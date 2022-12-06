Apple kondigt karaokefunctie voor Apple Music aan

Apple voegt een nieuwe functie toe aan Apple Music waarmee meegezongen kan worden met liedjes. De nieuwe functionaliteit heet Apple Music Sing en moet nog dit jaar beschikbaar komen voor Apple Music-leden op Apple-apparaten.

Apple Music Sing toont in realtime de songteksten in beeld, zodat er woord voor woord kan worden meegezongen. De functie moet werken met alle liedjes in de Apple Music-catalogus. Apple heeft wel speciale afspeellijsten gemaakt met nummers waarvoor Apple Music Sing is geoptimaliseerd. In totaal gaat het om vijftig afspeellijsten. Een releasedatum is nog niet bekend, maar volgens Apple moet de nieuwe functionaliteit nog beschikbaar komen voor abonnees wereldwijd.

Gebruikers kunnen kiezen of ze alleen willen zingen of samen met de originele zanger van het nummer. Ook is het mogelijk om duetten te doen via de Duet-modus. In deze modus toont de app de verschillende zangpartijen tegelijk in beeld.

Apple Music Sing komt beschikbaar op iPhone, iPad en Apple TV 4K. Ondersteuning voor de Android- of Windows-versie van Apple Music wordt niet genoemd.

Apple Music Sing

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 19:22 41

06-12-2022 • 19:22

41

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Reacties (41)

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carpebios 6 december 2022 19:25
MacRumors vertelde: Apple Music Sing Limited to Latest Apple TV, Not Coming to Older Models https://www.macrumors.com...sic-sing-latest-apple-tv/ by @SamiFathi_ https://twitter.com/MacRu...00161631215898637/photo/1

Dat zou betekenen dat die alleen op de laatste Apple TV zou uitkomen. Wat daar de reden voor is is onduidelijk. Want de 4K zou dat prima aan moeten kunnen.
Coolstart @carpebios7 december 2022 09:14
Ik vermoed dat ze stemmen filteren of dimmen via de ML cores. De laatste Apple TV heeft de recente A15 chip en die zal wel een heek stuk performanter zijn dan zijn voorganger (A12) uit 2018.

“We built an on-device machine learning algorithm that can process music in real-time, finding the vocal parts and neatly isolating them from the rest of the song.” (Bron)

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 24 juli 2024 22:39]

silsil @Coolstart7 december 2022 09:45
Dat vermoed ik ook. Het werkt blijkbaar helaas pas vanaf de A13 chip (iPhone 11).
  • Apple TV 4K (1e generatie), 2017 = A10x
  • Apple TV 4K (2e generatie), 2021 = A12
  • Apple TV 4K (3e generatie), 2022 = A15
bronnen
https://support.apple.com/nl-nl/HT200008
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apple_TV_(hardware)
https://gizmodo.com/apple...c-sing-karaoke-1849860222
Verwijderd @Coolstart7 december 2022 09:57
In realiteit zal het waarschijnlijk wel een combinatie zijn van dit en het feit dat iets bouwen voor een device wat je wilt verkopen natuurlijk wel een goede manier is om de verkopen op te krikken.
De A12 is minder krachtig, maar op geen enkele manier een zwakke CPU. Waarschijnlijk is het dus gewoon de kosten niet waard om daar developers aan te laten werken, ze kunnen ergens anders meer geld verdienen en dan is het logisch dat je als bedrijf daarvoor kiest.
Richting het publiek is 'het is te zwak' natuurlijk een betere uitleg dan 'het kan wel, maar dan moeten we er moeite in stoppen terwijl jij ook gewoon een nieuw apparaat kunt kopen' ;)
redecal @carpebios6 december 2022 19:31
dat is idd wel suf, maar goed: via een iphone/ipad/macbook en dan via airplay kan t waarschijnlijk ook…
nlmarvin @redecal6 december 2022 22:59
Volgens mij kan ik met AirPlay op mijn tv de songteksten van de muziek niet zien, dat qua functionaliteit echt het minimale. Of bedoel je dan dat je voor de tekst je iPhone gebruikt?
redecal @nlmarvin6 december 2022 23:25
je kan screen mirror doen, dan cast je video + audio, dan zou t moeten werken
Jan Onderwater 6 december 2022 19:37
Zal het goed doen in Japan
SoloH @Jan Onderwater7 december 2022 06:55
Heel Zuid-Oost Azië.
satoer 6 december 2022 19:40
Zouden ze van elk nummer dan ook de instrumentale track hebben, of gebruiken ze daar een geavanceerde AI truc voor? Werk verbazend goed tegenwoordig middels AI, maar je hoort wel duidelijk de artefacten ervan.

