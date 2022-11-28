Apple brengt Oceanic+-duikcomputerapp uit voor Watch Ultra

Apple brengt in samenwerking met Huish Outdoors de Oceanic+-duikapp uit voor de Watch Ultra. Met de applicatie kunnen amateurduikers de smartwatch van Apple als duikcomputer gebruiken tot 40 meter diepte. Er is een gratis versie en een betaald abonnement.

Oceanic+ is alleen beschikbaar voor de Apple Watch Ultra met watchOS 9.1 die gekoppeld is aan een iPhone 8 of nieuwer, of een tweede generatie iPhone SE of nieuwer, in beide gevallen aangedreven door iOS 16.1. Met de gratis versie van de app is het mogelijk om tijdens het duiken de huidige diepte te bekijken, tijd bij te houden, de watertemperatuur te zien en enkele basisstatistieken van de meest recente duiksessies bij te registreren.

Voor 10,49 euro per maand of 91 euro per jaar krijgen klanten geavanceerdere functies zoals bijvoorbeeld de duikplanner. Hiermee kunnen duikers de oppervlaktetijd, diepte en het gebruikte luchtmengsel invoeren, waarna de app de nultijd berekent. Ook krijgen gebruikers toegang tot een locatieplanner, gepersonaliseerde tips, een onbeperkt logboek en visuele en haptische veiligheidswaarschuwingen. Voor 135 euro per jaar kunnen tot vijf leden van een gezin de app gebruiken. Apple raadt nog steeds aan om duikprotocollen te volgen, met een partner te duiken en altijd een tweede apparaat mee te nemen.

Apple Oceanic+Apple Oceanic+Apple Oceanic+Apple Oceanic+Apple Oceanic+Apple Oceanic+

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 28-11-2022 21:10 158

28-11-2022 • 21:10

158

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Apple Watch Ultra

vanaf € 329,-

4.5 van 5 sterren
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Reacties (158)

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stijnos1991 29 november 2022 01:29
Het advies om een tweede duikcomputer mee te nemen is dan wel weer logisch en niet vreemd. Je neemt als duiker het liefst voor alles een backup mee. Ook al gebruik je een duikcomputer van Suunto met alles erop en eraan (kompas, lucht, etc) heb je waarschijnlijk gewoon een manometer en los kompas bij je als backup. Je hebt ook 2 lampen bij je tijdens een nachtduik, en je hebt natuurlijk ook twee ademautomaten mee om maar wat voorbeelden te geven.
kabouter428 29 november 2022 00:24
Als duiker zijnde ga ik echt niet met een watch duiken. Ze zeggen zelf geschikt voor 100m maar gecertificeerd tot 40m. Dat is leuk, maar we leren als duiker dat je minimaal 200m diep klokje nodig hebt dan kan je er echt mee duiken.
Nee ik zou echt niet met mijn watch zo diep gaan. Mijn suunto van een paar jaar oud geeft precies aan wat ik wil, simpel en met een goed overzicht. Laat zo'n watch maar gewoon lekker op het droge blijven (maar dat is mijn mening)
TheFruitNerd @kabouter42829 november 2022 11:33
Zelf heb ik recent al meerdere duiken (max 30m) met de Ultra gemaakt. Ter referentie heb ik tijdens die duiken 2 andere computers er naast gehouden (Mares Puck Pro en Divesoft Freedom). Puur op diepte zat de Ultra precies tussen die twee. Hoewel je kunt beargumenteren of de Apple Watch Ultra een goede vervanger is voor bestaande horloges, heeft de Ultra zich (op diepte) prima stand gehouden.

Helaas was de Oceanic app toen nog niet beschikbaar, dus nu met de app ben ik benieuwd welke details naar boven komen (gebruiksvriendelijkheid, nauwkeurigheid, waarschuwingen, deco tijd, instellingen, etc).
Verwijderd @kabouter42829 november 2022 13:00
Ze zeggen zelf geschikt voor 100m maar gecertificeerd tot 40m.
Als je even de moeite had genomen om zelfs maar Google even te openen had je dit tegen gekomen:
https://www.apple.com/my/apple-watch-ultra/
EN13319 certified
An internationally recognised standard for diving accessories.
Dat is 11 ATM.

De 100m is de 'horloge' standaard en Ja, je kunt er dus prima mee duiken.
Op Youtube kun je ook genoeg video's vinden van mensen die dit testen.
De 40 meter is gewoon waar recreatief duiken ophoudt en ze willen niet dat dit nu (al) professioneel gebruikt gaat worden. Logisch lijkt mij, precies in lijn met eerdere stappen (qua waterdichtheid).
Groningerkoek @kabouter42829 november 2022 00:52
40 meter is voor de overgrote meerderheid van de duikers dan ook ruim voldoende, de hobby/recreatie duiker zul je niet aantreffen op 40meter diepte.
IVEL @Groningerkoek29 november 2022 08:27
Helaas werkt het met de diepte indicatie op horloges niet zo, zoals @kabouter428 aangeeft is het voorschrift voor duikhorloges die tijdens duiken worden gebruik 200m (20ATM of 20Bar) of meer. Zie voor iets meer toelichting bijv: https://www.horloge.nl/waterdichtheid/

Je kunt dus voor je eigen veiligheid tijdens het duiken niet met minder genoegen nemen, hoe dat zich vertaald naar de indicaties die Apple voor de Apple Watch aangeeft is wat onduidelijk.
Groningerkoek @IVEL29 november 2022 11:28
Er zit een verschil tussen de standaardindicatie op horloges welke misleidend is omdat deze niet de diepte aangeeft tot hoever je kunt duiken, maar een indicatie is van de druk die weerstaan kan worden. Als ik een horloge draag die zegt waterdicht tot 50 meter, dan is dat 5 bar druk bij stilstaand water. Als ik mijn arm dan snel tegen de stroom in beweeg dan blijft er van die 50 meter al niet veel meer over.

Apple echter geeft een maximale gebruiksdiepte van 40 meter bij duiken aan en die kun je wel letterlijk nemen.
Tasz @Groningerkoek29 november 2022 11:54
Op 50m diepte heb je een omgevings druk van 6 bar (op zee niveau). Je vergeet de luchtdruk aan de oppervlakte.
Groningerkoek @Tasz29 november 2022 12:44
Ik wilde mijn uitleg graag zo simpel mogelijk houden, we kunnen er andere dingen bij betrekken als we willen. Zo houdt de indicatie op horloges ook geen rekening met temperatuurverschillen, maar op het strand uit de zon gelijk naar 3 meter diepte in het koude zeewater kan door het temperatuurverschil en de verschillende uitzettingscoëfficiënten en snelheid van warmteverlies van de verschillende materialen je "waterdicht tot 200meter" horloge al volledig de nek omdraaien als je pech hebt.
rob12424 @Groningerkoek29 november 2022 20:17
Daarnaast maakt de atmosferische druk in de lucht en het zoutgehalte ook nog uit.

Ik zie bijvoorbeeld op het lab bij zebravissen ook nog wel eens duikersziekte optreden een paar dagen voor het gaat onweren of als het in de lucht hangt afhankelijk van de RV in de lucht en de druk, stroming redox coëfficiënt enz. (En ja vissen kunnen dus ook duikersziekte krigen 😥 )

Standaardwaarde zijn een indicatie. Geen garantie.
Raymond Deen @Groningerkoek29 november 2022 14:08
Het zal je nog verbazen hoeveel je er tegen komt. Heb zelf nog een keer iemand omhoog moeten trekken die zo naar de 45m door zwom en dieper was gegaan als ik haar niet had vast gegrepen. Iets met partiële zuurstofdruk.... Je wil toch wel aan de veilige kant zitten met marges wanneer je op diepte bent (ook trouwens als je niet zo diep zit, want ademen onder water gaat nou eenmaal moeilijk).

