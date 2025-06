Apple laat iPhone 14-gebruikers jaar langer gratis Emergency SOS gebruiken

Huidige iPhone 14-gebruikers kunnen de Emergency SOS-dienst een jaar langer gratis blijven gebruiken. Apple biedt de dienst twee jaar gratis aan als proefperiode, maar verlengt dit dus met een jaar voor bestaande gebruikers. Emergency SOS is een satellietdienst.

De verlenging geldt alleen voor gebruikers die hun iPhone 14 voor woensdag hadden geactiveerd in een regio waar Emergency SOS beschikbaar is. De dienst is sinds maart beschikbaar in Nederland en België voor iPhone 14- en 15-modellen. Apple heeft nog niet gezegd hoeveel de dienst kost na de proefperiode van twee jaar. Met de aangekondigde verlenging hoeven klanten ook pas in september 2025 voor het eerst voor de dienst te betalen, ervan uitgaande dat de dienst ook voor toekomstige modellen de eerste paar jaar gratis blijft.

Emergency SOS laat gebruikers via satellieten met de buitenwereld communiceren als er bijvoorbeeld geen 5G- of wifiontvangst is. Gebruikers kunnen tekstberichten sturen naar nooddiensten, hun locatie delen via de Find My-app en in de Verenigde Staten ook pechhulp voor auto's bereiken. Emergency SOS is nu beschikbaar in zestien landen.