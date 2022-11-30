Benchmarks Apple M2 Max wijzen op 20 procent prestatiewinst tegenover M1 Max

Er zijn benchmarks van de M2 Max van Apple opgedoken. De geteste soc beschikt over twaalf cores, in plaats van tien cores zoals bij de M1 Max. De singlecorescore is bijna 10 procent hoger dan die van de M1 Max. De multicorescore zou bijna ongeveer 20 procent hoger zijn.

De benchmarks van de M2 Max zijn in de database van Geekbench verschenen. Daarin staat te lezen dat de soc een singlecorescore van 1889 punten heeft. De M1 Max met tien cores behaalt daarin ongeveer 1750 punten. Wat de multicorescore betreft, haalt de M2 Max 14.586 punten. De M1 Max behaalde op die test rond de 12.200 punten. De kloksnelheid van de M2 Max zou standaard op 3,54 Ghz liggen, met een boostclock van ongeveer 3,7GHz. De soc zou over 4MB L2-cachegeheugen beschikken en er zou 96GB aan werkgeheugen geïntegreerd zijn.

Het is onduidelijk of het effectief om de Apple M2 Max-soc gaat. Uit de Geekbench-scores valt voorlopig ook niet af te leiden of dit het enige exemplaar van de chip zou zijn, of niet. Apple introduceerde de M1 Max eind 2021. Toen betrof het een versie met 10 cpu-cores. De M1 Max ondersteunt maximaal 64GB aan werkgeheugen met een bandbreedte van 400GB/s. Hoeveel de geheugenbandbreedte bij de M2 Max zal bedragen, is nog niet duidelijk.