Overigens wil je een horloge dat flink wat meer druk aan kan, vanwege bewegingen die je maakt met dat ding en de extra druk die er dan bijvoorbeeld op seals onder je knopjes komt, ook al kom je normaal gesproken echt niet dieper dan 40M als recreatieve duiker.
Groningerkoek @Raymond Deen29 november 2022 14:55
Dat klopt, maar Apple geeft een maximale duikdiepte en daarbij wordt al rekening gehouden met marge's en bewegingen in tegenstelling tot "waterdicht tot 100mtr" waarbij je moet hopen dat die onder de douche heel blijft.
Raymond Deen @Groningerkoek29 november 2022 15:27
Verwijzen naar ISO22810 voor gebruik als duikcomputer is niet zo handig dan; verwijs dan naar ISO 6425 en/of EN 13319.

Die 40M zal eerder genoemd worden door de dieptegrens van recreatief duiken (ik bedoel dan niet technisch duiken wat je ook nog steeds recreatief kan doen) dan door de grens van het klokje zelf.

Wat ik trouwens verontrustender vind is dat Apple zegt bij de specs dat de waterdichtheid over de tijd afneemt en verwijst naar: https://support.apple.com/nl-nl/HT205000
Groningerkoek @Raymond Deen29 november 2022 15:44
Dat de waterdichtheid over tijd verminderd is normaal, daar hebben alle waterdichte toestellen last van. Zelfs de duurste duikcomputer heeft dat. (Die laatste is wel gemakkelijker te onderhouden met een nieuwe afdichtingsset. )

En zelf vindt ik vrij gemakkelijk te begrijpen wat Apple aangeeft.

- Waterdichtheid tot 100 mrt volgens ISO-norm 22810:2010
- Voldoet aan norm EN13319
- Maximale duikdiepte 40 meter

Simpeler wordt het volgens mij niet.
Raymond Deen @Groningerkoek1 december 2022 00:02
Over en13319 heb ik heen gelezen… Nota Bene m’n eigen url verwijzing 8)7
Na ja, dan zou m’n volgende duik computer helaas nog steeds geen iWatch ultra worden, simpelweg omdat hij inclusief aanschaf van die duik app een aantal keer zo duur is als mijn vertrouwde Suunto…
iDEOwen @kabouter42829 november 2022 13:04
Ze zeggen zelf geschikt voor 100m maar gecertificeerd tot 40m.
De Apple Watch Ultra kan 100m water druk aan (volgens de ISO standaard 22810), maar statisch in niet bewegend water... Dit is hoe de horloge industrie water bestendigheids aanduiding aangeeft. Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Resistant_mark

Vandaar dat Apple alsnog aangeeft dat je tot 40 meter echt kan duiken, en daar is die ook voor getest.
batteries4ever 28 november 2022 23:00
Helemaal afgezien van alle discussies of het nou duur is of niet... Apple's verdienmodel in deze staat of valt met het blokkeren van andere Apps voor dat ding die hetzelfde kunnen.
Ik ben benieuwd naar de reden die Apple aangeeft voor het blokkeren van concurrerende DuikApps:
1) Veiligheid voor alles: alleen met Apple Apps duik je echt veilig!!
2) Slecht voor de Apple ervaring - we willen niet dat mensen door een slechte DuikApp een negatieve indruk over houden van de Apple Watch
3) Slecht voor onze winstmarge

We gaan het zien...
Groningerkoek @batteries4ever29 november 2022 11:30
Apple staat andere duik-apps gewoon toe, had je zelf ook kunnen weten als je wat meer info had gelezen.
Bomberman71 @batteries4ever28 november 2022 23:16
Apple houd zoveel tegen en benut al vanaf 2007 van alles en nog wat niet.
De speaker op de Ultra is best goed, zelf leuk voor een muziekje terwijl je bezig bent, ware het niet dat Apple dat niet ondersteund out of the box.
Met een App kan je wel Youtube filmpjes en muziek luisteren via die speaker.

Om maar een voorbeeld te geven.

Apple doet zelfs 5 jaar lang spichtig om de accu percentage op een iphone te laten zien en moest je swipen want het icoontje liet bar weinig zien. Nu met IOS16 kan het opeens wel.

Hetzelfde op MacOS. Je zag altijd het percentage met het laden in lockscreen mode maar sinds big sur geloof ik is dat geheim ofzo. Dus moet je unlocken om het percentage te zien.
Heel knullig allemaal en kan in 1 middag opgelost zijn met wat software maar ze doen het niet.
ikweethetbeter @Bomberman7129 november 2022 12:58
1000 mensen, 1000 wensen.

Welke wens implementeer je, en welke niet?

Je kunt in één oogopslag zien of de accu bijna leeg is, of nog vol, of halfvol. Maar als je wilt weten of-ie 71% of 72% is, dan moet je moeite doen. En dan nog zul je mensen hebben die niet tevreden zijn, want 72%, is dat 71,78% of 72,49665129%?

Als ik mag kiezen tussen een Android interface waar ze teveel info in een enkele pixel proberen te proppen, of iOS waar je het idee hebt dat iemand met verstand van design het gemaakt heeft, dan geef ik de voorkeur aan iOS. Als dat Android is voor jou. prima. Ieder z'n voorkeur!
Bomberman71 @ikweethetbeter29 november 2022 13:29
Heeft NIKS met voorkeur te maken.
Loop al wat langer mee en ik praat hier over functies die we hadden (icoon en percentage) die dan verdwijnen en minder makkelijk worden.
Dat noem ik achteruitgang ....
Ik draai zowel op iOS, Ipados, macOS als Android en Windows.
Emiel L @Bomberman7130 november 2022 08:41
Of je noemt het weglaten van niet relevante zaken, en dan kun je het wel een vooruitgang noemen. Toch voorkeur dus.
Bomberman71 @Emiel L30 november 2022 09:05
Niet relevant ?? Oh wacht even ...
Daarom is batterij percentage weer terug in IOS 16 na 5 jaren .... Juist ja.

Die dingen die ik noem zijn niet alleen persoonlijk maar er zijn legio discussies op diversa fora wereledwijd te vinden.
We praten hier over software, iets dat makkelijk aan te passen is.

[Reactie gewijzigd door Bomberman71 op 23 juli 2024 12:01]

sdziscool 29 november 2022 00:36
De klachten zijn weer eens vreemd opgesteld in de comments. Een zegt dat meer dan 10 euro per maand te duur is, maar als je maar 3 maanden per jaar duikt is dat 33 euro, best goedkoop voor zulke belangrijke software (er zitten mensenlevens aan vast en dat maakt software development ervan vele malen complexer) en als je het hele jaar rond duikt kun je gewoon het jaarabonnement nemen waardoor het dus minder dan 10 euro per maand is.

Als je een abbo permanent maandelijks betaald is het duur ja, maar als je het toch permanent betaald kan je net zo goed het jaarabbonnement nemen?

Als je het jaarabbonnement duur vind (91 euro) terwijl je het het hele jaar door gebruikt als vervanger voor een duikapparaat sta ik wel een beetje te kijken wat men dan wel een redelijke prijs zou vinden.

