Releasecandidate iOS 16.2 bevat tijdsbeperking voor bestandsdeling via AirDrop

Apple heeft de laatste testversie van iOS 16.2 uitgebracht. Die bevat een tijdsbeperking voor bestandsdeling via AirDrop. De functie was vorige maand al verschenen in de Chinese versie van iOS 16.1.1 en wordt nu via iOS 16.2 wereldwijd uitgerold.

De tijdsbeperking functioneert volgens 9to5Mac op exact dezelfde manier als in de Chinese versie van iOS 16.1.1. In het instellingenmenu van de AirDrop-functie zullen dan ook dezelfde drie opties te zien zijn. Een optie om via AirDrop geen bestanden te kunnen ontvangen, een optie om enkel bestanden te kunnen ontvangen van contactpersonen en een optie om bestanden te kunnen ontvangen van iedereen binnen een tijdsperiode van tien minuten. Als er gekozen wordt voor die laatste optie, schakelt AirDrop na tien minuten over naar de modus waarbij enkel contactpersonen bestanden kunnen verzenden.

Toen de functie in november van dit jaar werd ontdekt in de Chinese versie van iOS 16.1.1, vroeg persagentschap Bloomberg zich af of deze maatregel niet hinderlijk zou zijn voor Chinese betogers. Die zouden de AirDrop-technologie naar verluidt gebruiken om op anonieme wijze bestanden uit te wisselen. Apple gaf hier geen antwoord op en stelde dat het met de nieuwe AirDrop-beperking ongewenste bestandsdeling via AirDrop wil helpen tegengaan.

De AirDrop-tijdsbeperking is overigens niet de enige nieuwe functie in de releasecandidate van iOS 16.2. Apple test in deze versie van zijn mobiele besturingssysteem ook de Advanced Data Protection-functionaliteit en Apple Music Sing, de nieuwe karaokefunctie van Apple Music.

AirDrop-instellingen in Chinese versie iOS 16.1.1.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 16:27 19

08-12-2022 • 16:27

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Reacties (19)

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Gerco 8 december 2022 17:13
Waarom halen ze de optie voor "Iedereen" er helemaal uit? Het zou toch geen kwaad kunnen om "Iedereen voor 10 minuten" *en* "Iedereen" beide beschikbaar te hebben?
LurkZ @Gerco8 december 2022 18:27
Omdat de Chinese overheid niet wil dat je informatie kunt delen met iedereen gedurende 10 minuten.

Jaren is er airdrop geweest, nu op aandringen van de Chinese overheid, is het plosteling slecht en onveilig.
Apple kan simpelweg Airdrop default uitzetten of op de Chinese settings; maar laat de gebruikers dan gewoon de vrijheid om oude onbeperkte manier te configureren.
NielsFL @LurkZ8 december 2022 19:34
Apple gaat hier heel ver in. Wij mogen in onze app beschrijving niets over China zeggen. Ook niet bij de Nederlandse versie in de Nederlandse App Store.
Argantonis @NielsFL9 december 2022 03:20
Dat lijkt me vrij logisch? Ik vind het niet echt een platform om politiek te bedrijven, ik wil daar gewoon zien wat een app doet.
GekkePrutser @Argantonis9 december 2022 07:08
Maar als je functionaliteit van je app in die regio niet goed werkt door bijv. de great firewall dan moet je dat ook wel kunnen zeggen vind ik.
YellowCube @GekkePrutser9 december 2022 07:52
dan zeg je dat toch op een manier als:
functionaliteit van de app kan beperkt worden door lokale netwerkbeperkingen (firewalls, filtering etc)
dan kan het net zo goed slaan op het feit dat de app niet lekker werkt op het gastennetwerk van een bedrijf/instelling.
HermanX @NielsFL9 december 2022 14:58
Dat vind ik niet zo raar. Apple is een bedrijf die wil graag geld verdienen.
China is een grote markt waar veel mensen tegenwoordig geld hebben om apple producten te kopen.

