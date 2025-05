Microsoft ontslaat deze week duizenden medewerkers - update

Techgigant Microsoft kondigt deze week een grote ontslagronde aan. Dat melden bronnen aan Brits nieuwsmedium Sky News. Daarbij zouden duizenden medewerkers hun baan verliezen. Het bedrijf hield vorig jaar al enkele kleinere ontslagrondes.

Microsoft zou de ontslagronde 'binnen enkele dagen bekendmaken', schrijft Sky News. Het bedrijf zou overwegen om 5 procent van zijn personeelsbestand te schrappen. Er werken 220.000 mensen bij Microsoft, waarmee de ontslagronde neer zou komen op ongeveer 11.000 banen, hoewel Sky News het concrete aantal niet kon bevestigen.

Ook Bloomberg schrijft over ontslagen bij Microsoft, onder meer in zijn engineering-divisies. Volgens dat persbureau worden de ontslagen op woensdag bekendgemaakt. Het betreft volgens Bloomberg een ontslagronde die aanzienlijk groter is dan de ontslagrondes die Microsoft vorig jaar hield. Toen werd minder dan 1 procent van Microsofts personeelsbestand geschrapt. In oktober ontsloeg het bedrijf 'minder dan 1000' mensen en in juli werden 1800 mensen ontslagen.

Microsoft is niet de enige techgigant die met een grote ontslagronde komt vanwege een terugvallende economie. Eind vorig jaar ontsloeg ook Meta 11.000 medewerkers en begin dit jaar kondigde Amazon aan 18.000 banen te schrappen. Microsoft-ceo Satya Nadella zei onlangs in een interview dat de techsector 'twee lastige jaren' tegemoetgaat.

Update, 15.54 uur: Microsoft bevestigt de ontslagronde. Dat schrijft onder meer persbureau Reuters. Het bedrijf gaat 10.000 banen schrappen voor het einde van het derde kwartaal in boekjaar 2023. Dat kwartaal eindigt op 31 maart.