PS. Niet eens een Apple fan, heb alleen een iPad liggen ergens volgens mij.
HgnX @sdziscool29 november 2022 11:56
Is gewoon een solide approach.

Ipv een scooter op vakantie huur je gewoon een duikcomputer op je watch.

Voor een redelijk prijsje.
LOTG @HgnX29 november 2022 15:26
Ik denk dag hier even een verschil gemaakt mag worden waardoor de waardebepaling anders werkt.

Als je een scooter huurt, dan huur je het complete apparaat met alle functies er bij.

Als je een app huurt op je horloge, betekent dit dat je al een investering van 1000 euro hebt moeten doen.

Daar bij zou ik er niet heel blij van worden als mijn horloge tijdens het duiken beschadigd raakt door het een of het ander (krassen of zo). Daar zou ik wat minder moeite mee hebben als het een apparaat was wat ik niet voor andere doeleinden in zet.

Het zijn extra kosten op iets wat eigenlijk voelt als of het een standaard functionaliteiten had moeten zijn gezien de certificering.
nehal3m @sdziscool29 november 2022 08:33
Ik persoonlijk vind het idioot om een abonnement te moeten nemen op software die geen achterliggende doorgaande service nodig heeft (afgezien van misschien wat opslagruimte in iCloud, waar je los al voor betaalt).
sdziscool @nehal3m29 november 2022 10:33
ook voor @punishedbrains
Het probleem hier zit hem enorm in het prijs vs vraag probleem. Stel je voor dat apple het heel goedkoop maakt (20 euro), dan is het moeilijk om de investering terug te krijgen (aannemend dat 15 senior devs hier een jaar tijd voor hadden bvb, en live testen kost ook de wereld). Maar als apple het duurder maakt, bijvoorbeeld 90 euro, dan kopen veel minder mensen het en dan krijgen ze nog steeds hun investering niet terug.

Voor software is het bijzonder moeilijk om een prijs ervoor neer te zetten, vroegah was creative cloud ook een one time buy, maar het was voor veel mensen veels te duur en het is supermoeilijk om mensen ervan te overtuigen dat software development gewoon heel duur is. Voor de gemiddelde leek is het vreemd dat men bijvoorbeeld 500 euro vraagt voor iets wat de verkoper gewoon kan kopieren zonder enige kosten.

Waar ik het wel mee eens ben is dat er een optie moet zijn om een permanente licentie af te kopen, bijvoorbeeld in plaats van het jaarabbonement gewoon een one time buy van 100 euro. Dat lijkt me beter voor de consument en hier is apple erg "greedy" aan het zijn.
punishedbrains @sdziscool29 november 2022 09:09
Ik denk dat het belang van een abonnement is, dat er ontwikkeling plaats blijft vinden. Als deze app verder niks nieuws gaat doen of anders, dan zou ik dat gewoon 1x willen betalen. Gratis zoals ik veel lees is natuurlijk onzin, dat zijn we gewend geraakt met alle free open source, maar voor niks gaat de zon op natuurlijk. :) De watch zelf heeft al een ingebouwde duik app.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 12:01]

peli @punishedbrains29 november 2022 13:02
Een dieptemeter is geen duik app.
hendrik60 @sdziscool30 november 2022 22:24
Het is duur, gezien het feit dat je als duiker tot nu toe nog nooit te maken hebt gehad met een abbonement voor je duikcomputer, maakt niet uit of je 1 van 150 had, of 1 van 2000. Mijn duikcomputer plus zender was in de aanbieding 600 euro, en bied dankzij de zender, zoveel meer veiligheid en functionaliteiten dan de basis van de apple watch, zonder dat ik daar ooit een euro per maand voor heb hoeven te betalen.

Het bijzondere is, dit zijn computer systemen met rekentabellen die zo doorontwikkeld zijn (ook van oceanic, die al lang mee doen), dat dit niet proportioneel is.

Ik hoop ook zeker dat andere fabrikanten dit niet gaan overnemen in hun businessmodel.

Duikcomputers zorgen voor een stuk veiligheid onderwater, en we kunnen discussiëren of dit duikers “laks” maakt, maar ze hangen hier letterlijk een prijs aan die veiligheid.
NLAnaconda 28 november 2022 21:50
Wordt er op de iWatch ook garantie gegeven op zout water? Vaak is dat toch wel een sidenote bij waterproof devices dat zout water snel funest is?
jvanhambelgium @NLAnaconda28 november 2022 22:08
Normaal ben je redelijk voorzichtig met je electronische spullen, maar volgens mij is zo'n fancy watch direct kapot als je er eens toevallig wat hard tegen een loodgordel of fles mee tikt. Als je met 6-8 of meer op een kleine rubberboot aan 50km/u over het water aan het sjezen bent moet je gewoon robuust deftig materiaal hebben. Zo'n watch is leuk voor luxe-duikjes op plekken waar ze je flessen-set nog voor je aandoen enz ;-)
Groningerkoek @jvanhambelgium29 november 2022 12:52
Veel duikers komen amper verder dan het lokale zwembad en een zandgat 20km verderop, en misschien een keer een dagtripje met een groep naar een rivier.

Voor die mensen is deze app meer dan voldoende.

Voor beroepsmatig of zwaar gebruik dien je zoals jij zelf al aangeeft materiaal te hebben wat gemaakt is voor de omstandigheden.
Bomberman71 @NLAnaconda28 november 2022 22:11
Zou je toch wel moeten verwachten want het meeste duiken gebeurd toch echt in zoutwater.
Maar goed, met Apple heb je soms van dit soort rare regeltjes ....
Einknall @NLAnaconda29 november 2022 08:53
Was dit ding niet titanium? Dan zal zout water geen probleem zijn.
SpankmasterC 28 november 2022 21:19
Top idee, jammer dat je een abonnement moet hebben voor de duikplanner, en dan ook nog eens zo'n duur abonnement. Meer dan 10 euro per maand is echt teveel.
JBVisual @SpankmasterC28 november 2022 21:34
Het is veel geld, maar het is maar net wat je hobby is en wat je er aan uit wilt geven.

Gezellig op een terrasje zitten, een bioscoopje pakken etc… kost al evenveel als dit per maand kost. Ik denk dat de doelgroep van deze app het geld misschien nog wel waard vinden.
Een maatje van mij duikt veel, en die is al €50 per maand kwijt aan materiaal. (6 a 8 duik sessies per maand)

Ik kan mij voorstellen dat hij best interesse zou hebben in een app als deze.
killerbie @JBVisual28 november 2022 21:37
ja oke maar het horloge kost al 999EUR :-/
Duck Cuddler @killerbie29 november 2022 10:40
Dit is denk ik het meest pijnlijke andere duikcomputers met deze functionaliteit ben je gauw 550 to 1200 euro kwijt.
Bijvoorbeeld de Suunto D5, Garmin Descent mk1 aan de goedkopere kant, dit zijn volwaardige duikcomputers die daarnaast ook veel smartwatch functionaliteit bieden.
Aan de meer Professionele kant de Garmin Descent MK2(i) en Shearwater producten, deze lopen op tot 2000 euro.

Voor al deze oplossingen betaal je in elk geval geen abonnementskosten, en komen met goede beoordelingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een tankzender te gebruiken en dus het volume in je duikfles te monitoren vanaf je duikcomputer.

