Apple brengt uitgebreide e2e-encryptie voor iCloud wereldwijd uit in iOS 16.3

Apple stelt zijn Advanced Data Protection-functie binnenkort wereldwijd beschikbaar in iOS 16.3. Daarmee worden meer datasoorten in iCloud voorzien van end-to-endencryptie. Deze functie was voorheen alleen beschikbaar in de VS.

Apple brengt iOS 16.3 volgende week uit en daarmee moet Advanced Data Protection voor alle gebruikers beschikbaar komen, schrijft ook Macrumors. Apple kondigde Advanced Data Protection eind vorig jaar al aan en bracht dit toen uit in de Verenigde Staten, waarmee end-to-endencryptie wordt uitgebreid naar meer soorten iCloud-data. De functie moet handmatig worden ingeschakeld in de iOS-instellingen onder 'iCloud' in het 'Apple ID'-menu.

Standaard slaat Apple encryptiesleutels voor bepaalde iCloud-datatypen als foto's op zijn eigen server op, zodat ze via iCloud hersteld kunnen worden. Met end-to-endencryptie wordt deze sleutel alleen opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, waardoor anderen de sleutel niet kunnen inzien. Gebruikers moeten daarom een eigen herstelmethode instellen voor als ze hun apparaat kwijtraken of hun passcode vergeten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een herstelcontact in te stellen of een herstelsleutel van 28 tekens te genereren.

Apple gebruikte dit soort end-to-endencryptie al voor 14 verschillende soorten data, waaronder iMessage-berichten als iCloud-back-ups zijn uitgeschakeld, opgeslagen wachtwoorden in Keychain en Health-data. Met Advanced Data Protection wordt dat aantal uitgebreid naar 23 categorieën, waaronder foto's, notities, spraakmemo's, apparaatback-ups, reminders en back-ups van de Berichten-app. Data uit de Mail-, Contacten- en Kalender-apps worden niet end-to-end versleuteld. Verder wordt het vanaf volgende week mogelijk om een fysieke beveiligingssleutel als een YubiKey toe te voegen aan een iCloud-account.