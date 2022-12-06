Apple kondigt karaokefunctie voor Apple Music aan

Apple voegt een nieuwe functie toe aan Apple Music waarmee meegezongen kan worden met liedjes. De nieuwe functionaliteit heet Apple Music Sing en moet nog dit jaar beschikbaar komen voor Apple Music-leden op Apple-apparaten.

Apple Music Sing toont in realtime de songteksten in beeld, zodat er woord voor woord kan worden meegezongen. De functie moet werken met alle liedjes in de Apple Music-catalogus. Apple heeft wel speciale afspeellijsten gemaakt met nummers waarvoor Apple Music Sing is geoptimaliseerd. In totaal gaat het om vijftig afspeellijsten. Een releasedatum is nog niet bekend, maar volgens Apple moet de nieuwe functionaliteit nog beschikbaar komen voor abonnees wereldwijd.

Gebruikers kunnen kiezen of ze alleen willen zingen of samen met de originele zanger van het nummer. Ook is het mogelijk om duetten te doen via de Duet-modus. In deze modus toont de app de verschillende zangpartijen tegelijk in beeld.

Apple Music Sing komt beschikbaar op iPhone, iPad en Apple TV 4K. Ondersteuning voor de Android- of Windows-versie van Apple Music wordt niet genoemd.