Wat ik mis is een goed overzicht en vergelijking tussen al deze opties. De blogs en artikelen online worden geplaagd door meningen van mensen. Het zou verfrissend zijn als er een labtest is die alle functionaliteiten vergelijkt. (wellicht kan tweakers hiermee helpen - het valt namelijk al bijna onder de smartwatches)
  • Batterij duur als horloge
  • Batterij duur tijdens duiken
  • Lucht intergratie mogelijk ja/nee
  • koppeling met telefoon (bluetooth/usb)
  • helderheid scherm gemeten (geen spec van fabrikant)
  • schermtype
  • firmware upgrades
  • enz
player-x @Duck Cuddler29 november 2022 13:11
Waarom zou je een bv een D5 nemen, een Suunto Vyper Novo van €200 is al veel beter geschikt als duikhorloge, meestal iets dat special voor het doel gemaakt is, werkt gewoon beter, dan een Zwitsers zakmes.
Duck Cuddler @player-x29 november 2022 14:47
Vooral omdat er een groot verschil tussen zit. En veel beter geschikt is denk ik echt iets persoonlijks.

Ik zou onderscheid maken tussen een graphisch display en een Oled/amoled display. De leesbaarheid van een graphisch display is echt beduidend minder zeker in wat donkerder water of tijdens nacht duiken.

Daarnaast is het gewoon een ander apparaat. De Suunto D5 is een duikcomputer op 1 net als de Vyper Novo. Maar waar de D5 daarnaast ook een smartwatch is is de Vyper Novo niks meer als een duikcomputer, en bied daarnaast geen functionaliteit.

Overigens is er een verschil tussen de Suunto 5 en D5. Uitsluitend de D5 is als duikcomputer geschikt en kan ook gebruikt worden met een Tankzender voor terugkoppeling van luchtverbruik. De Suunto 5 is een Smartwatch met sportprofielen en geschikt om mee te zwemmen. Maar heeft geen decompressie tabellen en andere functies voor Duikers.
Bomberman71 @killerbie28 november 2022 21:57
Ja, dat is zo jammer.
Enne Typisch Apple: niks geen 3 maanden voucher erbij voor de mensen die de watch gekocht hebben ofzo, helemaal niets.
Yzord @Bomberman7128 november 2022 23:10
Behalve dat er ook een gratis versie is? Ik zou dat niet ‘helemaal niks’ noemen, toch?
Bomberman71 @Yzord28 november 2022 23:19
Heb je gezien wat die versie kan ???
Niets waar je onderwater echt wat aan hebt.
Dat wat een dieptemeter een duikcomputer maakt ontbreekt op de Free version. (Op vrijwel iedere duikset die ik gezien heb de afgelopen 30 jaar zat toch echt manometer en een dieptemeter.)

Ze zijn niet gek.
cool0 @killerbie28 november 2022 21:49
Ja mijn patek Philip is nog een paar ton duurder :p.. ik wil zeggen prijzen zijn voor elke doelgroep acceptabel of niet.
logix147 @killerbie28 november 2022 21:47
Je klinkt net als onze materiaal man bij Defensie… dat vest is pas 2 jaar oud.. of sommige van de IT afhankelijke mensen waar ik kom vertellen dat hun Windows 8.1 ervaring en ouder echt not done is anno 2022.

In de duiksport heb je veelal geen zin of tijd voor gedoe als je die vak gerelateerd materiaal gebruikt.

Kwaliteitsmateriaal kost vaak ook veel tijd om te produceren. Time = money is veelal meer afrekenen bij de kassa.

Een leatherman multitool kost in de aanschaf ook meer dan die van de bouwmarkt.

Tis net wat je zelf aanwend, maar goed werk heeft vaak meer tijd nodig dan half werk.
iMars @logix14729 november 2022 10:02
Ik heb in het verleden veel gedoken, simpel PADI, maar ook tegen het technisch duiken aan. En een beetje een duikcomputer kost al gauw tegen de 1000 euro aan. Ja je hebt ze goedkoper, maar je wil als duiker een goede duikcomputer, zoals bijvoorbeeld Shearwater Peridex van ~900 euro of ~1300 met zender voor je lucht integratie. Dan heb je gelijk alles, geen abonnement nodig.

Maarja, dit is Apple, die willen er natuurlijk wat aan verdienen. (Zeg ik als Apple gebruiker)
Bomberman71 @JBVisual28 november 2022 21:58
Die doelgroep heeft sowieso al een dedicated Duikcomputer ....
killerbie @Bomberman7128 november 2022 22:03
net daarop vindt ik het vreemd dat dit betalend is. kan me niet inbeelden dat een regelmatig duiker die kosten nog zal willen, of de aamteurduuker die vaak al materiaal huurt
Bomberman71 @killerbie28 november 2022 22:09
Dat is ook de tegenvaller.
Het was juist zo leuk dat die Ultra van alles kon en dus ook onderwater nuttig was.
Mensen die regelmatig duiken hebben gewoon een duikcomputer, net zoals iemand die paragliding doet of zweefvliegen sowieso GPS heeft.

Voor zijn deze vaste kosten belachelijk duur en voor degene die een keertje een duikje maakt zal vaak terugvallen op een huur duikset en daar zit dat vaak wel bij. Als je extra moet betalen voor de computer dan is het wellicht het overwegen waard.

Gewoon jammer dat je fors moet betalen voor een functie waarmee ze prat gingen tijdens de Apple event.
killerbie @Bomberman7128 november 2022 22:18
inderdaad. ik duik soms wel eens op reis, ben een gadgetfreak voor mij was dit een troef op eerlijk te zijn.
nu is het een afknapper
supersnathan94
@killerbie28 november 2022 22:29
Maar, als je wel eens duikt op een reis dan kost het voor een maand gebruik een tientje. Kun je daarna direct opzeggen (kan binnen dezelfde minuut en je behoud dan die maand). Dat valt toch wel mee?

Een duikcomputer huren is sowieso duurder.
killerbie @supersnathan9428 november 2022 22:31
ja opzich wel maar vest wat gedoe voor een impulsieve duik vind ik.m11r vind het vooral erg dat die software iets gewoon in het pakket zit kwam aankoop.

waar zijn de fabrikanten tegenwoordig mee bezig, same bij BMW etc
player-x @killerbie29 november 2022 07:26
Prijs is gewoon belachelijk, voor dat geld koop je beter meteen een echt Suunto, en die heeft ook al die log functies.
  • Voor 200 heb je een vergelijkbare losse beginner computer die tot 80m gaat, en wel decompressie doet.
  • Voor 400 heb je een 100m computer met slang die meteen je resterende duiktijd en lucht bijhoud.
  • En vanaf 600 heb je draadloze computers met drukzender.
Wat de App doet, is in basis het volgende, gedaan in Excel door een ''amateur" (in 2008), behalve een leuke UI, doet de App eigenlijk bijna niks meer!

En wie wil daarnaast in hemelsnaam er nog een abonnement er bij nemen. 8)7

[Reactie gewijzigd door player-x op 23 juli 2024 12:01]

Bomberman71 @supersnathan9428 november 2022 22:57
Gaat om de marketing. Vent op een berg, de ultra marathonloper en de duiker .... Weet je nog ?
Zelfs 3 categorieen aan bandjes (Alpineloop /sportloop ofzo/Ocean loop).
Men schepte de illusie dat het allemaal kon met de Ultra en nu opeens moet je betalen want alleen de diepte doet voor het duiken helemaal niks toevoegen.

