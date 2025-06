Gerucht: Apple werkt aan virtuele 3d-wereld voor software VR-headset

Apple zou werken aan een virtuele 3d-wereld voor in de software van zijn aankomende VR-headset. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Ook zou er een videodienst komen die content in 3d kan afspelen.

De komst van de virtuele wereld en de videodienst leidt Bloomberg af aan vacatureteksten van de afdeling die werkt aan de VR-headset. Het is nog onbekend hoe dat er precies uit moet komen te zien. Apple heeft met TV+ al een videodienst, maar die heeft geen content in 3d. Een virtuele Apple-wereld is er ook nog niet. Concurrent Meta heeft dat wel met Horizon Worlds voor zijn Quest-headsets.

Er gaan al jaren geruchten over een komende VR-headset van Apple. Auteur Mark Gurman van Bloomberg en veel andere Apple-volgers gaan ervan uit dat Apple het apparaat begin volgend jaar gaat presenteren. De naam zou Reality One of Reality Pro worden.

De headset van Apple zou bedoeld zijn voor AR-toepassingen en mixedrealityweergave, maar het is geen AR-bril met doorzichtige schermpjes. Het zou gaan om een VR-headset met een zeer hoge resolutie en camera's aan de buitenkant die de omgeving vastleggen. Die wordt in de bril getoond en daar kan virtuele informatie aan toegevoegd worden. De bril zou met dit ontwerp ook als traditionele VR-headset gebruikt kunnen worden.