'Apple stelt release eerste AR-bril uit en werkt aan goedkopere MR-headset'

Apple heeft mogelijk de introductie van zijn eerste AR-bril uitgesteld. Dat melden bronnen aan Bloomberg-journalist Mark Gurman. De AR-bril zou aanvankelijk Apples eerste mixedrealityheadset opvolgen, die wel nog steeds op de planning staat voor dit jaar.

Apple hoopte zijn eerste augmentedrealitybril aanvankelijk uit te brengen na de release van zijn mixedrealityheadset, die VR en AR combineert, schrijft Bloomberg. Het bedrijf zou echter tegen technische uitdagingen zijn aangelopen, waardoor de release van zijn AR-bril moet worden uitgesteld. De geplande AR-bril zou lichtgewicht worden en digitale content boven op de echte wereld tonen, net als bijvoorbeeld Google Glass en Microsoft HoloLens.

In plaats daarvan werkt het bedrijf nu aan een goedkopere mixedrealityheadset, melden bronnen aan het persbureau. Dat werk wordt uitgevoerd in plaats van de AR-bril, die ongeveer een jaar na de release van Apples eerste MR-product uit had moeten komen. Aanvankelijk wilde Apple de bril in 2023 uitbrengen, voordat die release werd uitgesteld tot 2025. Het product zou nu voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. Apple heeft het werk aan de AR-headset ook teruggeschroefd, schrijft Bloomberg. Het is niet bekend of de AR-bril nog uitkomt en wanneer dat zou gebeuren.

De goedkopere mixedrealityheadset moet in 2024 of begin 2025 uitkomen. Volgens Mark Gurman maakt het bedrijf deze goedkoper door bijvoorbeeld een iPhone-soc te gebruiken in plaats van een krachtigere Apple Silicon-chip uit een Mac. Ook The Information onderschrijft dat Apple werkt aan een minder dure MR-headset met goedkopere componenten. Volgens geruchten gaat Apples eerste mixedrealityheadset rond de 3000 dollar kosten. Het is niet bekend wat de prijs van het goedkopere model wordt.