Het is gewoon een beetje flauw en toch wel typisch Apple.
Bomberman71 @killerbie28 november 2022 22:53
Dat zeg je heel mooi ..... Sta er net zo in.
In NL zal je mij niet snel zien duiken maar op de Antillen of in Egypte duik ik regelmatig en voor mij was het een feature die de Ultra voor mij iets meer rechtvaardigde.
Nu is het een beetje een koude douche.
ZeroMinded @Bomberman7128 november 2022 22:38
Je kan voor 6 euro 1-dag abonnement afnemen op de dag dat je gaat duiken.

De maandelijkse of jaarlijkse fees zijn denk ik meer voor de mensen die wekelijks duiken?
Bomberman71 @ZeroMinded28 november 2022 22:57
Mensen die wekelijks duiken hebben een duikcomputer ....
ikweethetbeter @killerbie29 november 2022 08:11
net daarop vindt ik het vreemd dat dit betalend is.
Gratis software is geen basisrecht. Of vind jij dat Huish Outdoors hier geen geld aan mag verdienen?
kan me niet inbeelden dat een regelmatig duiker die kosten nog zal willen, of de aamteurduuker die vaak al materiaal huurt
Ben jij een amateurduiker? Weet jij wat zij belangrijk vinden?
Verwijderd @ikweethetbeter30 november 2022 12:03
Ik ben een amateurduiker, en het laatste wat ik zal doen is geld afdragen naar Apple voor informatie in een abonnementsformule die ik veel makkelijker, duidelijker, goedkoper en vlotter kan aflezen uit m'n eigen duikcomputer..
ikweethetbeter @kliklakloe29 november 2022 09:12
Dat is slechts een nickname. Die moet je los zien van de inhoud van de opmerking.
Verwijderd @Bomberman7129 november 2022 07:45
Die doelgroep heeft sowieso al een dedicated Duikcomputer ....
Die je al koopt voor de rond de 250 euro ;)
Bomberman71 @Verwijderd29 november 2022 09:02
Een stuk goedkoper hoor.
Verwijderd @Bomberman7129 november 2022 10:35
Dat is maar net wat je eisen zijn, inderdaad heb je rond de 180 euro ook een fijne computer :)
Bomberman71 @Verwijderd29 november 2022 10:46
Jazeker, als je kijkt naar wat men met de app kan dan ben je met een basic duikcomputer van 160 euro wel klaar.
SpankmasterC @JBVisual28 november 2022 22:30
Het is inderdaad relatief, maar het zou juist als extra een reden kunnen zijn om voor de Apple watch te gaan. Nu met de terugkerende abonnementskosten denk ik er niet aan, dan koop ik liever een duik horloge en ben ik klaar voor de komende jaren.
Netrunner @JBVisual28 november 2022 23:05
Ik kan mij ook heel goed voorstellen dat de nichemarkt voor deze app kleiner is dan winnen van een lotto. Je begrijpt wat ik bedoel denk ik :)

Iemand die professioneel duiker is, gebruikt professionele uitrusting. De apple watch ultra + app is geen professionele uitrusting. Right! Markt is amateurduikers, de markt WAS al niche, hebben ze het nog kleiner gemaakt dan dat het al was.
PinusRigida @JBVisual29 november 2022 10:30
Het is veel geld, maar het is maar net wat je hobby is en wat je er aan uit wilt geven.

Gezellig op een terrasje zitten, een bioscoopje pakken etc… kost al evenveel als dit per maand kost. Ik denk dat de doelgroep van deze app het geld misschien nog wel waard vinden.
Een maatje van mij duikt veel, en die is al €50 per maand kwijt aan materiaal. (6 a 8 duik sessies per maand)

Ik kan mij voorstellen dat hij best interesse zou hebben in een app als deze.
Heel eerlijk denk ik dat deze doelgroep andere horloges i.c.m. duikcomputers gebruikt om te duiken dan een run-off-the-mill smartwatch die halverwege je duiktraject zonder accu kan vallen als je 'horloge opladen' even in je pre-dive planning vergat te zetten.
én waar je voor een stukje gimmicky software nog een maandelijks -duur- abo moet betalen. 8)7

Tuurlijk: als je al een Apple-watch Ultra hebt, en nog geen dedicated duikhorloge + duikcomputer hebt -want die dingen zijn ook duur- is het mogelijks interessant voor amateurduikers om het even uit te testen dichtbij het oppervlak terwijl je spaart voor een echte duikhorloge en comp. }>

...misschien chargeer ik maar de enige realistische doelgroep die ik zie voor een Apple-watch met duiksoftware, zijn toeristen die bvb. in Kreta 'ns graag gaan snorkelen en wat in het water met hun nieuwe hippe horlogefunctionaliteiten willen liggen foemmelen tussen het zonnebaden en het all-in hotelbuffet door.

Ik volg je wel in het "geld uitgeven aan je hobby" dat is voor iedereen anders. Ik geef bvb. wel wat geld uit aan horloges... m'n vrouw vindt het absurd... tja... zoals je zegt: Bioscoop, terrasjes, elke dag op café gaan zitten of sportclub of gokkast of bowlen of een schoenenverzameling of racefiets of whatever... kosten ook geld.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 23 juli 2024 12:01]

skullsplitter @JBVisual28 november 2022 21:47
"Jamaar koffie is ook duur" is echt het kutste argument om in de verdediging van een dure abonnementsservice of DLC te gebruiken IMO...
Verwijderd @JBVisual28 november 2022 21:56
Zo kun je alles wel kapot nuanceren. Dit lijkt maar weinig functies voor het bedrag wat ze vragen
Tjidde @JBVisual29 november 2022 10:19
Echter duiken is al een dure hobby.

10 euro komt er dan weer boven op.

Maar voor de mensen die niet vaak duiken is een duikplanner super handig maar daar is de dienst veel te duur voor.
herofruit @SpankmasterC28 november 2022 21:57
Te veel? Volgens wie? Het hangt geheel af van iemands interesse. Ik kan mij voorstellen dat er voldoende duikers zijn die het abonnement 't wel waard vinden.

Persoonlijk gebruik ik bijvoorbeeld Arccos voor golf op m'n Apple Watch (en iPhone) en daar betaal ik ook €12,- per maand voor. Is dat te veel?
SpankmasterC @herofruit28 november 2022 22:28
Te veel? Volgens wie?
Nou, volgens mij dus :D ik ben een enthousiaste amateurduiker, dit zou een toffe reden kunnen zijn om een Apple watch aan te schaffen, maar het abonnement zorgt ervoor dat ik ervoor pass
Verwijderd @SpankmasterC29 november 2022 07:54
En je zou niet gaan voor een echte betrouwbare duikcomputer zoals een Suunto, Mares of Scubapro, de basismodellen kosten nog kwart voor wat je voor de Apple Watch Ultra kwijt bent.
SpankmasterC @Verwijderd29 november 2022 12:45
Tuurlijk dat zijn hele goede opties, maar de Apple watch kan je naast het duiken ook gebruiken, en er is natuurlijk de gadgetfactor :D
Verwijderd @SpankmasterC29 november 2022 12:54
Heb op de Noordzee gedoken zoals op de E3, maar geef mij dan maar een echte duikcomputer en inderdaad zoals jij het zegt een gadget :)

offtopic:
Zie ook dat iemand zijn dure speeltje aan het verdedigen is ;)
peli @SpankmasterC29 november 2022 13:04
Ziet de gadgetfactor tov een Apple Watch 8 niet in. Serieuze saecken verdienen serieuze attentie. Duiken is een serieuze saeck! Daar ga je niet lopen rommelen met een gadgetfactor.
Verwijderd @SpankmasterC28 november 2022 21:38
Hoezo top?
en altijd een tweede apparaat mee te nemen
Of te wel, je moet alsnog een duikcomputer meenemen onder water... Dit is dus extra geld en uitgave voor niets extra's wat goede duikcomputers ook leveren en veel nauwkeuriger en zonder abonnementen.
logix147 @Verwijderd28 november 2022 21:49
Ik gok dat dit ook een “verzekeringstechnisch” zinnetje is van Wij van bedrijf extreme sport die jij nu gaat beoefenen zijn niet aansprakelijk voor foutief/uitval gebruik van onze materialen.