[Reactie gewijzigd door satoer op 24 juli 2024 22:39]

Mr Ricky @satoer6 december 2022 20:34
Apple zal alle stems in handen hebben, die ze natuurlijk gebruikt hebben om de ATMOS functie te krijgen. Zal niet echt professioneel van Apple zijn om deze functie door AI te bewerken, tenzij ze iets achter houden met krachtige AI-werking.
crazyboy01 @Mr Ricky7 december 2022 12:25
Ik weet echt vrijwel zeker dat ze die niet van de volledige catalogus in handen hebben. Best veel artiesten en maatschappijen houden de stems sowieso vaak krampachtig achter slot en grendel bij nummers die geen single zijn, tenzij er gelekt wordt. Die mogen bij wijze van spreken het pand niet verlaten. Daarbij zijn van bepaalde muziek de stems/multitracks gewoon zoek, incompleet (ja, echt) of bestaan deze misschien niet eens meer na decennia (of bij kleine artiesten zelfs al veel eerder, iedereen kan zijn muziek met wat stappen namelijk wel op die diensten kwijt, ook zonder platencontract, maar niet iedereen managed zijn data goed). Natuurlijk kunnen ze er een toelatingseis van maken, maar dan zou een enorm deel van de catalogus wegvallen enkel om een functie te bieden dat slechts een extratje is op de dienst.

Er zijn inmiddels ook best wat AI tools die een zeer goed resultaat geven, zoals Spleeter van AM concurrent Deezer, maar je blijft wel merken dat er achteraf met een nummer is geknoeid. Bij simpelweg realtime geluidsniveau's aanpassen zal je ook slechts de stem verzachten. Dus heb er ook nog niet zo'n goed beeld van hoe ze dit dan wél gaan doen. Daarmee zou het wel geweldig zijn, want dat betekent dan dat iedere AM gebruiker ook toegang heeft tot een hoge kwaliteit, originele instrumentale versie van zeer obscure nummers.
Mr Ricky @crazyboy017 december 2022 22:46
Hopefully though. Heb net wel gelezen dat "The vocal slider adjusts vocal volume, but does not fully remove vocals." dit wel het gevalletje zal zijn. Dus geloof misschien toch wel dat dit een AI gevalletje kan zijn. We zullen zien!
satoer @Mr Ricky6 december 2022 21:29
Apple zal alle stems in handen hebben, die ze natuurlijk gebruikt hebben om de ATMOS functie te krijgen.
Je zou het denken, maar..
De functie moet werken met alle liedjes in de Apple Music-catalogus.
Doet mij toch ernstig vermoeden dat het een AI trucje is. Kan mij niet voorstellen dat voor elk nummer in die catalogus een instrumentale versie beschikbaar is (denk aan oude muziek). Of misschien is het een combinatie. Een AI filter indien de originele orkestband niet beschikbaar is.
SoloH @satoer7 december 2022 06:57
Zou het daarom alleen op de nieuwe TV werken? Of is het een marketing truc.
crazyboy01 @SoloH7 december 2022 12:39
Mocht het écht realtime AI zijn, en geen simpeler foefje met geluidsniveau's, dan lijkt het me niet dat die tool op het apparaat zelf aan de slag gaat hoor. Lijkt me dat dat in alle gevallen een slechte gebruikservaring is. Zou dan eerder denken dat er een remote tool wordt geraadpleegd, on-demand voor het gekozen nummer, waarna het resultaat wordt gestreamed. Of dat de tool nu al bezig is om instrumentale tracks op basis van AI klaar te zetten voor de gehele catalogus en dat in de toekomst direct voor ieder nieuw nummer doet. Het is gissen, maar op de doorsnee consumentenapparatuur gaat het een zieke wachttijd opleveren voor je met je karaokenummer kan beginnen. Denk dat het beschikbaar maken gewoon een exclusiviteitsding is voor nieuwe apparatuur en misschien heeft het iets met ondersteuning te maken.
mjz2cool @crazyboy017 december 2022 13:21
Volgens deze bron wordt het wel lokaal gedaan: https://gizmodo.com/apple...c-sing-karaoke-1849860222
crazyboy01 @mjz2cool7 december 2022 13:32
Zeer duidelijk straight-to-the-point bron, die spreekt dus ook van ML dus AI, wat ook een hoop verwarring hier op Tweakers wegneemt. Vooral interessant in dit artikel vind ik dit deel:
To use the karaoke app, users will enter the lyrics view and tap on the microphone button to adjust the singer’s volume.
Niet eens statisch aan/uit dus. Ben benieuwd hoe goed dit gaat werken dan.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 24 juli 2024 22:39]

