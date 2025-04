Apple maakt Emergency SOS-functie beschikbaar in eerste Europese landen, niet NL

Apple heeft zijn Emergency SOS-functie voor iPhone 14-serie uitgebreid naar vier Europese landen. Daarmee kunnen gebruikers contact opnemen met nooddiensten, ook wanneer ze geen bereik hebben. De dienst is momenteel nog niet beschikbaar in Nederland en België.

Emergency SOS is vanaf dinsdag beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, meldt Apple. Daarmee kunnen gebruikers in die landen via satellietcommunicatie berichten versturen naar nooddiensten. Op die manier kunnen gebruikers ook noodnummers bereiken als ze geen wifi of mobiel bereik hebben. De dienst laat gebruikers ook hun locatie met contacten delen via de Find My-app.

De satellietdienst is in de eerste vier Europese landen de komende twee jaar gratis beschikbaar, net als in de VS en Canada. Apple heeft nog niet bekendgemaakt wat Emergency SOS na die periode gaat kosten. De functie werkt verder alleen op een iPhone 14 of 14 Pro. Het is nog niet bekend wanneer Apple de dienst beschikbaar stelt in andere landen, zoals Nederland en België.