Net zomin als veel garderobes in een restaurants hebben staan dat het management het aansprakelijk is of je jas er nog hangt bij terugkomst.
Verwijderd @logix14728 november 2022 22:08
Slecht voorbeeld, want als je betaalt voor een garderobe, dan zijn ze ondanks dat bordje wel degelijk aansprakelijk, dus hier vraagt Apple, net als standaard, de hoofdprijs, dus zijn ze wel degelijk aansprakelijk, maar ze komen er mee weg door te zeggen dat je altijd nog een duikcomputer mee moet nemen... Zou wat zijn als alle duikcomputers dit ook gaan zeggen, het zegt vooral iets over dat het niet betrouwbaar is als je zo'n advies geeft.
O wacht, het is geen advies, het moet!
logix147 @Verwijderd28 november 2022 22:14
Ik heb nog nooit betaald voor het weghangen van mijn jas dus geen idee welk deel van Nederland dit doet - maar dan heb je het over een betaalde dienst die niet levert wat je overeengekomen bent. Dus jas weg lijkt me logisch dat er mis is, gelukkig is dat met mijn auto weg laten rijden nog nooit gebeurd 8)7

Ik heb het niet over of de dienst duur is ja of nee.

Schijnbaar is er een gratis versie dat lijkt me goedkoop… vermoedelijk kan je er weinig mee net zoals de gratis iCloud storage, maar eenmaal binnen in een software eco systeem en boy je kan snel niet zonder.

Ik zeg ook ik “gok” dat ze hiermee aansprakelijkheid willen nuanceren aangezien ik de kop “ Apple Watch causes diver to drown” wel in de toekomst verwacht.

Maar Tesla’s zijn ook moord auto’s…

Blijven gekke Amerikaanse mensen ;-)
Verwijderd @logix14729 november 2022 22:27
Ieder tentfeest is betaald jas ophangen, carnaval, veel cafés, enz...
Daar hangen die bordjes ook, maar ze hebben dus geen betekenis, want ze gelden niet.
ZeroMinded @Verwijderd29 november 2022 12:56
Apple vraagt hier niks, de app en de dienst zijn van "Huish Outdoors".
Er is niks dat andere app developers tegenhoud om ook een duikcomputer-app te maken voor de applewatch.

De verwarring dat dit een Apple functionaliteit is komt natuurlijk omdat Apple hier wel een podium creëert voor deze developer, dat doen ze trouwens elk jaar met hun WWDC event, Epic heeft daar ooit gestaan om de grafische kracht van iPhones te demonstreren. het is win-win, Apple kan laten zien hoe goed hun hardware wel niet is, en de developer krijgt reclame.
Verwijderd @ZeroMinded29 november 2022 22:27
Apple vraagt hier niks...
Meen je dit nou serieus? Snap je serieus het verdienmodel niet van Apple?
ZeroMinded @Verwijderd29 november 2022 22:29
Ja maar dat is toch voor alle apps hetzelfde. Dat is toch een heel andere discussie?
Verwijderd @ZeroMinded30 november 2022 00:29
Nee, we hebben het nu over deze app en jij zegt dat Apple voor deze app niets vraagt, dus snap niet waarom je zo denkt... Je zet dit toch ook hier bij dit artikel neer als reactie, dus juist passend bij deze discussie...
ZeroMinded @Verwijderd30 november 2022 06:55
Maar mijn statement klopt toch, behalve de standaard 30% die apple voor alle apps/omzet vraagt (andere discussie) vraagt apple hier niets. Het is gewoon reclame voor de duikapp van “huish outdoor” (de developer).

Als iemand anders morgen besluit om een goedkopere of gratis concurrerende app te maken kan dat gewoon.

Apple bepaald de prijs van de app hier niet, dat is de developer.

Edit: en ja dat apple een boze entiteit is met veel geld die developers uitknijpt is niet relevant in deze discussie.

[Reactie gewijzigd door ZeroMinded op 23 juli 2024 12:01]

Verwijderd @ZeroMinded30 november 2022 13:40
Apple bepaald de prijs van de app hier niet, dat is de developer.
Je mag natuurlijk volledig gratis gebruik maken van de AppStore van Apple met je app...
ZeroMinded @Verwijderd30 november 2022 15:58
<knip> dus hier vraagt Apple, net als standaard, de hoofdprijs, dus zijn ze wel degelijk aansprakelijk, maar ze komen er mee weg door te zeggen dat je altijd nog een duikcomputer mee moet nemen </knip>
Apple vraagt hier niet de hoofdprijs, want de app is niet van hun.
Je reactie over dat de appstore zo duur is heeft gewoon niks met deze discussie te maken.
Verwijderd @ZeroMinded30 november 2022 17:31
Alweer fout, als Apple niet de belachelijke 30% zou vragen, dan kan alles veel goedkoper!
Dus denk eerst even na voor je weer reageert ;-)
ZeroMinded @Verwijderd30 november 2022 19:21
Ja succes met je discussie.
Verwijderd @ZeroMinded3 december 2022 10:35
Duidelijk oogkleppen op en totale Apple fan.
Ik heb verder niets tegen en ook niet met Apple, merkenblind, misschien ook eens iets mee proberen te doen.
Net als heel veel Apple fans kan en mag je niets negatiefs zeggen of ze gaan op jouw manier aan de gang. Mensen die nadenken over of iets het geld waard is zijn niet slecht hoor...
ZeroMinded @Verwijderd3 december 2022 12:03
Ik schrijf dit vanaf mn android, misschien moet je eens lezen ipv aannames doen? T is echt knap hoe je van een discussie over een applicatie die voor de applewatch gemaakt is de discussie weet te verdraaien naar een applestore bash
Verwijderd @ZeroMinded4 december 2022 23:16
Jij leidt mensen er heen ;-)
Best knap dat je het dan bij een ander gaan neerleggen...
Succes verder kerel _/-\o_
SpankmasterC @Verwijderd28 november 2022 22:32
Top omdat je dan een device voor meerdere dingen kan ge ruiken. Het heeft alle sensoren al, dus waarom niet ook tijdens het duiken gebruiken? Dat je vervolgens 10% van je aanschafprijs per jaar mag betalen voor dit privilege, dat valt bij mij minder goed.
Bomberman71 @SpankmasterC28 november 2022 23:03
Ja, idd ....
Als het nou een paid app was en je was met 20 euro klaar (zou gratis moeten zijn maar goed) dan is de pijn een stuk minder.
Als je dit zou gebruiken gedurende de levensduur van dit horloge (pak hem beet 5 jaar) dan ben je de helft van de aanschaf extra kwijt, belachelijk.
GekkePrutser @SpankmasterC28 november 2022 22:02
Als je 1000 euro over hebt voor een horloge dat ook nog eens na een paar jaar onbruikbaar wordt (wegens stoppen updates) dan zit je sowieso in de categorie "geld teveel" :)

Dit is geen juweel als een rolex ofzo.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 12:01]

Bomberman71 @GekkePrutser28 november 2022 23:04
Geld teveel wilt niet zeggen Gekke Henkie ....
nms2003 @GekkePrutser29 november 2022 08:01
Het is alleen wel 20x functioneler dan een Rolex.
nms2003 @SpankmasterC29 november 2022 08:00
Er is ook gewoon een basic diepte app. Gratis.
uip @nms200329 november 2022 12:23
Mja, zonder nultijdbepaling. Dat is geen duikapp.
localhost @SpankmasterC29 november 2022 06:43
Het moet inmiddels toch duidelijk zijn dat er voor Apple maar 1 ding belangrijk is: Winst maximalisatie en geld uitkeren voor de aandeelhouder?
Dit lijkt prima bij deze strategie te passen. Aanschafkosten en abonnementen staan al jaren in geen enkele verhouding tot daadwerkelijk gemaakte kosten en een fair winst percentage.
Sine @SpankmasterC29 november 2022 11:39
Voor die jaarprijs koop je al bijna een basic duikcomputer zoals de Mares puck pro (160 euro), en zelfs van dat ding kun je de logging uitlezen.