SoloH @crazyboy018 december 2022 09:02
Nou ik zit met de nieuwste Davinci Resolve te werken en daar kan je via AI het omgedraaide doen. De stemmen isoleren. Dat gaat realtime en erg goed, maar dan met achtergrond lawaai. Eens kijken wat het doen als je er een muziekje in stopt 😂.
crazyboy01 @SoloH8 december 2022 11:32
Mooi voorbeeld, met ruis/lawaai lijken me inderdaad redelijke resultaten te behalen. Ik zat zelf meer met Spleeter (van Apple Music concurrent Deezer) in mijn hoofd. Dat is een AI tool om 'stems' te genereren voor muziek. Je voert dan het originele nummer in en krijgt een instrumentale track en een acapella terug, zonder dat je zelf nog iets hoeft te doen. Je kan het ook verder afsplitsen, dan krijg je echt aparte tracks voor drums, bass, piano etc.

Ding is, welke modus je ook gebruikt, je machine gaat best hard aan de slag zodra je die tool start. Het is totaal niet geschikt voor realtime, maar bij geschikte nummers is het resultaat wel heel goed. Al zie ik dat de performance inmiddels flink verbeterd is en zal het op krachtigere apparaten waarschijnlijk wel snel zijn werk doen.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 24 juli 2024 22:39]

rolandvrut @satoer6 december 2022 20:23
Ben ik ook benieuwd naar! Mijn eerste gedachte is dat ze dit mogelijk doen met de Atmos-sporen, maar kan hier (nog) niets over vinden.
- peter - 6 december 2022 19:30
Is dat niet ongeveer hetzelfde wat Spotify ook al heeft? T laat de songteksten zien en in veel gevallen ook precies waar in de song je zit.

Hmm, macrumors lijkt aan te geven dat je ook zonder de vocal track kan zingen, en dus echt kan karaoken. Dat is wel gaaf.

[Reactie gewijzigd door - peter - op 24 juli 2024 22:39]

Donstil
@- peter -6 december 2022 20:08
Is dat niet ongeveer hetzelfde wat Spotify ook al heeft? T laat de songteksten zien en in veel gevallen ook precies waar in de song je zit.

Hmm, macrumors lijkt aan te geven dat je ook zonder de vocal track kan zingen, en dus echt kan karaoken. Dat is wel gaaf.
Eerste hadden ze al met Apple Music. Dit is inderdaad wat anders.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 24 juli 2024 22:39]

TheVMaster Moderator WOS @- peter -6 december 2022 20:09
Dat songteksten deel heeft Apple Music al een hele tijd, die echte karaoke functie is nieuw.
Greatsword 6 december 2022 20:00
Gebruik al jaren naar tevredenheid de ingebouwde songteksten functie in Apple Music dus eigenlijk zat het er al voor 98% in en daar zie je ook precies waar het nummer precies is qua tekst, desalniettemin leuke update/toevoeging.

