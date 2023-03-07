'Samsung en Sony overleggen over samenwerking voor chips in automotivesector'

Samsung Electronics en Sony overleggen met elkaar om te komen tot een samenwerking voor het maken van chips voor de automotivesector. Dat melden niet nader genoemde bronnen en analisten waar Business Korea zich op baseert.

Volgens analisten heeft Kenichiro Yoshida, de ceo van Sony, op maandag een bezoek gebracht aan de Pyeongtaek Campus van Samsung Electronics in Zuid-Korea. Daar zou hij met Kyung Kye-hyun, de directeur van Samsung Electronics, gesproken hebben. Dit bezoek aan Korea wordt gezien als een antwoord op een eerder bezoek van Kyung in november vorig jaar aan Sony's hoofdkwartier in Japan. Tijdens dat bezoek heeft Kyung de kennis en kunde van Samsung op het vlak van geheugenchips voor de autosector onderstreept en is besproken om de handen ineen te slaan. Samsung heeft volgens analisten eerder al aangegeven zich actief te willen begeven op deze markt, schrijft Business Korea.

Tijdens het bezoek aan Sony's hoofdkwartier in Japan in november vorig jaar publiceerde de Samsung-directeur een foto van een auto en refereerde hij aan een verandering bij Sony. Hij schreef dat de Sony-walkman in de vroege jaren '80 een droom was voor jonge mensen en dat het bedrijf nu een zelfrijdende auto met Honda ontwikkelt. Sony en Honda toonden begin dit jaar een prototype voor een elektrische auto die ze samen gaan uitbrengen in 2026. Het doel is om 'onder beperkte omstandigheden' een zelfrijdende capaciteit conform level 3-autonomie mogelijk te maken, maar level 2 inclusief rijassistentie zal in meer situaties aan de orde zijn. Het getoonde prototype zal in totaal 45 sensoren krijgen binnen en buiten het voertuig, zoals camera's, time-of-flightsensoren, lidar, ultrasone sensoren en radar. Voor dit proces is de hulp van Samsung waarschijnlijk hard nodig.

De Afeela van Sony Honda Mobility, een prototype van een elektrische auto die in 2026 moet uitkomen

Vermoedelijk wil Samsung Electronics nauw gaan samenwerken met Sony en daaruit voortvloeiend met Sony Honda Mobility om een uitgesproken ambitie waar te maken. Het Koreaanse bedrijf zei tijdens de jaarlijkse Samsung Tech Day-conferentie van vorig jaar dat het in 2015 is ingestapt in de geheugenmarkt voor de automotivesector, dat er sindsdien sprake is geweest van een snelle groei met als doel 'de grootste leverancier van geheugen voor de automotivesector te worden tegen 2025'. Daarbij zei Samsung ook dat het door zal gaan met uitbreiden en het vinden van nieuwe klanten op het vlak van zelfrijdende auto's.

Dat Samsung interesse heeft in deze markt komt niet in de laatste plaats door de omvang en de snelle groei. Volgens marktonderzoeksbureau Omdia zal de waarde van de wereldwijde markt voor halfgeleiders voor de automotivesector groeien van 76 miljard dollar in 2023 naar bijna 130 miljard dollar in 2028. Een andere studie houdt het op 59 miljard dollar in 2022 en een groei naar bijna 104 miljard in 2029.