Wellicht is het leuk voor iemand die 'een keer' gaat duiken en voor een maandje een abbo afneemt ofzo.
StormRider 28 november 2022 21:21
Over het algemeen zijn duikhorloges wat groter zodat het heel wat prettiger kijkt. Aangezien duiken nogal meer vraagt dan bellen op de fiets zou ik niet voor een device gaan welk je af kan leiden met notificaties en of andere zaken _/-\o_

Haptische feedback als waarschuwing is enkel voor een individu handig. Een buddy/duikmaat triggert dit niet.

[Reactie gewijzigd door StormRider op 23 juli 2024 12:01]

endness @StormRider28 november 2022 21:25
Nog even los van of je onder water überhaupt bereik zult hebben, kun je alle tierelantijntjes natuurlijk prima uit zetten. Het scheelt je wel weer een los duikhorloge meenemen :)
rvt1 @endness28 november 2022 21:29
Maar ja... Vertrouw je je leven op een duik computer of op een AppleWatch?

Dan zal ik het wel weten... Ik heb geen ervaring moet duiken, maar wel met vliegen.

Ik vertrouw lever op mijn GPS/AHRS/VOR en ILS die ik in het vliegtuig heb dan dat ik dat op een telefoon of Apple Watch heb. Zeker voor die prijs wil je niet dat je duik computer in het midden mee stop omdat je batterij leeg is, of dat je je abbo moet upgraden.
Paprika @rvt128 november 2022 21:34
Een ouderwetse dieptemeter i.c.m. een drukmeter heb ik ook meer vertrouwen in dan een duikcomputer. In de basis doet de AppleWatch niets geks waar ik mij zorgen om zou maken t.o.v. iedere andere duikcomputer. Ik vraag mij eerder af of je blij gaat worden van een apparaat aan je pols waarmee je eigenlijk toch iets zorgvuldiger om wilt gaan en vooral niet om wil hebben terwijl je je langs gesteente en andere voorwerpen verplaatst.
Bomberman71 @Paprika28 november 2022 21:51
Een ouderwetse dieptemeter i.c.m. een drukmeter heb ik ook meer vertrouwen in dan een duikcomputer.
De ouderwetse drukmeter heb je sowieso altijd al. En de duikcomputer meet prima diepte en houd de duiktabellen een stuk sneller bij dan de meeste mensen dat in hun hoofd kunnen doen.
Ouderwetse dieptemeters heb ik vaker zien falen (of verre van nauwkeurig zijn) dan digitale dieptemeters op een Duikcomputer.
rvt1 @Bomberman7128 november 2022 23:03
Een andere vraag die wilt stellen is hoe het met calibratie zie van de Watch? We garandeerd dat het ook altijd goed werkt?
Bomberman71 @rvt128 november 2022 23:06
Kan me voorstellen dat er een ijkfunctie op zit/komt zodat je hem kan ijken en bijstellen van tijd tot tijd.
Het berekenen van zaken blijft altijd goed werken en is een exacte diepte dus het enige dat telt.
Bastiaan V @Bomberman7129 november 2022 16:31
[...]


De ouderwetse drukmeter heb je sowieso altijd al. En de duikcomputer meet prima diepte en houd de duiktabellen een stuk sneller bij dan de meeste mensen dat in hun hoofd kunnen doen.
Ouderwetse dieptemeters heb ik vaker zien falen (of verre van nauwkeurig zijn) dan digitale dieptemeters op een Duikcomputer.
Dagelijks zie ik honderden duikers om mij heen (bonaire), er zijn er heel weinig die een console meezeulen wanneer je een duikcomputer gebruikt. Dieptemeter en manometer gebruik je van je computer, en een kompas is hier op de meeste stekken niet nodig.
Voor recreatief duiken is deze redundancy dit ook helemaal niet nodig. Net zoals je bij hardlopen geen extra paar schoenen mee neemt. Mocht je computer kapot gaan, dan breek je de duik af. Daar is niets gevaarlijks aan.
Bomberman71 @Bastiaan V29 november 2022 17:27
Dieptemeter met manometer is iets dat je ziet bij de pro's en ervaren amateurs. Bij de recreatieve duikers die sets huren heb ik nog nooit een duikcomputer gezien die ook de manometer (sensor) eraan heeft hangen.
Deze groep vind dit soort apps ook interessant want de echte fervente duikers hebben een dikke Suunto duikcomputer of iets dergelijks en daar boeit dit een stuk minder.
Bastiaan V @Bomberman7129 november 2022 17:56
Je bedoelt computer met manometer denk ik ;-).

Alle scuba duiken zonder (virtueel) plafond zijn recreatieve duiken. Dus tot 40m en niet verder een grot in dan dat je de uitgang kan zien. Daarna wordt het technisch duiken.
nms2003 @Paprika29 november 2022 08:02
Daar is het design en materiaalkeuze van de Ultra juist op ingestoken;)
logix147 @rvt128 november 2022 21:53
Toch zie ik veel voor de lol piloten die voor de daily een iPad gebruiken.. al denk ik wel dat je als piloot soms een grotere marge van error correctie hebt en een vliegtuig veel instrumenten al ingebouwd heeft en mogelijk nog een backup device?
WhiteDog @logix14728 november 2022 22:13
Je kan kiezen: 2 kaften met A4'tjes doornemen of op je iPad snel "engine fail" typen 😅
logix147 @WhiteDog28 november 2022 22:24
Siri werkt tegenwoordig ook zonder internet :+
Verwijderd @endness28 november 2022 21:40
Lees nog eens goed!
en altijd een tweede apparaat mee te nemen
Tevens vraag ik mij af of hij weet en laat weten, wanneer je even naar boven moet om stikstofvergiftiging te voorkomen zoals duikcomputers dat wel doen... Het staat er iig niet bij.
jvanhambelgium @Verwijderd28 november 2022 22:00
Aan de screenshots zie je het allesinds wel staan, vb 10FT (+- 3m) daar 2 min stoppen en dan zie je de totale stijgtijd er ook op staan.
En dan die safety-stop / trap is ook courant als veiligheidstrap op -3m.

