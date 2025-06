Meta ontslaat 11.000 werknemers vanwege tegenvallende omzetten

Meta schrapt in de komende weken 11.000 banen, zo'n dertien procent van het hele werknemersbestand van het bedrijf. Ook stopt het met het aannemen van nieuwe werknemers. De oorzaak ligt volgens Meta bij concurrentie en tegenvallende advertentie-inkomsten.

Meta wijt de gedwongen ontslagen aan de tegenvallende resultaten die het sinds de pandemie behaalt, schrijft ceo Mark Zuckerberg in een open brief aan werknemers. Het bedrijf had gehoopt dat de groei die tijdens de coronacrisis was ontstaan, zou doorzetten. Veel techbedrijven profiteerden daarvan. "Helaas liep dat anders dan verwacht", schrijft Zuckerberg. Ook zou de wereldwijde inflatie een rol spelen.

Zuckerberg noemt daarnaast expliciet twee zaken waardoor de omzet van het bedrijf daalt. Dat zijn de 'toenemende concurrentie' en 'ads signal loss'. Met dat eerste wijst Zuckerberg waarschijnlijk op TikTok, dat in rap tempo groeit en veel gebruikers afsnoept die aanvankelijk op Facebook en later op Instagram zaten. Zuckerberg noemt TikTok niet expliciet. Het probleem rondom advertenties zijn de maatregelen die Apple vorig jaar in iOS doorvoerde. Gebruikers moeten voortaan op het platform aangeven of ze getrackt willen worden. Het merendeel van de gebruikers wijst dat af, waardoor Meta veel advertentie-inkomsten misloopt. Ook daarover noemt Zuckerberg geen details.

Meta zegt niet hoeveel mensen het ontslaat per afdeling, maar er vallen in ieder geval ontslagen bij Facebook, Instagram, WhatsApp en Family of Apps, Meta's afdeling voor app-platforms. Daarnaast vallen er ontslagen bij Reality Labs, de divisie die werkt aan Metaverse-soft- en -hardware. "Sommige teams worden harder geraakt dan andere", zegt Zuckerberg. Amerikaanse werknemers krijgen een vertrekpremie, maar hoe het met Nederlandse werknemers zit, is niet duidelijk.

Het bedrijf voert nog meer bezuinigingsmaatregelen door. Zo stopt het met het aannemen van nieuwe werknemers, in ieder geval gedurende het eerste kwartaal van volgend jaar. Daarna worden er weer werknemers aangenomen op basis van hoe succesvol sommige bedrijfsonderdelen tegen die tijd zijn en hoe de markt daarop reageert.

Het aandeel Meta staat al bijna een jaar onder druk. Investeerders zijn, net als Meta zelf, angstig voor veranderingen op de markt rondom advertentiebeleid en concurrerende diensten. Ook de enorme investeringen in de metaverse worden echter met scepsis ontvangen. Meta heeft daar tot nu toe al meer dan 15 miljard dollar in geïnvesteerd, maar het platform Horizon Worlds wordt nog maar weinig gebruikt en krijgt veel kritiek op de graphics.