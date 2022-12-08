Releasecandidate iOS 16.2 bevat tijdsbeperking voor bestandsdeling via AirDrop

Apple heeft de laatste testversie van iOS 16.2 uitgebracht. Die bevat een tijdsbeperking voor bestandsdeling via AirDrop. De functie was vorige maand al verschenen in de Chinese versie van iOS 16.1.1 en wordt nu via iOS 16.2 wereldwijd uitgerold.

De tijdsbeperking functioneert volgens 9to5Mac op exact dezelfde manier als in de Chinese versie van iOS 16.1.1. In het instellingenmenu van de AirDrop-functie zullen dan ook dezelfde drie opties te zien zijn. Een optie om via AirDrop geen bestanden te kunnen ontvangen, een optie om enkel bestanden te kunnen ontvangen van contactpersonen en een optie om bestanden te kunnen ontvangen van iedereen binnen een tijdsperiode van tien minuten. Als er gekozen wordt voor die laatste optie, schakelt AirDrop na tien minuten over naar de modus waarbij enkel contactpersonen bestanden kunnen verzenden.

Toen de functie in november van dit jaar werd ontdekt in de Chinese versie van iOS 16.1.1, vroeg persagentschap Bloomberg zich af of deze maatregel niet hinderlijk zou zijn voor Chinese betogers. Die zouden de AirDrop-technologie naar verluidt gebruiken om op anonieme wijze bestanden uit te wisselen. Apple gaf hier geen antwoord op en stelde dat het met de nieuwe AirDrop-beperking ongewenste bestandsdeling via AirDrop wil helpen tegengaan.

De AirDrop-tijdsbeperking is overigens niet de enige nieuwe functie in de releasecandidate van iOS 16.2. Apple test in deze versie van zijn mobiele besturingssysteem ook de Advanced Data Protection-functionaliteit en Apple Music Sing, de nieuwe karaokefunctie van Apple Music.