[Reactie gewijzigd door Greatsword op 24 juli 2024 22:39]

Idleidol89 @Greatsword6 december 2022 21:18
Ja èn dat de teksten uit de muziek gefilterd kunnen worden zodat je echt karaoke kan doen. Met echt elk nummer uit de catalogus, vrij bizar.
SoloH @Idleidol897 december 2022 06:54
Denk niet met elk nummer hoor. Zullen wel speciale tracks zijn. Vandaar ook de 50 lijsten.
JaPPa03 @SoloH7 december 2022 11:41
“De functie moet werken met alle liedjes in de Apple Music-catalogus.”
SoloH @JaPPa038 december 2022 08:56
Ah thanks. 😂 Dan zou het waarschijnlijk zijn dat het met de neural engine gedaan wordt.
sorted.bits 7 december 2022 08:32
Wacht, ik was even in de war door het microfoon icoontje in de screenshots, maar dat is enkel om de originele artiest uit te schakelen. Maar een karaokefunctie, wat functioneert dan als de microfoon (bijvoorbeeld bij de Apple TV?). Of is het gewoon een meezing optie (zoals de naam eigenlijk suggereert).
crazyboy01 @sorted.bits7 december 2022 12:08
Ik heb het idee dat dit inderdaad gewoon een uitbereiding is op die lyric functie die ze al hadden, waarbij je nu onder andere het volume van de zang omlaag kan brengen etc. Niet een soort karaokegame oid.
slijkie 6 december 2022 19:33
En bedankt Apple. Vrouw en dochter gaan hier vast en zeker gretig gebruik van maken! :'(

Zonder dolheid, leuke functie waar vast veel mensen plezier aan zullen hebben. :)
Byte 6 december 2022 23:03
Leuke functionaliteit, maar verwacht het niet te gebruiken. Het enige wat mij misschien over de streep zou kunnen trekken is de connect (Spotify Connect) functie die Spotify nu heeft. Zover ik heb kunnen zien heeft geen enkele andere muziek streamingdienst dit.
WhatsappHack
@Byte7 december 2022 00:17
Nope, helaas. En AirPlay/TV-control is ook heel erg buggy jammer genoeg, dus geen adequate vervanger. Maar goed, alles afgewogen is voor mij AM > Spotify, dus de keuze blijft simpel voor de daily driver. :P (Heb wel een Spotify abo via Family, maar wordt eigenlijk nooit gebruikt.)
loeberce @Byte7 december 2022 08:48
Misschien heb ik het verkeerd, maar Tidal heeft toch dezelfde functionaliteit als Spotify Connect? Ik bedien het vanaf mijn telefoon en dan neemt onze Bluesound Node alles over.
Sluuz @loeberce7 december 2022 13:19
Klopt, Tidal Connect :)
WhatsappHack
7 december 2022 00:18
Oh ik dacht altijd dat de functie dat je de songteksten automatisch in beeld ziet scrollen al een Karaoke-functie moest voorstellen. Maar grappig dat ze dat nu verder verbeteren. De huidige implementatie werkt eigenlijk alleen met bekendere liedjes, bij wat meer onbekend spul zie je vaak eerder louter de tekst zonder verdere animatie/scrollen. Hoe ze dit dan opeens voor de hele library willen doen... ben benieuwd! Ben ook benieuwd, als dit op AI-basis is, hoe dat gaat werken met snoeiharde metal vocals.
Roko 7 december 2022 07:26
Dit zal vooral in China en Japan heel populair zijn en de nodige abonnees opleveren. Dat zal ook wel de marketing gedachte achter deze feature zijn, want in Europa kijkt er amper een bips naar om

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