Het *lijkt* me wel een volwaardige duikcomputer. Geen idee welk algoritme ze gebruiken. (vb Bühlmann)
bonzz.netninja @jvanhambelgium28 november 2022 22:02
Nouja volwaardig. Een volwaardige duikcomputer is lucht geïntegreerd en hangt dus aan je fles. Dan deed mijn duikcomputer trouwens 25 jaar geleden al (en kon ik aan mijn laptop hangen met een serial connector :P )
Zonder de data uit je fles en verbruik blijft het imho toch een beetje een (handige) gimmick
jvanhambelgium @bonzz.netninja28 november 2022 22:06
Klopt, ik had eerst good old Scubapro DC-12, later een modelletje met flesdruk-sensor etc.
Heb ook lang "op tabellen" gedoken met dus enkel "tijd" en "diepte" die electronisch van de "bottom-timer" kwamen.
Tja, als 16 jarige toen was het allemaal hééél veel centjes...
WayLikeMark @Verwijderd28 november 2022 21:55
Met de betaalde variant kan dit ook gewoon.
Verwijderd @WayLikeMark28 november 2022 22:13
Ik vind abonnementen voor iets dat je bij een goede duikcomputer krijgt gewoon waardeloos.
Koop gewoon een goed ding i.p.v. met een Apple Watch EN een duikcomputer te gaan duiken, totale onzin dit...
Maar voor de mensen die dat stoer vinden, gewoon doen en vooral het duurste abonnement, ik duik wel lekker gratis met veel betere apparatuur die ook nog met de luchtfles gekoppeld is met bruikbare data.
WayLikeMark @Verwijderd28 november 2022 23:05
Er is geen verschil in tiers alleen in de abonnementsduur dus het duurste abonnement pak je al direct :P

Maar ik gaf gewoon antwoord op wat jij je afvroeg hoor. Maar ik begrijp goed wat je zegt al denk ik dat dit voor sommige toch van meerwaarde kan zijn. Niet iedereen duikt recreatief maar zijn er ook amateurduikers waar dit zich juist op richt. Zo zullen er vast mensen zijn welke 1/2 keer per jaar (op vakantie) zullen duiken en dit dan met een instructeur zullen doen. Dan krijg je wss niet eens een duikcomputer mee omdat je instructeur dit heeft, als je dan zelf de AW ultra hebt kan het leuk/ nuttig zijn toch iets van data te hebben. Voor €10,49 op een hele vakantie ga je dat dan niet laten en is het toch een toevoeging.

Nu duik ik zelf (nog) niet, heb enkel een introductieduik gedaan, en ben er dus helemaal niet in thuis. Echter wil ik wellicht wel voor het brevet gaan en ben ik toevallig bezitter van een AW ultra. De aanschaf van de AW staat voor mij echter los van het feit dat ik misschien wil gaan duiken. Mijn vriendin kan en mag niet duiken dus als ik al voor het brevet ga zal ik altijd met een instructeur (moeten) gaan en zie mezelf dan echt wel met de AW duiken. Dieper dan 18 meter mag je met het open water brevet toch niet, geen deco stops. Ga mijn vriendin niet te lang alleen aan de waterkant laten dus een te kort aan lucht zal ik, zover ik weet, niet gauw hebben. Ik zie niet in waarin de AW ultra voor mij dan te kort zou schieten? Dat mag je dan stoer doen noemen maar zal voor mij en met mij ongetwijfeld vele andere juist voor een mooie introductie zorgen.
StormRider @endness28 november 2022 21:32
Nog even los van of je onder water überhaupt bereik zult hebben, kun je alle tierelantijntjes natuurlijk prima uit zetten. Het scheelt je wel weer een los duikhorloge meenemen :)
Snap je punt wel, en daar zullen wat mensen vast voor vallen. Maar veiligheid boven alles met een sport als deze.
Op een hele duikuitrusting valt een horloge in het niets hoor :D
En daarbij, een echt duikhorloge kan tegenwoordig ook de luchtvoorraad op de fles meten en een waarschuwing geven.
Bomberman71 @StormRider28 november 2022 22:01
Fout .... Een duikershorloge meet helemaal niets, geeft alleen de tijd aan.
Een duikcomputer bedoel je.
Bomberman71 @endness28 november 2022 21:56
Als je onderwater gaat dan gaat hij in de duikmodus en dan doen alle andere zaken niet eens mee.
Diverse testen hebben aangetoond dat de Watch vrij nauwkeurig is onderwater mbt de diepte.
Het duikcomputer gedeelte is niks anders als berekeningen maken en dat kan een smartwatch fluitend.
Alleen is de koppeling er niet tussen de resterende hoeveelheid druk in je cilinder zoals je dat soms ziet bij de zeer uitgebreide duikcomputers in combo met een sensor op de 1e trap.
Maar goed, dat laatste is echt voor de Pro's of echte liefhebbers.
logix147 @endness29 november 2022 23:01
@endness @StormRider in het zwembad heeft een Apple Watch al praktisch geen bereik op de bodem +/- 2-3 meter

Tijdens snorken ook vaak gezien dat m’n AP geen connectie had met m’n iPhone op de boot. Draadloos signaal en water is na een X aantal meter gewoon nul..
Verwijderd 28 november 2022 21:53
Ik vind SaaS zo ontzettend irritant aan het worden. Zeker als ik deze specs lees zou dat prima een eenmalige uitgave kunnen zijn. Bij bepaalde apps waar je elke maand iets nieuws krijgt oid kan ik het nog begrijpen maar hier lijkt dat niet het geval.
GekkePrutser @Verwijderd28 november 2022 22:04
Vind je het gek dat bedrijven zo dol zijn op SaaS? Gratis geld voor (bijna) niks.

Net zoals Bol.com of Amazon liever verkopen uit hun marketplace. Want dan hoeven ze niet eens meer wat te doen voor het geld, ze rentenieren gewoon op hun website.
Bomberman71 @Verwijderd28 november 2022 22:13
Ja, en vooral bij Apple zie je het steeds en steeds meer. De playstore zal snel volgen.
Heb er ook een vreselijke hekel aan.
Bomberman71 28 november 2022 21:48
Ja dat is een tegenvaller. Zeker omdat Apple het deed voorkomen in de promotie alsof het erin zat en erbij hoorde, niet dus..
Aan de gratis versie heb je niks. Puur en alleen diepte en that's it. Dat is geen duikcomputer.
Je wilt namelijk weten hoe lang je op iedere diepte kunt blijven voordat je teveel stikstof opneemt in het bloed en het weefsel.
Dit kan dus alleen met de betaalde versie en daar draait het hoofdzakelijk om bij een duikcomputer.
dev10 @Bomberman7129 november 2022 10:21
Ja dat is een tegenvaller. Zeker omdat Apple het deed voorkomen in de promotie alsof het erin zat en erbij hoorde, niet dus..
Toch heeft Apple vanaf dag een dat de Ultra aangekondigd is op de website vermeld staan dat de app niet gratis was:
Voor Oceanic+ is een abonnement vereist. Verkrijgbaar in de App Store. Neem altijd de duikprotocollen in acht, duik samen met iemand anders en neem een tweede device mee.
Dit was dan wel in een voetnoet, maar ik had ergens in m'n hoofd al wel opgeslagen dat hier een abonnement aan vast zat.
Bomberman71 @dev1029 november 2022 10:32
Ja met kleine letters vermeld op de website maar in de release niks vermeld.
Terwijl men bij de release zoals een Apple Arcade wel direct vermeld wordt dat het op abonnement basis is.
Het feit dat veel mensen teleurgesteld zijn zegt genoeg, er is (bewust) niet duidelijk over gecommuniceerd en voor een 1000 euro watch is dat scharrig.
carpebios 28 november 2022 22:23
Hiervoor heb ik hem gekocht. En ik duik twee x per jaar in de Caraïben, dus die 20 euro die ik dan kwijt ben is prima!

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