 7 maart 2023 20:40
Toevallig vandaag in winterberg (Duitsland) een paar keer geen bereik gehad. Er stond ipv de bereikstreepjes al een satelliet icoon met SOS ernaast in beeld. Is het dan niet al actief?
ouweklimgeit @Blijebal7 maart 2023 20:42
meldt het bedrijf dat de SOS-noodmeldingsfunctie momenteel al beschikbaar is in Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
Mizgala28 @Blijebal7 maart 2023 20:42
Naar mijn weten staat dat er als je bereik hebt maar niet naar je eigen netwerk.

Net alsof je telefoon zonder sim kaart zou gebruiken, 112 bellen zou dus dan wel werken.
Donstil
@Mizgala287 maart 2023 21:05
Naar mijn weten staat dat er als je bereik hebt maar niet naar je eigen netwerk.

Net alsof je telefoon zonder sim kaart zou gebruiken, 112 bellen zou dus dan wel werken.
“Bereik maar niet naar je eigen netwerk” is geen ding op de iPhone als er een simkaart in zit.

Wat @Blijebal gezien heeft, of in ieder geval omschrijft is de SOS-satellietnoodfunctie. Die is namelijk al actief in Duitsland.
Mizgala28 @Donstil8 maart 2023 01:11
is geen ding op de iPhone als er een simkaart in zit.
Zeker weten? Ik heb het vaker meegemaakt (ook met Android) dat ik weleens op plekken ben geweest waar mijn provider geen bereik heeft, maar waar ik wel gewoon het alarmnummer kon bellen (en alleen dat)

Dus mis ik hier iets?

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 24 juli 2024 11:39]

Donstil
@Mizgala288 maart 2023 08:12
[...]


Zeker weten? Ik heb het vaker meegemaakt (ook met Android) dat ik weleens op plekken ben geweest waar mijn provider geen bereik heeft, maar waar ik wel gewoon het alarmnummer kon bellen (en alleen dat)

Dus mis ik hier iets?
Alarm nummer bellen zonder dat je bereik hebt op je eigen netwerk kan wel. Maar ik bedoelde de stelling “Bereik maar niet naar je eigen netwerk”, dat laat een iPhone niet zien als er een simkaart in het toestel zit.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 24 juli 2024 11:39]

pa2ra @Mizgala288 maart 2023 19:01
Nee, want 112 bel je. Deze functie draait niet om bellen, maar berichtjes sturen via de satelliet.
noslen 7 maart 2023 20:36
Ik vlieg offshore dus dat zou voor mij wel interessant zijn.
Mathijs Kok @noslen8 maart 2023 11:45
Ik ook, maar ik zie me nog niet mijn telefoon gebruiken als er een probleem is. Je gebruikt natuurlijk meteen je radio. Natuurlijk heb je ook je andere locatie middelen bij je als je in je opblaasbootje terecht komt. Allemaal veel toepasselijker dan je iPhone.
Mizgala28 7 maart 2023 20:25
Als dit op zee werkt dan lijkt het mij een stuk nuttigere functionaliteit (in Benelux)

Anders misschien in de Ardennen?
RAAF12 7 maart 2023 20:34
Ieder geval goedkoper dan een echte satellite telefoon.
pa2ra @RAAF128 maart 2023 19:01
Met een echte satelliettelefoon kun je via de satelliet bellen. Dat kan met deze optie niet.
Jan Onderwater 7 maart 2023 21:59
Onmisbaar als je op de top van de Holterberg je teen verzwikt en gered moet worden. :+
MadJo80 @Jan Onderwater8 maart 2023 08:10
Of als je de hoogste berg van Flevoland aan het beklimmen bent, en je raakt in zuurstofnood.
Jan Onderwater @MadJo808 maart 2023 11:52
Zoals de boeren daar zeggen, lachen, gieren, brullen.
pa2ra @Jan Onderwater8 maart 2023 19:03
Nu wil het geval dat vroeger (2G en 3G netwerk) er geen dekking was op de 'Diepe Hel' (het steilste deel van de weg over de Sallandse Heuvelrug (waar de Holterberg onderdeel van uitmaakt).
tw_gotcha 7 maart 2023 22:30
dat is natuurlijk wel mooi maar je ziet nu al de helicopter diensten in de Alpen klagen omdat er sukkels zijn die zichzelf in de problemen werken en dan maar even een helicopter bellen. Klimmers die zichzelf flink overschatten of gewoon onvoorbereide wandelaars. Ik ben benieuwd of dat dan nog weer wordt?

Maar goed, als je onder het puin ligt in Turkye ben je lijkt me heel erg blij als zo'n signaal je leven en dat van je dierbaren redt.
WhatsappHack
@tw_gotcha8 maart 2023 00:37
Je hebt een line of sight nodig, dus onder het puin gaat het hem niet worden helaas.
tw_gotcha @WhatsappHack8 maart 2023 08:04
aha, dat wist ik niet
nms2003 8 maart 2023 06:54
Ik neem aan dan ook voor Watch Ultra?

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