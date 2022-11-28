Apple brengt Oceanic+-duikcomputerapp uit voor Watch Ultra

Apple brengt in samenwerking met Huish Outdoors de Oceanic+-duikapp uit voor de Watch Ultra. Met de applicatie kunnen amateurduikers de smartwatch van Apple als duikcomputer gebruiken tot 40 meter diepte. Er is een gratis versie en een betaald abonnement.

Oceanic+ is alleen beschikbaar voor de Apple Watch Ultra met watchOS 9.1 die gekoppeld is aan een iPhone 8 of nieuwer, of een tweede generatie iPhone SE of nieuwer, in beide gevallen aangedreven door iOS 16.1. Met de gratis versie van de app is het mogelijk om tijdens het duiken de huidige diepte te bekijken, tijd bij te houden, de watertemperatuur te zien en enkele basisstatistieken van de meest recente duiksessies bij te registreren.

Voor 10,49 euro per maand of 91 euro per jaar krijgen klanten geavanceerdere functies zoals bijvoorbeeld de duikplanner. Hiermee kunnen duikers de oppervlaktetijd, diepte en het gebruikte luchtmengsel invoeren, waarna de app de nultijd berekent. Ook krijgen gebruikers toegang tot een locatieplanner, gepersonaliseerde tips, een onbeperkt logboek en visuele en haptische veiligheidswaarschuwingen. Voor 135 euro per jaar kunnen tot vijf leden van een gezin de app gebruiken. Apple raadt nog steeds aan om duikprotocollen te volgen, met een partner te duiken en altijd een tweede apparaat mee te nemen.