Apple kan kiezen de Chinese regels volgen of niet op de Chinese markt.
Hetzelfde zie je hier apple gaat over op USB-c, want de keuze is volg de EU regels of verlies een deel van de markt.

Nu gaat de Chinese overheid nog iets verder dan de EU. Dus negatieve berichten over china en je hebt een probleem in die markt.
Het is een effectieve manier van censuur. Wil je deze markt en het geld dan volg je onze regels.

Apple zal in zijn keuzes zo ver gaan als word verlangt van de Chinese, VS, EU overheid.
rammes @LurkZ8 december 2022 18:45
Apple had het beter andersom kunnen doen, eerst de rest van de wereld 10minuten en daarna China, dan had er geen haan naar gekraaid.
b12e @LurkZ8 december 2022 19:28
Je wil het juist zeggen, maar zegt het verkeerd.
Omdat de Chinese overheid niet wil dat je informatie kunt delen met iedereen gedurende 10 minuten.
Dit is nu dus de enige optie, en zal China net blij mee zijn. Voorheen was het onbeperkt in tijd.

Nu denk ik wel dat het qua veiligheid buiten China ook wel zin heeft om niet zomaar willekeurig linkjes of bestanden van anderen te kunnen ontvangen, en zal het wel best wat overlast weghalen bij bvb luchthavens en aan boord van vluchten waar iemand het leuk vindt een bommelding rond te sturen via airdrop. Dat gebeurde deze zomer opvallend vaak, helaas.

En mocht je dan toch iets willen kunnen ontvangen van een wildvreemde die niet in je contacten staat, dan kan dat alsnog, maar dan bewust - je moet zelf even de optie aanzetten. Ik zie dit - ongeacht de motivering China was of niet - dus in elk geval als een positieve zaak.
Cergorach @Gerco8 december 2022 18:30
Ik gok dat dit niet de meest veilige optie is, zeker niet tegenwoordig meer. Als je wat moet hebben van iemand zal deze in het merendeel van de gevallen ook in je contacts staan... Ik vermoed daarnaast dat het een gedeeltelijk politiek gemotiveerde beslissing is om de impact van deze beslissing in China onder een iets ander noemertje te laten vallen door het uit te rollen naar de hele wereld...
GekkePrutser 9 december 2022 07:07
Hopelijk komen ze hier ook van terug net zoals de foto detectie waar ze aan bezig waren.

Niks mis met gewoon de 10 minuten optie toevoegen en de oude 'iedereen' optie laten bestaan zoals @Gerco zegt. Keuze aan de gebruiker laten. Desnoods iedereen bij de invoering op 10 minuten zetten en daarna de keus laten. Als ik hierboven ook lees dat mensen veel plezier hebben gehad met contacten met willekeurige mensen dan is dat toch iets leuks. Eigenlijk jammer dat Android niet zoiets heeft.

Maarja dit is het probleem met dit soort gesloten hardware. Geen controle over je eigen apparatuur.

Ik vond het ook retevervelend dat Apple het aan/uit zetten van WiFi uit het controlcenter haalde en verving door het 'tijdelijk gedeeltelijk uitzetten' waardoor ik elke keer naar het instellingsmenu moest :( Inmiddels heb ik prive geen iOS meer en ook geen Mac meer door vele van dit soort frustraties. Maar op het werk werk ik nog wel met beiden.

Overigens is het ook niet alleen Apple hoor, in Windows wil ik bijvoorbeeld weer telemetrie volledig uit kunnen zetten en zelf kiezen wanneer ik updates installeer. De hele IT industrie wordt steeds meer anti-keuze.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 17:29]

pang-frang-punk @GekkePrutser9 december 2022 08:58
Mag ik eens oprecht informeren naar de gedachtenstroom achter dat uitschakelen van de connectiviteit?
Ik ken zo nog mensen en begrijp tot op heden niet wat iemand ertoe drijft om wel per sé dat toestel bij zich te dragen op elk moment van de dag, maar dan wel keer op keer wifi, bluetooth en mobiele data uitschakelen.
Als je geen notificaties wilt zet je toch je niet storen functie aan, maar laat je je telefoontjes er toch doorkomen?
GekkePrutser @pang-frang-punk9 december 2022 18:12
Toevallig vandaag weer een zero-day exploit op Android: https://www.malwarebytes....-execution-over-bluetooth . Dit is op Android maar kan op iOS ook gebeuren.

En de tracking bescherming is ook niet perfect. Voorbeeldje: Een telefoon lekt de namen van de accesspoints waar hij naar zoekt (zie bijvoorbeeld airodump-ng). Je ziet precies welke netwerken hij normaal gebruikt. Zo zie je vaak een "iPhone 11 van Tim" die zoekt naar "Familie Jansen WiFi" in de trein bijv. Zo werkt het protocol nou eenmaal, als een wifi netwerk namelijk hidden is, moet het op naam aangevraagd worden. Ook als het geen hidden AP is, broadcasten de meeste telefoons het. Met die naam kan je vaak zelfs een uniek adres achterhalen als het uniek genoeg is!

Ik hou er gewoon van dingen uit te zetten als ik ze niet nodig heb. Maar het belangrijkste vind ik nog het hebben van keuze. Daarom geen iOS meer.

Om de notificaties gaat het niet, immers heb je ook nog gewoon je 5G verbinding. Die zet ik niet zo gauw uit.

Ik draag mijn toestel trouwens ook niet elk moment van de dag bij me, voor mij is een mobiel puur iets voor onderweg. Thuis heb ik meer dan voldoende PC's :) En alles wat ik op mobiel kan, kan ik beter daarop.

Maar dit is precies het probleem dat ik heb met Apple. Apple vindt dat ik dit niet moet willen dus wordt het er uit gehaald in plaats van me de keuze te geven.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 17:29]

pang-frang-punk @GekkePrutser9 december 2022 23:10
Dank voor de reactie. Dat trucje met wifi heb ik tijdens een white hat hacking evenement eens gedemonstreerd zien worden met een pineapple. Erg vernuftig inderdaad. Zelf heb ik nog wel eens de reflex om (als ik er aan denk) de wifi op m'n toestellen uit te zetten als ik in een stad, zoals bvb Breda, borden zie hangen waarop men vertelt dat via de wifi signalen mensen worden gevolgd. Dat is natuurlijk gewoon crowd control, en daar houd ik niet van.
Erg vervelend dat het dan nodig is om wifi uit te zetten en dus de apple watch niet meer 100% z'n ding kan doen. Nog irritanter dat ik het terug moet inschakelen.
Had overigens al vaak gehoord dat men alles uitschakeld om niet te worden gestoord. En als je dan de volledige uitleg van niet storen functie doet, is men vaak wel genezen.
KirovAir 8 december 2022 16:34
Jammer. ;( Zo veel plezier van gehad in het verleden. Met willekeurige mensen in het vliegtuig hele fotosessies gehad.
Mmaaikel 8 december 2022 16:43
Best slim bedacht. Met een groepsreis was het handig om snel foto's te delen met elkaar (hoef niet iedereen in m'n contacten te hebben) en liet ik het dus altijd op iedereen staan. Nadeel was wel dat je random in de stad linkjes naar Youtube/Spotify kreeg gestuurd.
Sorcerer8472 8 december 2022 16:50
Ik moet gelijk denken aan die situaties waarbij foto's van vliegrampen werden gedeeld in het vliegtuig, soms met vertragingen en aanhoudingen als gevolg. Dat kan hiermee dan niet meer. Dat het ook gebruikt werd bij demonstraties wist ik niet.
Muncher 8 december 2022 17:24
Voor mensen die een open-source, browser-based zoeken: ik kan snapdrop van harte aanrader!

https://snapdrop.net/
Kerngezond 8 december 2022 17:52
Ik vond de iedereen-functie wel grappig. Zit je in de trein, krijg je een foto van een onbekende binnen en hoor je opeens iemand zeggen: “Yousouf, niemand zit te wachten op je foto’s.”

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